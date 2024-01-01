ImagetoCartoon 是一款在线人工智能漫画工具，可将您的脸部转换为卡通或动漫风格。它采用最新的AI卡通技术，可以在几秒钟内将图像转换为卡通。 它是免费使用的，不需要任何帐户或付款。 AI 卡通化器有超过 50 种效果可供选择，可以创建头像、人物和卡通表情符号。 它还提供 24/7 支持，并且系统中不会存储任何图像。用户可以下载适用于手机和Mac的Cartoonize应用程序来编辑自拍照并将其变成卡通。 ImagetoCartoon还兼容Image to Sketch、Image to Caricature等卡通工具。使用起来安全可靠，无需付款或存储图像。 所有图像将在 3 小时内清除。

网站： imagetocartoon.com

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