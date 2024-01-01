替代项 - Howspace
Gather
gather.town
Gather 是一个视频通话空间，可让多人同时进行单独的对话，并像在现实生活中一样轻松地进出这些对话。
Fibery
fibery.io
无限灵活的工作空间，无需代码即可连接所有公司流程。 创建空间，将它们连接在一起，邀请队友 并做一些很酷的事情。
Productboard
productboard.com
Productboard 以客户为中心的产品管理平台。加速创新，创造可增加收入并提高生产力的产品。
MeisterTask
meistertask.com
MeisterTask 是网络上最直观的协作和任务管理工具。注册、邀请您的团队并开始工作。无需培训。
Webex
webex.com
Webex Webinars（以前称为 Webex Events）是一个可扩展的网络研讨会平台，可以为每个人（从小型会议到大量全球观众）创造引人入胜且有影响力的体验。使网络研讨会具有包容性、吸引力和互动性： • 通过主持的问答、实时投票、聊天、表情符号反应和手势识别来鼓励积极参与 • 让与会者用自己喜欢的语言聆听，并在会议中提供现场口译员 • 更深入地探讨主题或鼓励联系举办分组会议 大规模举办专业和定制的网络研讨会 • 管理观众在活动之前、期间和之后看到的舞台和内容 • 通过定制品牌选项和主题策划与会者注册体验 • 之前与共同小组成员排练整个演示上线 • 可容纳多达 100,000 名与会者 ...
Bloom Growth
bloomgrowth.com
当您的员工成长时，您的业务也会增长。 我们相信您和我们企业的成功取决于人。借助我们经过验证的业务工具集，我们将指导您的团队和业务实现持续增长。
oVice
ovice.com
与您的远程团队进行更多联系和互动 虚拟工作场所可让您随时随地与任何人保持同步
Spot
spotvirtual.com
适合团队的下一代通信应用程序。 Spot 是团队联系、协作和构建文化的完整解决方案。受到数百家组织的信赖。
SpatialChat
spatial.chat
随时随地进行面对面虚拟会议的群组视频聊天。
Aha!
aha.io
登录您的啊哈！工作区。还没有帐户？注册世界排名第一的路线图软件的 30 天免费试用版。
UiPath
uipath.com
UiPath 是一家全球机器人流程自动化 (RPA) 软件公司，由 Daniel Dines 和 Marius Tîrcă 在罗马尼亚创立，总部位于纽约市。该公司的软件监控用户活动，以自动执行重复的前台和后台任务，包括使用客户关系管理或企业资源规划（ERP）软件等其他业务软件执行的任务。 2020年12月，该公司秘密申请首次公开募股，并于2021年4月21日公开发行。
GoBrunch
gobrunch.com
GoBrunch 是一款超酷的视频聊天应用。您可以创建交互式虚拟房间并按照您想要的方式对其进行自定义。它适合会议和工作场所。
Craft.io
craft.io
Craft.io 是一款产品管理工具，使产品经理能够在一个与当今最常用平台集成的专用工具中完成反馈捕获、规划、决策、路线图等工作。 Craft.io 成为产品记录系统：支持重要产品决策的权威数据源，使产品经理更加自信、影响利益相关者并以权威领导。
Minitab Engage
minitab.com
达到。唯一旨在启动、跟踪、管理和共享从创意生成到执行的创新和改进计划的解决方案。
Deskmy
deskmy.com
远程还是在办公室？答案是deskMy。随时随地认识您的新办公桌。从任何设备打开您的 deskMy，您就可以直观地看到您的所有信息 队友和应用程序位于同一个地方，无论您或他们身在何处。
ProdPad
prodpad.com
ProdPad是产品管理软件，帮助产品经理制定产品策略。轻松管理团队、客户和路线图。免费试用！
Canny
canny.io
Canny 帮助您收集和组织功能请求，以更好地了解客户需求并确定路线图的优先级。
airfocus
airfocus.com
airfocus 提供现代化的模块化项目管理平台。它为团队提供了一个完整的解决方案来管理和传达他们的策略、确定工作的优先级并解决正确的问题。 Airfocus 的设计充分考虑了灵活性，让您可以快速定制平台以满足您的需求，而不会中断团队的工作方式。
Powernoodle
powernoodle.com
协作公平，变得简单。 Powernoodle 的协作和促进软件可帮助您异步构思、共同做出决策并传达行动计划。创建一种更具包容性的合作方式，引导您的团队采取行动。
Diligent Director
diligent.com
Diligent 是领先的治理、风险与合规 (GRC) SaaS 提供商，可加速组织和领导者的成功。
UserVoice
uservoice.com
B2B 用户反馈软件可帮助您倾听和指导客户、优先考虑重要的产品功能并高效创新。
Nooks
nooks.ai
Nooks 是一款人工智能驱动的虚拟拨号器和虚拟销售平台，可帮助 SDR 团队将对话效率提升 5 倍并大幅提高工作效率。
MangoApps
mangoapps.com
MangoApps 将内联网、通信和培训集成到一个统一的平台中，弥合了办公桌员工和无办公桌员工之间的差距。
RemoteHQ
remotehq.com
我们通过视频会议以外的方式将人们聚集在一起。我们的平台将人们连接到完成工作所需的应用程序和虚拟资源。使用 RemoteHQ 举办团队会议、销售演示、支持电话、培训课程等。
Workiro
workiro.com
下一代应用程序独特地结合了任务、通信和文档管理功能（包括电子签名），帮助您以更好的方式与任何人一起完成任何工作。
Ideanote
ideanote.io
Ideanote 是一种处理创意的新方式。它更快、更高效，让您能够从头到尾构建完全可定制的创意管理流程。
Loomio
loomio.org
厌倦了无限的电子邮件链和冗长的会议，这些会议似乎永远无法达成集体决策或结果？您需要 Loomio：一个协作平台，可以改变团队决策、讨论想法和在线协作的方式。 Loomio 是人们共同讨论和做出决策的安全场所，它将讨论论坛与决策支持和促进工具相结合，帮助您的团队取得明确的成果。
Sococo
sococo.com
Sococo 是一个在线工作场所，分布式团队每天都在这里并肩工作。无论团队成员身在何处。在大厅里、穿过校园或跨越半个地球——在组织的在线办公室工作甚至比在同一楼层或同一房间工作效率更高。
BMC
bmc.com
BMC 通过针对复杂 IT 问题的开放、可扩展和模块化解决方案帮助客户运营和重塑其业务。 BMC 与 86% 的福布斯全球 50 强以及世界各地的客户和合作伙伴合作，创造他们的未来。凭借我们的创新历史、行业领先的自动化、运营和服务管理解决方案，再加上无与伦比的灵活性，我们帮助组织腾出时间和空间，成为一家征服未来机遇的自主数字企业。
Diligent Administrator
diligent.com
Diligent 是领先的治理、风险与合规 (GRC) SaaS 提供商，可加速组织和领导者的成功。