Inven 是一款人工智能驱动的工具，旨在帮助用户以更高的速度和效率找到潜在的并购 (M&A) 目标。通过扫描数百万个网站，Inven 提供符合特定搜索条件的公司的详细数据，从而将手动桌面研究转变为自动化过程。 该工具适合各种用户类别，包括私募股权公司、投资银行、商业经纪人、顾问和企业发展团队。 每个专业团队都可以利用Inven独特的能力来识别完美的平台公司、高潜力实体、准备出售的公司，快速获取行业知识，并找到具有协同效应的收购目标。 Inven的核心功能是允许用户输入1-2个示例公司，然后AI在互联网上搜索相似的公司并返回包含关键数据点的列表；确保不错过重要机会。 它还将自己定位为传统在线搜索方法的替代方案，根据实际业务活动提供相关且详细的公司数据。 该工具战略方法还旨在显着提高生产力并为用户创造更多价值。 Inverting AI 平台受到著名并购专业人士的使用和赞赏，他们强调了其竞争优势：速度、相关结果以及对市场格局的深刻理解。

网站： inven.ai

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