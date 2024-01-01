IconifyAI 是一款功能强大的基于人工智能的应用程序图标生成器，使用户能够在几秒钟内为其应用程序或网站创建专业图标。它拥有多种样式、形状、颜色和对象可供选择，允许用户自定义他们的图标以完美地代表他们的品牌。 借助 IconifyAI，用户仅需 17 美元即可生成最多 80 个图标，27 美元可生成 160 个图标，37 美元可生成 400 个图标。生成的图标是高分辨率（1024x1024）PNG图像，用户拥有该图标的完全所有权，包括销售权和版权。 IconifyAI 因其快速、自动化的设计流程以及生成完美适合其品牌的图标的能力而受到客户的喜爱。此外，如果用户对生成的图标不完全满意，他们可以与 IconifyAI 团队联系，根据自己的需求进行调整。

网站： iconifyai.com

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