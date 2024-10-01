替代项 - Indeed
HackerRank
hackerrank.com
HackerRank 是一个开发人员技能平台，帮助企业根据技能评估软件开发人员。各行业超过 3000 家客户（包括美国 8 家领先商业银行中的 5 家）依靠 HackerRank 的自动化技能评估来评估和聘用来自世界各地的技术人才。超过 21+ 百万开发人员（占全球开发人员总数的 30% 以上）信任 HackerRank 来学习和练习编码。每八秒，世界各地就有一个人完成一次 HackerRank 评估。欲了解更多信息，请访问 www.hackerrank.com。
Glassdoor
glassdoor.com
Glassdoor 是一个现任和前任员工匿名评论公司的网站。 Glassdoor 还允许用户匿名提交和查看工资，以及在其平台上搜索和申请工作。 2018年，该公司被日本公司Recruit Holdings以12亿美元收购。该公司总部位于加利福尼亚州米尔谷，在芝加哥、伦敦和圣保罗等世界各地城市设有办事处。
Naukiri
naukri.com
与 20,000 多家雇主建立联系。申请印度第一就业网站上顶级公司、行业和地点的数百万个就业机会。在线申请。今天发布简历。
Moodle
moodle.org
Moodle 是一个开源、功能丰富、安全且可扩展的学习管理系统，可与其他平台无缝集成，并可针对您选择的任何教学或培训方法进行定制。凭借清新直观的界面，Moodle 拥有适合 K-12、高等教育、职业培训、企业以及各类企业学习的解决方案。从提高教学和学生成果到简化培训、入职和合规管理，您将使用 Moodle 构建更加活跃、更具吸引力的在线学习空间。当您选择 Moodle 时，您将受益于 Moodle 20 多年的教育技术专业知识，并且您将成为热爱我们的在线学习平台和价值观的全球社区的一部分。您可以从我们活跃的社区论坛获得支持，访问 Moodle 的认证集成，并探索 2000 多个开源插件。或者，...
Darwinbox
darwinbox.com
Darwinbox 被 Gartner 公认为亚太地区最受欢迎的 HCM 平台之一，是一款基于云的新时代 HRMS。在 Sequoia、Lightspeed 和 Endiya Partners 的支持下，Darwinbox 为 350 多家全球企业的 90 万多名员工提供人力资源技术体验。
Handshake
joinhandshake.com
Handshake for Employers 是唯一一个一体化的早期人才招聘平台，可以接触到 1000 万以上积极响应的学生和校友。在大学、社区学院和另类教育项目（训练营、企业学习项目）中，当学生寻找符合自己兴趣和技能的有意义的工作时，他们会从 Handshake 开始这一旅程。在 Handshake 上认识您的下一位优秀员工。请求演示：https://joinhandshake.com/employers/request-more-info/
ZipRecruiter
ziprecruiter.com
ZipRecruiter 被美国雇主评为第一名*，它简化了申请人跟踪，让您轻松管理、筛选和评价候选人。仪表板允许您查看个人资料、简历、求职信等。您甚至可以集成自己的申请人跟踪系统，以便您的团队可以使用他们知道的系统来无缝发布职位。 *基于 Trustpilot 对拥有超过 1,000 条评论的招聘网站的评级。
Zoho Recruit
zoho.com
更快的招聘，更好的招聘。 Zoho Recruit 是一个基于云的申请人跟踪系统，旨在为人才中介机构、企业人力资源部门和临时工提供多样化的端到端招聘解决方案。借助我们直观的招聘软件，让招聘变得轻松。
LinkedIn Recruiter
linkedin.com
使用 LinkedIn Recruiter 应用程序在旅途中随时掌握招聘动态。当候选人回复您的消息后，立即回复他们。搜索 LinkedIn 超过 6.45 亿会员的整个网络，并联系适合您空缺职位的人员 — 一切都可以通过您的手机完成。当您离开办公桌时，可以从上次停下的地方继续工作或处理快速任务，例如查看候选人资料或组织管道。
HiBob
hibob.com
bob HRIS 是一个人员管理平台，可帮助充满活力的公司发挥员工的最佳水平。我们的 HR 软件独特、直观且智能
Metaview
metaview.ai
让每一次采访都成为精彩的采访。 在扩大团队规模时，不可能保持面试的一致性和高质量。 Metaview 提供独特的数据和分析以及可操作的反馈来帮助面试官改进。其结果是候选人更满意、偏见更少、招聘流程更高效。
HackerEarth
hackerearth.com
HackerEarth Assessments 是市场上最先进的编码评估平台。 HackerEarth 评估的编码问题库包含超过 22,000 个问题，涵盖 1000 多种技能和 40 多种编程语言，使技术招聘人员和招聘经理能够创建有史以来最准确的编码测试。还有什么？ HackerEarth 评估会自动为每个编码测试创建一个排行榜，因此您可以在几秒钟而不是几天内列出最佳候选人！
Monster
monster.com
Monster 是您工作和职业机会的来源。搜索工作，阅读 Monster 工作专家的职业建议，并查找雇用和招聘建议。
Mettl
mettl.com
美世让在线评估变得简单 | Mettl 的虚拟人才评估工具。进行组织和员工人才定位、管理和获取的最佳远程评估公司 - 立即免费演示！
Breezy HR
breezy.hr
您和您的团队将使用的现代、轻松的端到端招聘产品。 Breezy 简化了您的整个招聘流程；通过自动执行职位发布、招聘广告、面试安排和后续等手动任务，让您有更多时间与候选人联系。我们独特的可视化渠道管理方法将提高您的招聘流程的生产力。简单的拖放界面意味着团队中的任何人（所以，每个人！）都将在几分钟内启动并运行，而轻松任务可确保没有任何遗漏。您也将与候选人联系并更快地做出更好的决定：从全新的候选人匹配分数（立即计算出最适合您的申请人）到世界一流的简历解析，将每个人都放在统一的个人卡片上；我们的记分卡系统和面试指南能够客观地处理每个人对候选人的意见。此外，我们还通过强大的分析和报告来支持这一切。它还符...
HireVue
hirevue.com
HireVue 是您的端到端招聘体验平台，提供视频面试软件、评估、文本招聘工具和对话式 AI 聊天机器人。使用 HireVue 构建更快、更公平、更友好的招聘流程。我们的企业级软件可实现工作流程自动化，使扩大招聘变得容易。我们可以共同改善您发现、吸引和雇用人才的方式。了解更多：https://www.hirevue.com/
iMocha
imocha.io
iMocha 为组织提供整体平台和解决方案，通过其下一代专利、人工智能驱动的技能评估和技能智能平台实施“技能第一”战略 - 用于人才招聘（全职员工和队伍）以及内部人才发展和人才管理。我们的全球客户包括德勤、PayPal、Cap Gemini、E&Y、Reveture、爱立信、阿斯顿·马丁、Vanguard、711、Telstra、戴姆勒卡车、ABSA SA、Avayya、Vanguard、9 个不同的联合国机构。来自 3 大洲（北美、UKI/EMEA 和印度/亚太地区）的 500 多家客户，财富 500 强公司中有 30 家使用 iMocha 来交付他们的产品
Wellfound
wellfound.com
Wellfound（原 AngelList Talent） AngelList 是一家美国网站，面向初创企业、天使投资人和希望在初创企业工作的求职者。该平台创建于 2010 年，其使命是使投资流程民主化，并帮助初创企业应对融资和人才方面的挑战。它最初是为需要种子资金的科技初创公司提供的在线介绍板。自 2015 年起，该网站允许初创公司免费从天使投资人那里筹集资金。
CodeSignal
codesignal.com
CodeSignal（原CodeFights）是由美国BrainFights, Inc.公司运营的技能测评平台，其使命是发现、培养和提升技术人才。 CodeSignal 成立于 2014 年，总部位于旧金山，它采用的游戏机制为所有技能水平的开发人员提供在线计算机编程挑战，用于教学和招聘目的。 截至 2017 年 8 月，CodeSignal 报告称，有近 100 万开发人员在使用 CodeSignal for Developers截至 2018 年 7 月 10 日，CodeFights 已更名为 CodeSignal，并根据公司博客提供了更多功能。
Manatal
manatal.com
Manatal 是下一代招聘软件。该平台易于实施并采用最新技术构建，旨在简化从采购到入职等的招聘流程。将您的招聘渠道整合到一个直观的平台上，从而更好、更快地招聘。利用人工智能工具和社交媒体丰富功能，远程管理您的团队并改善协作，利用完整的报告套件、合规工具（GDPR、CCPA、PDPA...）、完整的 API，在数千个免费和免费网站上发布职位付费频道越来越多。使用基于云的终极招聘工具改变您的招聘方式，并将您的招聘指标推向新高！
Codility
codility.com
Codility 是全球企业使用基于技能的评估来建立强大的工程团队的第一大合作伙伴。我们的技术评估和面试平台可帮助您做出基于证据的招聘决策，减少偏见，节省工程时间，并建立您今天所需的团队 - 以及未来的技能。自 2009 年以来，Splunk、Tesla、TD 和 Unity 等公司的世界级技术招聘团队都信任 Codility。借助 Codility，您可以： · 通过在线编码测试远程筛选候选人 · 使用我们直观的共享 IDE、白板工具等主持视频面试 · 使用我们的 AI 助手 Cody 等工具识别具有 AI 协作技能的工程师 · 加快交付时间- 通过更快地识别顶尖候选人来招聘并节省工程时间 ...
Job Today
jobtoday.com
Job Today — 招聘和求职服务。申请越南的 10 个工作。每天都会添加新的职位空缺。只需几秒钟即可完成设置并在几分钟内开始与雇主聊天！
Remote
remote.com
Remote 是您用于管理和支付全球全职员工和合同工工资的一体化解决方案。我们的平台处理多个国家/地区的国际薪资、福利、税收、股票期权和合规性。无论您的团队位于何处，Remote 都能通过强大的全球就业解决方案确保最佳体验。我们无与伦比的知识产权保护和顶级安全措施让您在全球范围内高枕无忧。此外，Remote 提供统一费率定价模式，无隐藏费用，帮助您有效管理预算，同时专注于推动业务增长。
Spark Hire
sparkhire.com
Spark Hire 是一个易于使用的视频面试平台，在 100 多个国家/地区有 6,000 多名客户进行视频面试。自 2012 年推出以来，Spark Hire 已成为增长最快的视频面试平台。各种规模的组织都在利用 Spark Hire 比以往更快地招聘到更好的员工。所有计划均包括无限制的单向和录制的实时视频采访，起价为每月 119 美元。
Snagajob
snagajob.com
Snagajob 是排名第一的免费、简单的求职应用程序，可用于查找兼职工作和全职工作、使工作申请更容易、获得出色的职业建议等等。非常适合学生、青少年或任何需要灵活工作时间的人。另外，Snagajob 比 Indeed、Monster 或 ZipRecruiter 更好，因为我们只提供小时工，所以它让您的求职变得更容易。
TestGorilla
testgorilla.com
你在招人吗？您知道可以通过人才评估来识别最佳候选人吗？ TestGorilla 为您提供了评估求职者技能并更快做出更好招聘决策的最佳工具。我们的技能测试库为您提供最佳的预测价值，帮助您识别最佳候选人。通过我们不断增长的测试库，您可以测试求职者的各种技能，包括认知能力、编程技能、软件技能、个性、语言能力等等。借助 TestGorilla，您可以使用多种问题类型来帮助您进行单向视频面试、允许候选人上传作品集等等。您准备好开始预测现实世界的工作绩效了吗？立即开始使用 TestGorilla 进行招聘！
SignalHire
signalhire.com
SignalHire 是获取网络上任何人的联系信息的最佳、最简单的方法。无论您是招聘人员、采购人员、销售经理还是营销经理，您都必须准备好 SignalHire。在 SignalHire 上收集来自网络各地的 3.5 亿多个个人资料，使用浏览器扩展程序来发现任何人的联系方式，仅获取 100% 最新的电子邮件地址、电话号码和社交网络链接
Otta
otta.com
仅根据您的喜好进行匹配。只有最令人兴奋、创新和快速发展的公司。 奥塔帮助您找到那份工作。是您的完美搭配。立即发现您在令人兴奋的初创公司中的最佳推荐。
Evalgator
evalgator.com
Evalgator 是一个基于网络的数字评估和评估平台，旨在简化招聘流程。它可用于评估技术和非技术职位的候选人，因为该平台支持多种问题格式，例如编码、描述性、多项选择和填空。它具有用户友好的界面，可以轻松创建定制评估。通过自动结果计算和实时洞察候选人在个别问题上的表现，Evalgator 使招聘人员能够在评估完成后立即将候选人列入候选名单。 Evalgator 还提供许多其他功能，包括反作弊措施、实时双向聊天支持以及广播选项，以帮助招聘人员和候选人。了解有关 Evalgator 的更多信息。
Dice
dice.com
AI 求职信生成就在这里！以最有效的方式增强您的应用程序并突出您的技能。 Dice 技术职业应用程序：找到您梦想的技术机会，快速受聘，并发展您的技术职业生涯......一切都在旅途中！