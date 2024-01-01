IcoMoon 自 2011 年 11 月发布以来一直在生成图标包。它是第一个允许生成自定义图标字体的工具。如今，IcoMoon 的功能已远远超出了图标字体的范围。 IcoMoon 致力于为完美主义者构建并提供最好的图标和图标管理工具。 IcoMoon 的图标库包含一些最好的图标集。所有这些图标都是手工制作和像素安装的。 IcoMoon 应用程序可让您构建和使用多种不同格式的自己的图标包，包括 SVG、Polymer、PDF、XAML、CSH、带连字的图标字体或旧式 PNG/CSS 精灵。

网站： icomoon.io

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