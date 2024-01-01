替代项 - InterviewAI
Dayforce
dayforce.com
Dayforce 是现代劳动力的全球人才平台。作为企业 HCM 解决方案，Dayforce 将薪资、人力资源、福利、人才管理、劳动力管理等整合到一个云应用程序中，为当今无限的劳动力提供支持。 Dayforce 帮助提供体验，帮助组织释放其全部员工潜力并自信地运营，无论其在世界何处运营。 Dayforce 总部位于安大略省多伦多和明尼苏达州明尼阿波利斯，业务遍及全球。该公司“让工作生活更美好”的品牌承诺不仅是对客户的承诺，也是对 Dayforce 员工和 Dayforce 所在社区的承诺。 主要产品领域： · HRIS · 全球薪资、按需支付 · 福利 · 劳动力管理，包括考勤和任务管理 · 人...
Metaview
metaview.ai
让每一次采访都成为精彩的采访。 在扩大团队规模时，不可能保持面试的一致性和高质量。 Metaview 提供独特的数据和分析以及可操作的反馈来帮助面试官改进。其结果是候选人更满意、偏见更少、招聘流程更高效。
HireVue
hirevue.com
HireVue 是您的端到端招聘体验平台，提供视频面试软件、评估、文本招聘工具和对话式 AI 聊天机器人。使用 HireVue 构建更快、更公平、更友好的招聘流程。我们的企业级软件可实现工作流程自动化，使扩大招聘变得容易。我们可以共同改善您发现、吸引和雇用人才的方式。了解更多：https://www.hirevue.com/
iMocha
imocha.io
iMocha 为组织提供整体平台和解决方案，通过其下一代专利、人工智能驱动的技能评估和技能智能平台实施“技能第一”战略 - 用于人才招聘（全职员工和队伍）以及内部人才发展和人才管理。我们的全球客户包括德勤、PayPal、Cap Gemini、E&Y、Reveture、爱立信、阿斯顿·马丁、Vanguard、711、Telstra、戴姆勒卡车、ABSA SA、Avayya、Vanguard、9 个不同的联合国机构。来自 3 大洲（北美、UKI/EMEA 和印度/亚太地区）的 500 多家客户，财富 500 强公司中有 30 家使用 iMocha 来交付他们的产品
Wellfound
wellfound.com
Wellfound（原 AngelList Talent） AngelList 是一家美国网站，面向初创企业、天使投资人和希望在初创企业工作的求职者。该平台创建于 2010 年，其使命是使投资流程民主化，并帮助初创企业应对融资和人才方面的挑战。它最初是为需要种子资金的科技初创公司提供的在线介绍板。自 2015 年起，该网站允许初创公司免费从天使投资人那里筹集资金。
BetterUp
betterup.com
推动人才成果以转变业务成果。 通过唯一一个将辅导、科学和人工智能驱动的体验结合在一起的平台，用不确定性换取信心，以建立您的组织抵御任何风暴所需的敏捷性、弹性和适应性。
Oorwin
oorwin.com
Oorwin 是一个由人工智能驱动的一体化客户关系管理、申请人跟踪系统和人力资源管理平台。 Oorwin 凭借其销售、招聘和人力资源的综合方法为人力资源业务带来了惊人的增长。
Loxo
loxo.co
Loxo 是排名第一的人才情报平台，也是招聘软件领域的全球领导者。我们所知道的传统 ATS 将在 5 年内不复存在。 Loxo 旨在通过单一记录系统软件平台管理整个招聘生命周期，取代传统的 ATS，并在此过程中带来无限更多的内容。因为招聘一名员工不应该需要 10 种以上的工具。人才情报平台包括： - 一流的 ATS - 人工智能驱动的招聘 CRM（您的招聘数据库，其中包含您的数据和 Loxo 自动更新数据的组合，以确保您始终获得最准确的候选人信息） - 具有人工智能支持的营销活动构建功能的多渠道外展工具，因此您永远不会错过后续活动 - 包含超过 12 亿人和数百万组织的人员和公司搜索引擎 - ...
Gem
gem.com
Gem 是 TA 团队喜爱的人工智能招聘平台。它可以帮助您最大限度地提高生产力、加快招聘速度并节省资金，同时为招聘人员提供他们认为易于使用的解决方案。使用 Gem 作为您的一体化招聘平台，或通过 CRM、采购、日程安排、分析、招聘网站、活动等集成产品增强您现有的 ATS。超过 1,000 家公司（从初创公司到 Airbnb、Wayfair、Cintas、Carmax、Doordash 和 Zillow 等行业领导者）信赖 Gem 能够快速、轻松地进行招聘。
Careerflow
careerflow.ai
Careerflow 是一个求职和管理平台，提供各种免费工具来简化和加速求职过程。这些工具由来自大型科技公司 (FAANG+) 的行业专家创建，其中包括可将个人资料浏览量提高 2.5 倍的 LinkedIn 审核工具，以及允许用户跟踪工作机会、申请、笔记和联系人的工作跟踪器。一个地方，以及“谁在招聘”搜索功能，可提供有关当前正在招聘的公司的信息。 Careerflow 还提供资源部分，其中包括活跃的招聘数据库、简历模板以及由 6,000 多名求职者组成的社区。此外，该平台还提供人工智能辅助简历生成器、求职信撰写器和技能差距分析工具。 Careerflow 的求职套件旨在为求职者提供个性...
Fetcher
fetcher.ai
Fetcher 是一种人工智能招聘工具，旨在寻找被动候选人，使招聘人员能够更多地关注候选人的体验而不是寻找过程。 该软件有助于招募代表性不足的人才，并提供个性化的多样性搜索标准功能，以帮助建立代表性良好的管道。 Fetcher 使用先进的技术自动寻找符合用户招聘要求的高质量候选人资料。该工具还向工程、财务、产品、运营、营销、销售、计算机科学等各个专业领域的知识工作者宣传用户的品牌。 Fetcher 提供与 ATS、CRM、电子邮件、日历和 Slack 的强大技术集成，旨在提高团队生产力。该工具还具有经过验证的个人电子邮件地址，以确保可靠的候选人联系信息。 处于各个发展阶段的公司可能会发...
Instahyre
instahyre.com
搜索并申请 10000 多家顶级公司的职位。寻找 IT、软件、销售、营销、运营、财务等领域的高薪工作。聘请顶尖人才。
Eightfold AI
eightfold.ai
Fivefold AI 市场领先的人才智能平台可帮助组织留住顶尖人才、提高员工技能和再培训员工、高效招聘人才并实现多元化目标。 Fivefold 的专利深度学习人工智能平台可在超过 155 个国家和 24 种语言使用，帮助尖端企业将人才转化为竞争优势。欲了解更多信息，请访问 www.eightfold.ai。
TurboHire
turbohire.co
TurboHire 是一个综合性招聘自动化平台，旨在解决各种招聘挑战。该工具将自动化和智能集成到招聘流程的每个步骤中。 它专为大批量招聘而定制，优化了短时间内扩展团队的流程。此外，它的采用率很高，并且具有自动化功能。 TurboHire 优先考虑候选人体验，培养从最初参与到入职的候选人关系。该工具通过其安全平台确保多个地点的合规性。 TurboHire 的智能还可以通过 Restful API 集成到用户首选的系统中。该产品包括涵盖端到端招聘的七个重要模块，例如用于寻找被动候选人的对外招聘、用于简化人才筛选的人工智能候选人评分、用于简化面试的自动化安排、用于候选人参与的招聘聊天机器人以及...
Fuel50
fuel50careerdrive.com
Fuel50 的 360 度反馈支持经过同行验证的实时职业发展。支持员工在组织内无限的职业发展。 360 Feedback 允许员工、领导者、导师和教练互相请求、接收和提供反馈。支持员工自我维持的职业发展。定期向您的员工提供他们需要的反馈，以与您一起不断改进和推进他们的职业生涯。
Draup
draup.com
Draup 是一个人工智能驱动的平台，专为人力资源和销售领导者设计。它提供深入的见解和数据来支持人力资源领导者的劳动力规划、人才招聘和技能发展。 借助实时人才数据，人力资源领导者可以了解行业趋势、开发人才渠道并制定再培训策略。 Draup 还提供有关新兴角色、人才热点和紧缺技能的见解，以帮助规划未来的劳动力需求。对于销售领导者，Draup 提供的销售智能工具超出了基本的买家信息。 它可以根据兴趣、技术需求和外包关系对潜在客户进行微观定位。 Draup 提供详细的客户报告、利益相关者分布图，并帮助确定正确的决策者以制定有针对性的销售策略。 它还帮助销售团队探索各个行业的新服务提供商机会。D...
BarRaiser
barraiser.com
使用 BarRaiser 实现目标并做出更好的招聘决策。专有的 BarRaiser 招聘平台使招聘人员、招聘经理、人才招聘和人力资源领导者能够利用实时协助、访问带时间标记的面试记录并利用人工智能助手来分析 200 多个数据点，以做出明智的招聘决策。它可以消除招聘过程中的偏见，帮助您摆脱传统的招聘方式，并确保您的组织雇用合适的候选人。 Vimeo、Tata 1mg、Udaan、OLX 和 upGrad 等创新公司相信 BarRaiser 能够将他们的招聘梦想变为现实。
Tapflow
tapflow.app
Tapflow 可帮助招聘人员在几分钟内从 LinkedIn 找到杰出人才。 Tapflow 的智能算法无需在 LinkedIn 上进行大量手动过滤和单独评估个人资料，而是可以立即查明任何职位的热门个人资料。
Lightcast
lightcast.io
Lightcast 正在构建全球领先的人才情报平台，帮助雇主领先于劳动力趋势，确保他们能够雇用和留住合适的人才。我们提供的见解可为整个候选人和员工的旅程提供信息 - 从需求技能和头衔标准化，到薪酬透明度和技能提升。提供最可靠、最相关的劳动力市场数据，以指导人才获取、人才管理和人才保留策略，从而支持整个劳动力规划流程。 Lightcast 与 44 家财富 50 强企业和 67 家财富 100 强企业合作，帮助这些公司做出数据驱动的决策，在不断变化的工作世界中取得成功。
Beamery
beamery.com
Beamery 人才生命周期管理平台是端到端解决方案，汇集了数据、人工智能和智能，使人才优先的企业能够推动战略人才转型，为所有人才提供更多人性化体验，并释放全球员工的技能和潜力。
BrightHire
brighthire.com
BrightHire 是领先的面试智能平台，建立在您的视频会议系统之上，可帮助人们进行更好的面试，并帮助团队更快地进行招聘，减少偏见，从而改变招聘质量。我们的技术自动记录和转录采访，并使用人工智能创建视频采访精彩片段。 Canva、Attentive 和 Angi 等客户使用 BrightHire 来简化面试流程、培训和提升招聘人员和面试官，并为招聘经理提供更好的信息，以做出最佳的招聘决策。 BrightHire 团队由人才思想领袖提供建议，例如 Google 前人力运营高级副总裁 Laszlo Bock 和组织心理学家 Adam Grant（他曾致电 BrightHire）
Shortlyst
shortlyst.ai
Shortlyst 帮助招聘组织以更具成本效益的方式更快地搜索、吸引和雇用合适的候选人，以便他们能够关闭更多职位，降低招聘成本和时间，并最大限度地提高利润。 Shortlyst 为各种规模的公司的招聘人员提供了一个干净、准确的候选人数据库，其中包含超过 6.5 亿的候选人资料及其联系信息，并能够自动与候选人接触，同时避免其他团队成员之间的双重联系，并提供双向联系ATS 同步可减少执行管理任务所花费的时间。
Queros
app.qureos.com
我们的职位描述生成器允许您创建精心设计的职位描述，准确反映该职位的职责和要求。 使用我们的工具，您可以自定义职位描述以匹配您公司的语气，帮助您吸引适合您组织的合适候选人。 使用我们的职位描述生成器创建专业、详细的职位发布，在竞争激烈的就业市场中脱颖而出，从而节省时间和精力。
HiredScore
hiredscore.com
HiredScore 是一款人工智能驱动的工具，为人才招聘和人才管理流程中的人力资源转型提供解决方案。 HiredScore 使用可解释的人工智能、自动化和深度集成，在正确的时间向正确的利益相关者提供主动、行动驱动的建议。 该工具旨在帮助组织以透明度、质量和实时意识实现其人力资源转型目标。借助 HiredScore，用户可以自动发现、评分和优先考虑所有人才类型的人才，包括任何空缺职位的潜在客户、申请人和候选人。 该工具还提供安全的自动化功能，以优化人才流程、消除瓶颈并确保高效、有效和公平的招聘实践。 HiredScore 能够战略性地利用所有劳动力选项来实现招聘和保留目标，使用户能够调整劳...
QJumpers
qjumpers.com
QJumpers 申请人跟踪软件是一个易于使用的基于网络的平台，可促进与招聘经理的协作，以快速获得最优质的招聘。自动化工作流程通过使用最新技术的排名工具和自动排序显着减少管理时间。增强您的候选人体验并轻松远程管理您的招聘。根据您的招聘方式委托决策。
Talenlio
talenlio.com
发现终极简历制作工具，找到您梦想的工作！我们用户友好的平台提供可定制的模板、专家提示和实时预览。只需几分钟即可制作一份专业且适合 ATS 的简历，并在竞争中脱颖而出。立即免费开始，让您的第一印象发挥作用！
Huntly
huntly.ai
Huntly 是一个科技招聘平台，旨在重新定义 IT 人才的分布，以更好地满足行业需求。基于专业招聘人员网络，我们的解决方案促进全球公司与技术人才之间的文化和专业匹配。我们的目标是通过大规模利用个人推荐来培养业务愿景家、招聘人员和人才之间的长期关系，从而颠覆传统的 IT 招聘市场。
Clovers
clovers.ai
Clover 是您值得信赖的以人为本的招聘指南。我们为招聘人员和招聘团队开辟了一条易于遵循的道路，通过及时、可行的见解做出自信、明智的决策。 Clovers 招聘智能平台连接了整个招聘生命周期，从包容性职位描述和招聘语言优化到简历编辑和客观筛选技术以及强调协作、公平和辅导的结构化单向和实时视频面试。然后，四叶草为决策提供信息，从而实现更好的招聘，从而增强公司文化，产生重大影响，并持续一段时间。开始使用 Clover 非常简单 - 我们的平台已准备好与申请人跟踪系统无缝集成。您将很快获得好处：缩短招聘时间、提高成交率、更公平的招聘以及更积极的候选人体验。
Hirium
hirium.com
下一代人工智能和分析驱动的招聘平台：利用我们的人工智能和分析进行招聘 ✓ 30 天免费试用 ✓ 无需信用卡 ✓ 无需基于招聘人员的定价 以下是 Hirium 成为成长型企业最佳招聘解决方案的 5 个理由。 1. 简历解析 Hirium 自动从简历中提取和组织信息，例如联系方式、技能、工作经历和教育背景。 2. 候选人数据库 在 Hirium 系统中维护候选人档案的集中数据库，包括简历、申请和笔记。 3. 自动筛选应用 Hirium 中的预定义标准，根据资格、经验或其他要求筛选和筛选申请人。 4. 面试管理 在 Hirium 中安排和管理面试，向候选人和面试官发送提醒，并记录面试反馈。 5. 工...
Growthspace
growthspace.com
通过 Growthspace 专家主导的开发计划来推动业务 KPI。该平台旨在启动、管理和衡量整个学习体验（包括个人或团队项目）的影响力，为整个企业提供效率和影响力。利用世界上最强大的人才发展数据集和由 2,000 多名全球专家组成的网络，涵盖 80 多种技能集和 50 多种语言 - Growthspace 帮助包括西门子、微软、安永、德勤和美国政府在内的数百家客户提高业务绩效提高 5% 以上，员工流失率降低 10%，可晋升基础提高 30% - 确保 L&D 成为关键任务。该平台具有独特的高效性：我们的人工智能匹配可确保为每个人或团体匹配合适的专家，而我们独特的冲刺模型可保证超过 95% 的完...