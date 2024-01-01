ImageColorizer 是一款在线工具，专门用于修复、着色和增强老化照片。该工具利用先进的人工智能技术，为黑白图像添加色彩，旨在为它们注入逼真、鲜艳的色调。 除了着色之外，ImageColorizer 还提供一系列其他服务：通过放大细节和提高清晰度来修复旧照片；增强模糊、低质量的图像；人像照片修饰；以及旨在修复划痕或损坏图像的修复功能。 该工具还提供了一个选项，可以利用最新的魔术橡皮擦技术，通过删除不需要的对象来清理照片。 ImageColorizer 将这些功能呈现为人工智能驱动，专门用于复兴和优化旧照片。 该平台被定位为用户友好的解决方案，不需要高级的照片编辑技能。值得注意的是，虽然 ImageColorizer 主要是一个在线工具，但它也为 Windows 和 Mac 用户提供了一个应用程序。

网站： imagecolorizer.com

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