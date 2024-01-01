IcoMoon

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在提供多种增强功能的无干扰窗口中运行应用。

无需切换浏览器即可轻松管理和切换多个帐户和应用。

IcoMoon 自 2011 年 11 月发布以来一直在生成图标包。它是第一个允许生成自定义图标字体的工具。如今，IcoMoon 的功能已远远超出了图标字体的范围。 IcoMoon 致力于为完美主义者构建并提供最好的图标和图标管理工具。 IcoMoon 的图标库包含一些最好的图标集。所有这些图标都是手工制作和像素安装的。 IcoMoon 应用程序可让您构建和使用多种不同格式的自己的图标包，包括 SVG、Polymer、PDF、XAML、CSH、带连字的图标字体或旧式 PNG/CSS 精灵。

网站： icomoon.io

免责声明：WebCatalog 与“IcoMoon”没有任何附属、关联、授权、认可关系，也没有以任何方式正式关联。所有产品名称、徽标和品牌均为其各自所有者的财产。

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