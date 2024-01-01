IrisVR Prospect

IrisVR Prospect

未安装 WebCatalog Desktop？下载 WebCatalog Desktop

使用 Web 应用

网站：irisvr.com

使用 WebCatalog Desktop 上“IrisVR Prospect”的 Mac、Windows、Linux 版桌面应用增强您的体验。

在提供多种增强功能的无干扰窗口中运行应用。

无需切换浏览器即可轻松管理和切换多个帐户和应用。

IrisVR 是 The Wild 的一部分，是虚拟现实中沉浸式设计审查和协作的领先品牌。 IrisVR 的旗舰产品 Prospect 供 BIM 和 VDC 团队、设计公司以及协调 3D 模型并实施设计和施工流程的工程师使用。由于 IrisVR 与 Revit、Rhino、Navisworks、SketchUp 和其他开箱即用的 3D 工具集成，因此您可以立即创建身临其境的 VR 体验，使您能够向客户展示并与团队更有效地合作。 IrisVR 可与 Oculus Quest、HTC Vive、Oculus Rift 和 Windows MR 耳机配合使用。 IrisVR 有 14 天免费试用期，您可以从 www.irisvr.com 开始试用。
目录:
Photography & Graphics
Building Design and Building Information Modeling (BIM) Software

网站： irisvr.com

免责声明：WebCatalog 与“IrisVR Prospect”没有任何附属、关联、授权、认可关系，也没有以任何方式正式关联。所有产品名称、徽标和品牌均为其各自所有者的财产。

替代项

SketchUp

SketchUp

sketchup.com

AutoCAD Web

AutoCAD Web

autodesk.com

Vectorworks Cloud

Vectorworks Cloud

vectorworks.net

SOLIDWORKS

SOLIDWORKS

solidworks.com

Trimble Connect

Trimble Connect

connect.trimble.com

Snaptrude

Snaptrude

snaptrude.com

Imerso

Imerso

imerso.com

Hypar

Hypar

hypar.io

StreamBIM

StreamBIM

streambim.com

Fohlio

Fohlio

fohlio.com

TestFit

TestFit

testfit.io

cmBuilder.io

cmBuilder.io

cmbuilder.io

您可能还会喜欢

SENTIO VR

SENTIO VR

sentiovr.com

Coohom

Coohom

coohom.com

HTC VIVE

HTC VIVE

vive.com

Resolve

Resolve

resolvebim.com

Oncyber

Oncyber

oncyber.io

Viar360

Viar360

viar360.com

BRIO

BRIO

brioxr.com

vTime

vTime

vtime.net

ViarLive

ViarLive

viar.live

AUGmentecture

AUGmentecture

augmentecture.com

Revizto

Revizto

revizto.com

Vuframe

Vuframe

vuframe.com

探索

产品

下载

支持

公司

法律信息

© 2024 WebCatalog, Inc.

我们使用 Cookie 提供和改进我们的网站。使用我们的网站，即表示您同意使用 Cookie。

隐私政策