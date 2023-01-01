替代项 - iCloud Keynote

Microsoft PowerPoint Online

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使用 Microsoft PowerPoint 在线版本免费协作。将演示文稿保存在 OneDrive 中。与他人分享并同时合作。 Microsoft PowerPoint 是一款演示程序，由 Forethought, Inc. 的软件公司 Robert Gaskins 和 Dennis Austin 创建。它于 1987 年 4 月 20 日发布，最初仅适用于 Macintosh 计算机。 PowerPoint 出现三个月后，微软以 1400 万美元的价格收购了它。这是微软的第一笔重大收购，微软在 Forethought 所在的硅谷设立了一个新的 PowerPoint 业务部门。PowerP...