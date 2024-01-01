替代项 - Hypar

IrisVR Prospect

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IrisVR 是 The Wild 的一部分，是虚拟现实中沉浸式设计审查和协作的领先品牌。 IrisVR 的旗舰产品 Prospect 供 BIM 和 VDC 团队、设计公司以及协调 3D 模型并实施设计和施工流程的工程师使用。由于 IrisVR 与 Revit、Rhino、Navisworks、SketchUp 和其他开箱即用的 3D 工具集成，因此您可以立即创建身临其境的 VR 体验，使您能够向客户展示并与团队更有效地合作。 IrisVR 可与 Oculus Quest、HTC Vive、Oculus Rift 和 Windows MR 耳机配合使用。 IrisVR 有 14 天免费试用期...