替代项 - Huler

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为您的下一个团队项目组织所有文档、任务和注释。

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适用于远程或混合团队以及数字生活组织者的完整解决方案 - 集中式工作空间是管理基于网络的资源和在线多个团队、项目或业务的更智能方式。

Basaas

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借助 Basaas，您可以为每位员工实现无缝数字化工作，同时提高生产力。 Basaas 包括统一集成的数字工作场所和跨应用程序任务管理，可提高您的工作效率。您可以通过独立于设备的数字工作场所为每位同事提供支持，并为团队或部门分发您的应用程序。您还可以将所有任务管理工具集成到总体解决方案中，并在单个解决方案中简化所有员工的日常工作。

MangoApps

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MangoApps 将内联网、通信和培训集成到一个统一的平台中，弥合了办公桌员工和无办公桌员工之间的差距。

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充满信心地合作。 AvePoint 提供最先进的平台来优化 SaaS 运营和安全协作。全球超过 17,000 家客户依靠我们的解决方案来实现 Microsoft、Google、Salesforce 和其他协作环境中的数字工作场所现代化。 AvePoint 的全球渠道合作伙伴计划包括 3,500 多家托管服务提供商、增值经销商和系统集成商，我们的解决方案在 100 多个云市场中提供。 AvePoint 成立于 2001 年，五次荣获微软年度全球合作伙伴奖，总部位于新泽西州泽西城。

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