InteliWISE 是一个企业人工智能聊天机器人和全渠道对话人工智能平台。 InteliWISE 为企业客户提供人工智能驱动的客户参与解决方案，包括人工智能聊天机器人、语音机器人和实时聊天/消息工具。该平台提供通过对话式人工智能实现客户服务、销售、营销和其他业务流程自动化的功能。它提供全渠道支持，允许聊天机器人和语音机器人跨网络、移动、消息应用程序和语音助手等渠道集成。 InteliWISE 声称其解决方案可以显着降低客户服务成本并自动处理大量交互。该平台是可配置的，并为客户提供培训和定制为聊天机器人和语音机器人提供支持的人工智能模型的访问权限。 InteliWISE 为电子商务、客户服务和营销等行业的 200 多家企业和小型企业客户提供服务。该公司最近被芬兰企业软件提供商 Efecte Plc 收购。 InteliWISE 似乎是一个成熟的对话式人工智能平台，专注于推动企业客户参与和业务流程的自动化和成本节约。

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