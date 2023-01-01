替代项 - Icy Leads
LinkedIn Sales Navigator
linkedin.com
超过 6.75 亿会员 |管理您的职业身份。建立并参与您的专业网络。获取知识、见解和机会。
Apollo.io
apollo.io
Apollo 是一个数据优先的参与平台，它将智能嵌入您的工作流程中，帮助您执行、分析和改进您的增长策略。
ZoomInfo
zoominfo.com
ZoomInfo 是一家美国订阅式软件即服务 (SaaS) 公司，总部位于华盛顿州温哥华，向销售、营销和招聘专业人士出售其商务人士和公司信息数据库的访问权限。该公司最初于 2000 年由创始人 Yonatan Stern 和 Michel Decary 创立，名为 Eliyon Technologies。被 DiscoverOrg 收购后，现任首席执行官为 Henry Schuck。 2020 年，Zoominfo.com 及其相关实体 Zoominfo-privacy.com 和 Zoomprivacy.com 进行了网络钓鱼尝试，从公共互联网来源中窃取个人信息，并以身份盗窃来威胁消费者除非...
Crunchbase
crunchbase.com
Crunchbase 是一个查找私营和上市公司商业信息的平台。 Crunchbase 信息包括投资和融资信息、创始成员和处于领导地位的个人、并购、新闻和行业趋势。 Crunchbase 网站最初是为了跟踪初创公司而建立的，包含全球范围内上市和私营公司的信息。 Crunchbase 通过四种方式获取数据：风险项目、机器学习、内部数据团队和 Crunchbase 社区。公众可以向 Crunchbase 数据库提交信息。这些提交的内容需要经过注册、社会验证，并且在接受发布之前通常会经过主持人的审核。 维基百科社区于 2019 年 3 月弃用其作为来源。
Hunter.io
hunter.io
Hunter 是查找和验证专业电子邮件地址的领先解决方案。开始使用 Hunter 并与对您的业务重要的人建立联系。
Similarweb
similarweb.com
Sameweb 是一家面向企业和中小型企业 (SMB) 客户的数字情报提供商。该平台提供网络分析服务，并向用户提供有关其客户和竞争对手网络流量的信息。
Nimble
nimble.com
CRM 不仅仅适用于销售人员。 适合您整个团队的以关系为中心的 CRM。易于使用，适用于 Outlook/Gmail 收件箱、社交媒体、网络。
Seamless.AI
seamless.ai
排名第一的 B2B 直拨、手机号码和电子邮件销售工具。超过 300,000 多名销售主管使用 Seamless.AI 来生成销售线索。
Reply.io
reply.io
Reply 是一个销售互动平台，可帮助您自动化和扩展多渠道外展，以便您可以产生更多潜在客户、获取新客户并更快地增加收入。
Snov.io
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更多线索。更多销量。更多收入。 借助可带来增长的销售工具箱和 CRM 平台，扩展您的业务并更好地吸引潜在客户。
Mailshake
mailshake.com
在短短 5 分钟内通过电子邮件、电话和社交媒体建立销售推广节奏。起价为 59 美元/月。
Clearbit
clearbit.com
Clearbit 是用于所有客户互动的营销数据引擎。深入了解您的客户，识别未来前景，并个性化每一次营销和销售互动。
Signals
getsignals.ai
将综合浏览量转化为客户。 识别当前正在浏览您网站的公司并将其转化为客户！
FullContact
fullcontact.com
FullContact Inc. 是一家私营科技公司，为企业、开发人员和品牌提供一套基于云的软件产品。他们的主要关注点是隐私安全的身份解析和实时 API 集成。他们的产品套件包括 Enrich 等产品，该产品利用技术来增强客户数据。 FullContact 总部位于美国科罗拉多州丹佛市，并在达拉斯（美国）和科钦（印度）设有办事处。
RocketReach
rocketreach.co
您与任何专业人士的一级联系。 使用世界上最大、最准确的电子邮件和直拨数据库直接与正确的决策者联系。
Clay
clay.com
从互联网上的任何地方寻找线索。 建立来自您从未想过的地方的潜在客户列表。与 50 多个集成连接，自动提取姓名、电子邮件、技术堆栈、空缺职位等等。
Growbots
growbots.com
使用 Growbots 完全自动化您的外向销售流程。勘探和外展集中在一处。我们与 Salesforce 和 HubSpot 集成。
Skrapp.io
skrapp.io
Skrapp.io 是一个用于 B2B 销售和电子邮件营销的电子邮件查找器。我们的软件将公共数据转化为先进的勘探电子邮件工具，以帮助专业人士进行电子邮件营销和外展活动。
Leadspace
leadspace.com
Leadspace 是一家软件即服务 (SaaS) 数据科学公司，提供 B2B 客户数据平台。该公司的产品统一了多个数据源、来自社交媒体、联系人数据库、客户关系管理系统和营销自动化平台的第一方和第三方来源。
FindThatLead
findthatlead.com
不再需要手动勘探工作！ FindThatLead 可扩展您的潜在客户开发规模，以促进销售和增长。
Demandbase
demandbase.com
适用于中型市场和企业 B2B 公司的领先 ABM 软件。了解更多关于真正的端到端客户营销公司的信息。
Kaspr
kaspr.io
花更少的时间寻找客户并完成您的配额。 Kaspr 是一款 LinkedIn Chrome 扩展程序和仪表板，可让您在几秒钟内访问 B2B 联系人数据。
HG Insights
hginsights.com
我们提供一流的 IT 支出、技术安装和合同智能，帮助销售、营销和战略团队更快地增加收入......
SalesIntel
salesintel.io
寻找、接触并赢得您的理想客户。 获取准确的 B2B 公司和联系人数据，以更快地增加收入。
LeadIQ
leadiq.com
LeadIQ 是一个 B2B 销售勘探工具平台。查找潜在客户数据，跟踪购买信号，并为出站勘探提供个性化的冷外展服务。
Visual Visitor
visualvisitor.com
我们的 B2B 销售智能平台可帮助销售和营销团队销售更多产品。意图数据、B2B 数据库、Web 访问者 ID 和电子邮件跟踪。
Cognism
cognism.com
与您的完美搭档建立联系。利用市场上最优质的销售情报与目标客户和联系人开始有意义的对话。
Pobuca Connect
pobu.ca
使用多功能联系人管理应用程序升级您的团队，将您的多个业务联系人列表转换为一个统一的地址簿，并从网络、移动设备甚至 Outlook 和 Gmail 中访问它。添加自定义字段和标签来组织您的联系人、跟踪活动、设置任务并使用 LinkedIn 和电子邮件签名自动丰富您的联系人。今天就可以体验试用版和免费增值版！
GetEmail.io
getemail.io
在几秒钟内获取任何人的电子邮件。我们使用大数据和机器学习算法在一秒钟内找到任何公司任何专业人员的电子邮件地址。
MeetAlfred
meetalfred.com
适用于 LinkedIn、电子邮件和 Twitter 推广的一体化自动化解决方案。通过 Meet Alfred，释放平稳自动化的潜力，轻松管理您的多渠道销售渠道。提高团队的效率和生产力，每周节省 10 个小时以上的时间。告别繁重的手动任务，因为 Alfred 使您能够简化每天的工作，释放您的时间来吸引和培养潜在客户，以实现最佳转化和销售额最大化。
OceanFrogs
oceanfrogs.com
OceanFrogs 是一个销售情报平台，可让您在一周或更短的时间内进入市场。意图数据、技术使用跟踪器、潜在客户评分，使 B2B 营销人员/销售人员能够确定他们的目标市场。 OceanFrogs 为提供国际数据（亚太地区、日本、印度和美国）而感到自豪。我们跟踪全球超过 9000 项技术、1000 个意图主题和超过 1000 万家公司。 OceanFrogs 按团队、产品和服务提供搜索，将焦点集中在您想要的公司的精细列表上。 OceanFrogs 平台已被用于识别合适的客户和合适的合作伙伴。您可以同时建立渠道合作伙伴和客户渠道。 Automation Anywhere、Wipro、Palo Al...
Sales.Rocks
sales.rocks
Sales.Rocks 是领先的销售支持和自动化平台，其使命是改变日常销售和营销。该项目于 2018 年底在荷兰鹿特丹成立，团队由 10 人组成。该平台提供高精度的公司和联系人数据。它基于先进的过滤系统，包括 50 多个数据过滤器。它全面概述了公司简介，详细介绍了公司基本信息、销售信号、技术和联系方式。 Sales.Rocks 数据库提供了来自全球 241 多个国家和地区的 1.15 亿多家公司和超过 2 亿个联系人的完整资料。我们结合不同的工具，为整个销售和营销团队提供完整的自动化平台，并通过先进的点滴营销和 LinkedIn 自动化简化他们的日常活动。我们帮助特别提款权找到初步外展的线...
Success.ai
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Success.ai 使用 AI 帮助您向经过验证的潜在客户发送无限量的电子邮件，从而增强您的外展能力。我们确定正确的潜在客户目标、个性化您的电子邮件并跟踪您的营销活动结果，以便您实现不可阻挡的增长。
CUFinder
companyurlfinder.com
CUFinder 是一个创新的 B2B 潜在客户开发和数据丰富平台，彻底改变了销售和营销。在先进算法和人工智能的支持下，它使企业能够发现高质量的潜在客户、丰富客户数据并简化流程。通过与现有系统无缝集成，CUFinder 使公司能够实现个性化通信、节省时间并在当今动态的商业环境中获得竞争优势。体验 CUFinder 的变革力量，为您的销售和营销成功开启新的可能性。
Immagnify
immagnify.com
Immagnify 让您可以通过电子邮件、电话和社交媒体渠道轻松接触数百万家公司和专业人士，帮助您的公司更快发展。
Red Flag Alert
redflagalert.com
借助我们的 B2B 数据、合规性和信用风险平台，全面的情报可推动您的公司发展，同时保护您免受财务风险
LoneScale
lonescale.com
利用意向数据和销售触发因素，生成更多合格的渠道并完成更多交易。
Leadgenerator.io
leadgenerator.io
Leadgenerator.io：为增长驱动的团队转变 B2B 潜在客户生成 了解 Leadgenerator.io，这是一个创新的 B2B 潜在客户生成平台，它为销售、营销和运营专业人员重新构想并自动化了潜在客户生成流程。我们最先进的平台提供了在当今竞争格局中蓬勃发展的基本工具。基本功能： 精确列表创建：轻松构建有针对性的潜在客户列表。定制电子邮件：利用人工智能驱动的个性化实现卓越的参与率。自动外展和跟进：优化您的外展策略以利用每一个机会。销售指导和培训：增强团队能力并获得更多交易。战术推广工具：调整您的销售方法以有效实现目标。 Leadgenerator.io 专为销售开发代表 (SDR)...
Dealfront
dealfront.com
Dealfront（以前称为 Leadleader）是一个进入市场平台，为销售和营销团队提供寻找潜在客户和达成交易所需的数据、应用程序和见解。
SalesQL
salesql.com
增强您的 LinkedIn 勘探能力 使用 SalesQL 为您的 LinkedIn 目标获取电子邮件地址 - 即使您尚未与他们建立联系。
Luna.ai
luna.ai
寻找完美的潜在客户，发送令人兴奋的电子邮件。 渴望比仅依靠个人关系更快地扩大规模，而无需费时寻找潜在客户的麻烦？ Luna 的人工智能通过建议可产生结果的高度个性化的电子邮件，彻底改变了您寻找潜在客户并与他们互动的方式。
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批量电子邮件验证 - 准确率超过 98%，符合 GDPR 标准，删除垃圾邮件陷阱，滥用电子邮件验证器，电子邮件查找器，实时 API 99.9% 正常运行时间 - 100 个积分免费试用！
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全球小型企业的专用数据。诚实可靠的数据可在快速变化的世界中实现 B2B 流程自动化。
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在竞争对手之前找到准备购买的企业。使用业界最全面且符合隐私的意图数据进行连接和销售。
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知识就是一切——360°全方位了解您的前景。 Upollo 分析您的用户过去所做的一切，以便为您提供可行的见解。
Leadership Connect
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在政府中寻找合适人才的第一大可信来源。停止搜索。开始寻找。与政府领导人、最高管理层、董事会成员以及可以帮助推进您的政策或销售目标的人员建立联系。发展业务发展的战略关系。与立法助理讨论法案。跟踪在政府、企业、游说公司或媒体之间流动的人员。在多个垂直领域产生影响和销售。我们的数据收集和宇宙是独一无二的，全部经过主要来源验证，并且在其他地方无法获得。
Pipebooster
pipebooster.io
Pipebooster 跟踪您的联系人的工作变动，创建更新的详细信息，包括新的联系信息，并提醒您的销售团队有新的 SDR 潜在客户。
Datarista
datarista.com
Datarista 平台提供实时、相关的第三方数据交付、集成和更新服务，用于在最流行的 CRM 和营销自动化平台内进行增强和探索。 Datarista 是数据提供商的一项服务扩展，使他们的销售团队能够销售端到端解决方案。
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在 SMARTe，我们了解创收团队面临的挑战。这就是为什么我们创建了一个全球 B2B 销售智能平台，重点关注销售用户体验。我们的平台彻底改变了您获取联系方式和公司见解以获取理想客户档案 (ICP) 的方式。通过与 Salesforce、Outreach、Salesloft、HubSpot 等流行的销售工具无缝集成，我们实现了更快的工作流程，使您能够更有效地完成交易并实现销售配额。借助 SMARTe 的 chrome 扩展，您可以在浏览 LinkedIn 或公司网站时轻松找到正确的联系信息，只需点击几下即可将其保存到您的销售技术堆栈中。我们为能够保持企业级数据符合 GDPR、CCPA 和 SOC...
Sparklane
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Sparklane 借助 AI 解锁了潜在客户一代。 Sparklane 在整个潜在客户之旅中为您提供帮助，同时： - 根据人工智能评分的业务信号，识别、映射和推荐最佳的客户参与 - 提供有关您的潜在客户的完整专业联系信息（手机和电子邮件） - 在以下位置吸引正确的客户：在正确的时间使用智能且超情境化的电子邮件序列 为什么选择 Sparklane？ - 唯一完全集成市场的勘探解决方案 - 访问欧洲最好的公司和联系信息数据库 - 每年接收和分析超过 300 万个业务信号 - 快速直观的入职培训 - 受益于跨国覆盖：法国、英国、比利时、德国、西班牙、荷兰、意大利 - 100% 符合 GDPR
ExactBuyer
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ExactBuyer proExactBuyer 提供实时联系人、公司数据和受众智能解决方案，帮助您建立更多目标受众。寻找您所在地区的新客户、您的下一个顶级工程或销售人员、理想的播客嘉宾甚至您的下一个合作伙伴。 ExactBuyer 的 Prospector 允许您以无与伦比的准确性搜索和建立受众。
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tomba.io
Tomba.io 是一个用于 B2B 销售和电子邮件营销的电子邮件查找器。我们正在使用我们的机器人收集和制作公共数据，以提供先进的勘探工具来帮助专业人士大规模数据直接来自来源技术驱动
Infynd
infynd.com
InFynd是一站式数据智能解决方案。我们简单且用户友好的勘探工具可帮助您识别并接触您的利基市场中的正确潜在客户。我们拥有英国数量最多的符合 GDPR 的 B2B 联系人，送达率为 95%。利用 InFynd 精确的 B2B 数据库（其中包括超过 1500 万条符合英国标准的 SDR）寻找、连接并达成更多交易。我们的数据支持营销和销售团队高效、有效地扩大对外营销活动。 InFynd 成立于 2020 年，是一款即将推出且前景广阔的数据工具，受到从初创公司到企业的 100 多家客户的信赖。
Goodfit.io
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借助我们的数据即服务平台，利用适合您的价值主张的独特商业数据来提高销售和营销效率
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SifData 帮助公司监控客户和潜在客户何时对公司产生影响，并在 CRM 中显示这些智能，以推动渠道、更快地完成交易并减少客户流失。
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aeroleads.com
AeroLeads 是一款功能强大的基于网络的潜在客户生成软件，它不仅可以找到相关的潜在客户，还可以找到其联系方式。所有数据都可以保存在您的帐户中，导出并传输到其他网站，如 SalesForce、Zapier、HubSpot、Mailchimp 等。它是一款功能强大的勘探和销售智能软件，可与 LinkedIn、Crunchbase、AngelList 以及您可以上传自己的列表。
Foureyes
foureyes.io
Foureyes 销售智能软件可帮助企业更好地跟踪、保护、参与和销售。通常，企业专注于通过漏斗顶部的营销工作来吸引更多潜在客户。但 Foureyes 允许公司支持漏斗底部的转换活动以及最终负责销售的人员。借助 Foureyes，企业可以通过获得专利的用户级网站跟踪来了解每个呼叫、表单和聊天线索。自动潜在客户记录和分析可保护您的渠道并确定其优先级。动态通信软件通过发送给相关潜在客户的库存特定更新来吸引潜在客户。人工智能驱动的潜在客户洞察和警报可帮助销售团队通过更好、更以客户为中心的对话来改进销售流程。使用 Foureyes，客户的成交率平均提高了 41%。如今，Foureyes 销售智能软件为 ...
hubsell
hubsell.com
HubSell 使用包含一层手动工作的技术，根据您的目标客户资料/角色找到合适的公司和正确的决策者，之后 hubSell 使您能够通过直接发送到收件箱的高度个性化的消息来与已识别的潜在客户取得联系。
Zintlr
zintlr.com
Zintlr 是一款 B2B 销售技术工具，可将 Z 因素引入潜在客户和推荐的智能中。 Zintlr 旨在改变勘探研究和情报收集的方式，以确定 TAM 的前 5%。 Zintlr 旨在帮助您识别和占领正确的市场，旨在提高您的潜在客户转化率。准确且经过验证的商业电子邮件、直拨联系人、工作详细信息以及社交网络资料链接只是您现在可以获得的有关潜在客户的信息的几个方面