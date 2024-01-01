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Infer 是一个端到端机器学习 (ML) 分析平台，彻底改变了 ML 和 SQL 之间的关系。它提供了一种称为 SQL-inf 的创新方法，可以简化复杂的分析任务，同时保持准确性。 借助 Infer，分析师可以使用其强大的 SQL 命令轻松解决业务问题。 Infer 的主要功能之一是 Coworker AI，它充当个人分析助手。 Coworker AI 提供自动化可视化和见解，利用人工智能 (AI) 引导分析师进行相关数据叙述。 此功能可以节省时间并提高分析效率。 Infer 还提供讲故事功能，允许分析师将数据转化为引人入胜的叙述。 通过超越基本数字，此功能使见解更易于理解和操作，从而吸引观众。此外，Infer 通过任务自动化和调度实现分析的可操作性。 分析师可以轻松地将数据驱动的见解融入日常运营中，确保见解始终及时且相关。在用例方面，Infer支持广泛的应用程序，包括流失分析、文本分析、客户细分、线索评分、需求预测、用户相似性搜索、生命周期价值分析、产品分析、营销分析、转化分析、欺诈分析、和信用评分。此外，Infer 与各种数据源无缝集成，使分析师能够将数据链接和整合到一处。 这可确保所有信息都是最新的并可供分析。总体而言，Infer 为分析师提供了超能力，使他们能够有效地找到见解、做出预测、识别模式并解决业务问题，而无需拥有 ML 的高级学位。

网站： getinfer.io

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