替代项 - HypeAuditor
Hootsuite
hootsuite.com
Hootsuite是一个社交媒体管理平台，由Ryan Holmes于2008年创建。该系统的用户界面采用仪表板的形式，支持Twitter、Facebook、Instagram、LinkedIn和YouTube的社交网络集成。 Hootsuite 总部位于温哥华，在多伦多、布加勒斯特和墨西哥城等 13 个地点拥有近 1,000 名员工。该公司在超过 175 个国家/地区拥有超过 1600 万用户。
Linktree
linktr.ee
了解 Linktree™，这是世界上最好的品牌、创作者和影响者使用的免费生物链接工具。
SEMrush
semrush.com
SEMrush 提供 SEO、PPC、内容、社交媒体和竞争性研究的解决方案。受到全球超过 6000000 名营销人员的信赖
Bitly
bitly.com
Bitly 是一个 URL 缩短服务和链接管理平台。 Bitly, Inc. 公司成立于 2008 年。它是一家私人控股公司，总部位于纽约市。 Bitly 每月缩短 6 亿个链接，用于社交网络、短信和电子邮件。 Bitly 通过对由于许多人使用缩短的 URL 而创建的聚合数据的访问收费来赚钱。 2017年，Spectrum Equity以6400万美元收购了Bitly的多数股权。截至2018年8月，Bitly已缩短了超过375亿个URL。
Metricool
metricool.com
分析、管理和发展您的数字形象。 一切都在一处。规划您的社交媒体内容、查看您的数据并管理您的在线广告活动。
Zoho Social
zoho.com
Zoho Social 是一款社交媒体管理工具，可帮助企业和机构扩大在社交媒体上的影响力。免费注册。无需信用卡。
Sprout Social
sproutsocial.com
通过 Sprout Social 重新构想社交媒体如何发展您的业务。查看我们的社交媒体管理工具的实际应用。立即开始您自己的免费试用。
Loomly
loomly.com
Loomly 是品牌成功平台，使营销团队能够通过协作、发布和分析功能在线发展成功的品牌。
Qualtrics
qualtrics.com
Qualtrics 使公司能够在一个地方捕获客户、产品、品牌和员工体验洞察并采取行动。
SocialPilot
socialpilot.co
SocialPilot - 提高品牌知名度和流量的社交媒体营销工具。我们为营销人员量身定制了社交媒体调度自动化。
Vista Social
vistasocial.com
精心制作的社交媒体管理工具可帮助您超越目标
AgoraPulse
agorapulse.com
一款易于使用的社交媒体管理软件，可让您保持井然有序、节省时间并轻松管理收件箱、发布、报告、监控和团队协作工具。
Sendible
sendible.com
在社交媒体上提升您的品牌故事。与您的客户和团队合作，在每个平台上规划、发布和衡量内容的成功。
Brandwatch Consumer Intelligence
brandwatch.com
Brandwatch 是一家数字消费者情报公司，总部位于英国布莱顿。 Brandwatch 销售六种不同的产品：Consumer Research、Audiences、Vizia、Qriously、Reviews 和 BuzzSumo。 Brandwatch Consumer Research 是一种“自助应用程序”或软件即服务，它对社交媒体数据进行存档，以便为公司提供信息和跟踪特定细分市场以分析其品牌在线形象的方法。该工具的覆盖范围包括博客、新闻网站、论坛、视频、评论、图像和社交网络，包括 Twitter、Facebook、Instagram 和 Reddit。用户可以使用文本和图像搜索来搜...
Talkwalker
talkwalker.com
Talkwalker 是一款非常强大的社交媒体分析工具和社交媒体监控工具，受到全球品牌和机构的推荐。
Iconosquare
iconosquare.com
通过为您的团队提供的独家见解和一流的管理工具，扩大您的 Instagram、Facebook、Twitter 和 LinkedIn 影响力。开始 14 天免费试用。
Meltwater
meltwater.com
了解 Meltwater 如何帮助公关和营销团队监控新闻和社交媒体的媒体报道并增强品牌管理。
Brand24
brand24.com
Brand24 可让您即时访问网络上有关您品牌的提及。
eclincher
eclincher.com
发现 eclincher，您唯一需要的社交媒体管理平台！征服社交媒体的压力并控制您的社交媒体营销任务！
Reportei
reportei.com
只需 3 秒即可创建社交媒体和数字营销报告和仪表板。 查看来自 Instagram、Facebook、元广告、YouTube、TikTok、LinkedIn、Google Analytics、Google Ads、Mailchimp、Hotmart、RD Station、Active Campaign、PhoneTrack、Search Console、Google 我的商家、Twitter、Pinterest 等的所有主要指标频道全部在一个屏幕上。 不要在手动任务上浪费时间，通过数字营销提高生产力和成果。立即尝试，看看 Reportei 将如何优化您的工作方式。 --- 只需 3 秒...
Vendasta
vendasta.com
以您自己的品牌销售数字解决方案的最简单方法。 Vendasta 是一个白标平台，面向为中小型企业提供数字解决方案的公司。
NiceJob
nicejob.com
获得更多评论并建立声誉的最简单方法。创造社交媒体热度，改善您的搜索引擎优化并赢得更多销售。
Affable.ai
affable.ai
影响者营销平台 Affable 让全球品牌、代理机构和 D2C 电子商务品牌轻松找到影响者、管理活动并衡量投资回报率！经过验证的影响者。 100+ 客户。
Sociality.io
sociality.io
团队管理社交媒体渠道所需的一切。 构建可扩展的协作工作流程来安排内容、分析绩效、管理参与度和监控竞争对手。
Emplifi
emplifi.io
优化数字客户旅程。 Emplifi 的客户体验软件和社交媒体管理软件的统一平台缩小了 CX 差距。
BuzzSumo
buzzsumo.com
找到效果最好的内容。与重要的影响者合作。 利用我们的内容洞察来产生想法、创建高性能内容、监控您的表现并识别影响者。 BuzzSumo 提供 8b 篇文章、4200 万个网站、300t 参与度、50 万记者和 4.92 亿个问题的内容营销数据，为超过 50 万营销人员的策略提供支持。
Cloud Campaign
cloudcampaign.com
Cloud Campaign 借助强大、可品牌化、可扩展的社交媒体管理软件和致力于您业务成功的五星级支持，帮助您建立一个蓬勃发展的营销机构。
VBOUT
vbout.com
VBOUT 是一个人工智能驱动的营销平台，受到全球 1000 家企业的信赖，可实现营销自动化和集中化，同时为受众提供引人入胜的个性化体验。机构和合作伙伴直接或通过白标设置使用 VBOUT 来构建自定义计划、管理子帐户以及将一个客户帐户的资产共享给多个客户帐户。借助 VBOUT，您可以： - 从一处管理您的所有社交媒体。 - 通过创建和发送获胜的电子邮件活动与您的客户互动。 - 无需编码即可设计令人惊叹的个性化动态登陆页面。 - 使用直观的视觉生成器创建自动化。 - 培育从点击到关闭的销售线索 - 甚至更多。 - 轻松增长和维护您的受众群体列表。 - 在可定制的仪表板上跟踪和分析您的所有营销活动...
Oktopost
oktopost.com
B2B 社交媒体管理平台，用于管理、监控和衡量您的所有社交媒体活动。实现您的 B2B 营销目标。预订演示。
SOCi
meetsoci.com
SOCi 是多地点品牌的营销平台。我们帮助 Ace Hardware、Sport Clips 和 Anytime Fitness 等企业通过每个营销渠道与当地受众建立联系。
Audiense
audiense.com
了解受众并获得更好的营销结果、社交媒体结果、影响者结果、媒体策略、增长策略或广告支出回报所需的一切。 将消费者细分和文化洞察置于战略的中心，让您的团队能够以前所未有的方式了解受众。 了解什么能激励您的受众、感动他们并影响他们。
Reputation
reputation.com
互动的世界需要行动平台。将评论、点赞、列表、评论和点击的反馈转化为您的竞争优势。
Chatmeter
chatmeter.com
Chatmeter 为多地点品牌提供大规模监控、分析和改善客户体验所需的本地见解和工具。
Rival IQ
rivaliq.com
Rival IQ delivers analytics and competitive insights to help digital marketers make informed decisions, improve results, and better understand competitors. Using benchmarks and comparative analysis, Rival IQ enables digital marketers to uncover new opportunities, identify trends, and track results a...
quintly
quintly.com
Social Media Analytics. Simplified. quintly is made for marketing experts as an easy & efficient solution for analyzing and benchmarking social media performance. Implement analytics & benchmarking to all of your social media channels and report your achievements effortlessly. Whether you are u...
ListenFirst
listenfirstmedia.com
ListenFirst delivers the social analytics that you want today with the foundation for what’s essential tomorrow. With over two billion people on social media every day, it has quickly become the richest source of consumer intelligence. We capture every social signal and marry them with complementa...
Social Status
socialstatus.io
Social Status is a social media analytics platform used by thousands of marketers, businesses and agencies all around the world. Social Status automates social media reporting for Facebook, Instagram, Instagram Stories, TikTok, LinkedIn, YouTube and Twitter. Reports can be exported to CSV, PDF, Powe...
Socialinsider
socialinsider.io
Simplified and straightforward social media analytics for busy marketers. Socialinsider combines social intelligence, analytics, benchmarking and listening into one single platform. Optimize your social media strategy. Get advanced analytics and in-depth listening insights. Level up your social m...
Sotrender
sotrender.com
Sotrender is a social media analytics software that helps marketers: * Analyse current performance and ongoing campaigns (paid and organic) * Track competitors and uncover their strategy * Automate the process of generating summary reports * Optimise their social media performance and marketing stra...
Tubular Labs
tubularlabs.com
Tubular Labs 是一家社交视频情报公司，是唯一能够提供 YouTube、Instagram、Facebook、Twitch 等受众的内容、兴趣和行为的统一视图的解决方案。 Tubular 的员工遍布美国、英国、乌克兰和新加坡，帮助代理机构、品牌和媒体公司做出有效的决策来发展业务。 Tubular 使用人工智能、机器学习和人工分析来查看 75 亿个视频（并且还在不断增加）、超过 100,000 个类别和超过 15,000 名创作者中没有人看到的内容。 Tubular 受到世界上一些最大品牌的信赖，是唯一一家成为 YouTube 衡量计划成员和 Facebook 衡量合作伙伴的公司。
YouScan
youscan.io
YouScan 是一个人工智能驱动的社交聆听平台。它通过提供以下方面的见解，帮助营销人员、研究人员、客户体验专家和公关专业人员充分了解客户： * 他们怎么说。 * 他们做什么。 * 他们是谁。 YouScan 特点： * Insights Copilot，第一个由 ChatGPT 提供支持的会话式社交聆听助手。 * 行业领先的社交媒体图像分析功能，用于“视觉聆听”。 * 时尚、用户友好的用户界面提供强大的报告功能，深受大品牌、中小企业和初创公司的喜爱。
SocialDog
social-dog.net
SocialDog 是一项一体化 Twitter 营销服务，允许企业和个人智能高效地管理他们的 Twitter 帐户。 帐户运营管理、关注者管理、参与度分析和自动推文安排等功能可帮助您优化活动并扩大社交媒体影响力。 SocialDog连续7年荣获“IT Review Grid领导者奖”，被公认为智能高效的Twitter管理工具，在全球拥有超过100万用户。
Echobox
echobox.com
Echobox 通过时事通讯和社交媒体自动化帮助世界各地的出版商节省时间并提高绩效。
Facelift
facelift-bbt.com
Facelift 是一款经过多项认证的软件解决方案，包含用于企业级专业社交媒体营销的所有组件。 多合一软件使公司能够集中、高效地管理其营销活动。 Facelift 世界领先的社交媒体管理工具在全球 50 多个国家/地区拥有活跃用户，使您的社交媒体营销变得轻松，将带您进入新的水平。 所有客户和用户数据均保存在德国，所有流程均根据 ISO 27001 标准进行认证，并符合最高 IT 安全标准。此外，作为 Facebook、Instagram 和 Pinterest 的官方合作伙伴以及 WhatsApp for Business 解决方案提供商，我们提供深厚的专业知识，并在新趋势和新功能的开发中...
Later
later.com
Later 是一个社交媒体营销和商务平台，可帮助企业主、创作者、代理机构和社交媒体团队在线发展其品牌和业务。 Later 通过让您在一个地方轻松管理整个社交媒体策略，帮助您节省时间并发展业务。安排发布到每个社交平台，获取主题标签建议，最佳发布时间，将您的图像变成可点击、可购物的帖子，并在个人简介中添加自定义链接，等等！
Brandwatch Social Media Management
brandwatch.com
Brandwatch 社交媒体管理（以前称为 Falcon.io）是社交媒体监控、广告、发布、受众和绩效分析以及客户数据管理的领先解决方案。 Brandwatch 社交媒体管理使品牌能够通过在一个平台上管理多个客户接触点来探索数字营销和广告的全部潜力。它使营销人员能够根据丰富的客户资料提供更加个性化的品牌体验。该平台具有高度直观和协作的用户界面，并辅以全面的支持和咨询服务。 * 通过统一的内容日历节省时间并避免孤岛。 * 轻松与观众互动。 * 通过行业领先的社交聆听来掌握趋势。 * 全面了解您在网络上的表现。
Dash Hudson
dashhudson.com
Dash Hudson 是一个社交媒体管理平台，为品牌提供智能和速度，以保持领先地位。通过其复杂的跨渠道洞察和工作流程工具，Dash Hudson 使品牌能够创建娱乐、吸引和推动一致业务成果的内容。
Onclusive
onclusive.com
Onclusive 是公关和传播成功的全球合作伙伴。我们与全球数千家组织合作，了解您面临的压力。就像建立强大的品牌和声誉一样。成为您组织的眼睛、耳朵和良心。支持最高管理层、更广泛的业务及其成功。我们将行业领先的数据科学与国际咨询和一流的公关工作流程工具相结合，为您提供： • 监控 – 识别全球媒体中与您的品牌和声誉相关的报道和突发新闻 • 衡量 – 实时衡量您的传播影响、关键问题和媒体趋势 • 研究与咨询 – 发现声誉和传播成功的驱动因素，并制定更有效的策略和活动 • 公关与传播工具 – 管理新闻发布室、活动策划和媒体关系的完整解决方案 我们的技术、见解和专业知识可以帮助您了解您所处的支离破碎...
Denim Social
denimsocial.com
Denim Social 是一家社交媒体管理软件公司，提供工具让受监管行业的营销人员能够在一个平台上管理有机社交媒体内容和付费社交媒体广告。 Denim Social 受到 250 多家银行、保险、抵押贷款和财富管理机构的信赖，使品牌能够在社交媒体上吸引消费者，加深与社区的关系，并在保持合规性的同时达成更多交易。 Denim Social 是唯一获得 ABA 认可的银行和金融服务公司社交媒体管理平台。
Synup
synup.com
Synup 通过三管齐下的方法转变品牌的在线形象：本地列表、声誉管理和社交媒体管理。借助 Synup，品牌可以在一个整体仪表板中跨所有地点和媒体渠道提供相关且值得信赖的业务内容。品牌现在可以管理和优化其所有营业地点的列表和内容，同时提高其在线评论、排名和参与度。 Synup 将所有在线资料和平台转变为营销渠道以提高投资回报率。
Infegy
infegy.com
Infegy Atlas 消除了理解社交数据的艰巨工作，使品牌、机构和研究人员能够比以往更好、更快地了解消费者。 Infegy Atlas 拥有独特的功能，例如标准访问 17 年以上来源广泛、规范化的社交数据、基于心理的受众群体以及自动识别情感、主题和事件，提供了一套强大的功能，可帮助您详细了解消费者通过他们主动提供的在线反馈进行细分。
Sprinklr
sprinklr.com
Sprinklr Service 是一个由 AI 提供支持的云原生统一客户服务平台，可在 30 多个数字、社交和语音渠道中实现无缝的客户和代理体验，并提供实时的可操作和可扩展的见解，从而无需任何其他单点解决方案。 Sprinklr 服务 – - 使客户能够在他们的首选渠道上与您的品牌互动，获得一致的品牌体验，从而让客户满意。 - 为客服人员提供统一/360 度客户视图，并利用人工智能的力量推荐最相关的响应，以提高客服人员的工作效率和体验。 - 为主管提供有意义且可操作的见解，以推动增长和卓越运营 - 通过在整个企业范围内扩展的实时联络中心见解，帮助领导者发现增长、转型和创新的机会。
NapoleonCat
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在社交媒体上吸引和支持客户。 管理、发布、分析、成长——通过一体化的社交媒体管理平台连接您的团队并理清您的工作流程。