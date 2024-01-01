I Love PDF 2

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iLovePDF 2是一款免费的在线PDF工具包，允许用户对PDF文件执行各种操作，例如合并、分割、压缩、转换、旋转、解锁和给PDF文档添加水印。 该网站提供了广泛的转换工具，允许用户将 PDF 文件与 Word、Excel、PowerPoint、PNG、JPG、PSD、Base64、RAW、TIFF、JSON、XML、YAML 等流行格式相互转换。它提供了直观的 PDF 编辑器，使用户能够不受任何限制地在线创建或编辑 PDF 文档。该平台包括高效 PDF 管理的功能，例如合并多个 PDF、将单个 PDF 拆分为单独的文件以及压缩 PDF 以减小文件大小。 安全性是重中之重，能够使用密码加密 PDF，并设置控制打印、复制和编辑的权限。 该网站提供光学字符识别 (OCR) 功能，可从扫描的 PDF 和图像中提取文本，创建可编辑和可搜索的 PDF 文档。 iLovePDF 2 旨在简化 PDF 工作流程并提供无缝的用户体验，以及跨设备的快速可靠的性能。该网站是免费使用的，并且随着时间的推移，开发人员不断添加更多免费转换工具。

网站： ilovepdf2.com

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