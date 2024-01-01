替代项 - IFTTT
Zapier
zapier.com
Zapier 是一家全球远程公司，允许最终用户集成他们使用的 Web 应用程序。尽管 Zapier 总部位于加利福尼亚州桑尼维尔，但其在美国各地和其他 23 个国家/地区拥有 250 名员工。
Make
make.com
Make 让您只需点击几下即可设计、构建和自动化任何内容 - 从任务和工作流程到应用程序和系统。 以前称为 Integromat。
Datadog
datadoghq.com
Datadog 是一项针对云规模应用程序的监控服务，通过基于 SaaS 的数据分析平台提供对服务器、数据库、工具和服务的监控。
RapidAPI
rapidapi.com
RapidAPI 是一个 API 中心，可帮助开发人员找到并直接连接到世界顶级 API，并从一个中心位置管理自己的 API。
ServiceNow
servicenow.com
ServiceNow 允许员工按照自己想要的方式工作，而不是按照软件规定的方式工作。客户可以在需要时获得他们需要的东西。
Aspose
aspose.app
跨平台文件格式应用程序。 PDF、Word、Excel、PowerPoint、Visio、Project、OneNote、OpenOffice、CAD、3D 格式的在线文件处理。
CodeCanyon
codecanyon.net
每个网站构建都有数千个代码、脚本和插件。 从电子商务插件、移动应用程序模板、PHP、Bootstrap 等中进行选择，满足任何预算，由世界上最好的开发人员构建。
Diffbot
diffbot.com
无需网页抓取的网页数据。通过 Diffbot 查询网络上万亿条连接的内容或按需提取它们。
APILayer
apilayer.com
无忧 API 市场 增强应用程序的功能，而无需担心可扩展性和稳定性。
Pusher
pusher.com
为移动和网络提供实时体验。 灵活、可扩展且易于使用的双向托管 API。我们创建并维护复杂的消息传递基础设施，以便您可以快速构建用户所需的实时功能。
Blockspring
blockspring.com
使用新的 Blockspring 应用程序进行销售和招聘，快速构建和丰富潜在客户列表。
Celigo EU
celigo.com
Celigo 是一款深受业务用户和开发人员喜爱的现代 iPaaS，专为关键任务流程而构建，具有运行时 AI 和预构建集成等工具，旨在解决最大的集成挑战。这使得 Celigo 比任何其他平台都更容易维护，并在整个过程中的每一步为您提供支持。 Celigo 具有集成应用程序，这是一套预构建的、完全托管的集成应用程序，适用于流行的云应用程序，例如 Salesforce、Shopify、Amazon、Zendesk、NetSuite 等。我们不仅帮助您的企业适应不断变化的数字环境，而且在不断发展的数字环境中蓬勃发展，确保每一步的效率、可见性和前进动力。请访问我们的 www.celigo.com，了解我...
Celigo US
celigo.com
Celigo 是一款深受业务用户和开发人员喜爱的现代 iPaaS，专为关键任务流程而构建，具有运行时 AI 和预构建集成等工具，旨在解决最大的集成挑战。这使得 Celigo 比任何其他平台都更容易维护，并在整个过程中的每一步为您提供支持。 Celigo 具有集成应用程序，这是一套预构建的、完全托管的集成应用程序，适用于流行的云应用程序，例如 Salesforce、Shopify、Amazon、Zendesk、NetSuite 等。我们不仅帮助您的企业适应不断变化的数字环境，而且在不断发展的数字环境中蓬勃发展，确保每一步的效率、可见性和前进动力。请访问我们的 www.celigo.com，了解我...
Blobr
blobr.io
Blobr 是一个开发者门户，可实现更多转化并提高销售额 通过 Blobr： - 通过决定访问条件和货币化模型，根据您的条件分发 API； - 通过授予对包含文档、代码片段等的精益界面的访问权限，提供难忘的体验， - 通过详细的分析了解您的用户行为并快速采取行动。
Choreo
choreo.dev
Choreo 是一个内部开发者平台即服务，旨在加速数字体验的创建。借助 Choreo，您可以轻松构建、部署、监控和管理云原生应用程序。 Choreo 允许开发人员专注于他们的代码，而不是构建或维护平台。 Choreo 提供的一些功能包括： - 应用程序架构：领域驱动开发、微服务架构、版本管理 API 管理：API 治理、网关、开发人员门户、生命周期管理、API 市场、API 安全性、API 分析 - 平台工程：CI/CD 、GitOps、发布管理、配置、秘密、成本优化 - 基础设施管理：容器和 K8s、无服务器、环境、防火墙、负载平衡、地理路由、DNS、多云 - 安全性：零信任、加密、秘密管理...
Cyclr
cyclr.com
Cyclr 是一种针对 SaaS 平台和应用程序的嵌入式集成技术。提供完整的解决方案来满足客户的集成需求。一切都来自您的应用程序。