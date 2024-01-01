IntelliPPT 是一款在线摘要工具，使用人工智能来浓缩长篇文章、文本、段落、PDF 和其他类型的文档。 它不仅是一个文本简化器，也是一个摘要生成器，适用于从学习学术文章、研究报告、专业电子邮件到技术和白皮书等多种应用。 该工具的工作原理是分解和缩短复杂的句子，从而可以更有效地遍历内容。此外，IntelliPPT 对于自动创建摘要点并将文档转换为 PowerPoint 演示文稿非常有用。 其转换功能旨在通过减少浏览文档和创建演示文稿所花费的时间来简化演示者的工作并提高其效率。 该工具还具有自动突出显示文本中的重要点以引导焦点的功能。该平台提供用户支持，新用户在注册时会获得许多由人工智能生成的免费摘要。

网站： intellippt.com

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