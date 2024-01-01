替代项 - Infinito
Postman Web
postman.com
Postman 使 API 开发变得简单。我们的平台提供的工具可简化 API 构建过程的每个步骤并简化协作，以便您可以更快地创建更好的 API。
Stoplight
stoplight.io
使用 Stoplight，您可以比其他 API 工具更快地创建 OpenAPI 描述、文档、模拟服务器，而无需在一个集中式平台上具备专业知识。
AppMaster
appmaster.io
AppMaster 是新一代无代码平台，用于自动化业务流程并通过代码生成为网络和移动设备构建本机应用程序。
SwaggerHub
swaggerhub.com
加入成千上万使用 SwaggerHub 的开发人员来构建和设计出色的 API。立即注册或登录。
Kernex
kernex.io
Kernex 是一个无头 CMS，可让您轻松构建自己的 API 并管理您的内容。
Backendless
backendless.com
可视化应用程序开发平台，使应用程序构建直观且易于管理，无需任何代码。
Zuplo
zuplo.com
更快地交付高质量 API：Zuplo 的 API 网关可帮助小型和大型团队将 API 快速、安全地投入生产，并提供改变游戏规则的开发人员体验。
Tinybird
tinybird.co
Tinybird 是为开发人员提供的无服务器分析后端。摄取流数据，使用 SQL 分析和丰富数据，并立即将结果发布为低延迟、动态 REST API。
Kong
konghq.com
Kong 是一家提供 API 和微服务管理的云连接公司。我们的平台将 API 网关、Ingress 和 Service Mesh 统一到一个开发人员解决方案中。
Informatica
informatica.com
Informatica（纽约证券交易所股票代码：INFA）是企业云数据管理领导者，通过帮助企业实现其最关键资产的变革力量，将数据和人工智能带入生活。我们创建了一个新的软件类别，即 Informatica 智能数据管理云™ (IDMC)，它由人工智能和端到端数据管理平台提供支持，可跨几乎所有多云、混合系统连接、管理和统一数据，实现数据民主化并帮助企业实现业务战略现代化。大约 100 个国家/地区的客户以及财富 100 强企业中的 86 家客户依靠 Informatica 来推动数据主导的数字化转型。信息学。数据和人工智能诞生的地方。™
Xano
xano.com
无需代码即可为您的应用程序构建强大、可扩展的后端的最快方法。 Xano 是超过 50,000 个中小企业和企业应用程序值得信赖的后端。
Boomi
boomi.com
Boomi iPaaS 解决方案通过智能集成和自动化帮助您推动业务的未来。使用 Boomi 连接一切、无处不在。
Synatic
synatic.com
Synatic 数据平台是 iPaaS、ESB、ETL 和 API 管理的组合解决方案，旨在提供以令人难以置信的速度创造价值的整体解决方案。凭借简单易用的工具与企业级功能相结合，我们将数据集成、自动化和分析的时间和成本减少了高达 80%，而且价格合理。我们的云，您的云，本地部署。无代码、低代码、您的代码。预先打包的解决方案或从头开始配置。 Synatic 可以做到这一切。
Beeceptor
beeceptor.com
在 Beeceptor，我们通过最先进的服务虚拟化和 API 模拟平台重新定义了从小到大的团队如何进行软件开发。这一创新解决方案独特地结合了模拟服务器、本地隧道和 HTTP 代理，从而实现 API 和服务的无缝模拟。这个强大的三合一与我们的无代码、无下载方法相结合，确保了业界最快的入门速度。 Beeceptor 经过 SOC2 Type 2 和 ISO 27001 认证，保证最高的安全性和合规性标准，使其成为全球企业值得信赖的选择。服务虚拟化对于开发人员和 QA 团队至关重要，使他们能够解耦依赖关系并实现并行开发，从而显着提高生产力和协作。通过利用 Beeceptor，团队可以快速创建模拟服务...