Hostman 是一个云平台，开发人员和技术团队可以在其中托管他们的解决方案：网站、电子商务商店、网络服务、应用程序、游戏等。借助 Hostman，您可以自由选择服务、预留所需数量的资源，并通过用户友好的界面对其进行管理。目前，我们提供用于启动云服务器和数据库的现成解决方案，以及用于测试任何应用程序的平台。 • 云服务器。您位于美国、波兰和荷兰的服务器上的专用计算资源。很快，我们还将进入新加坡、埃及和尼日利亚。我们为分析系统、游戏、电子商务、流媒体和任何复杂性的网站提供 25 多种现成的设置以及预安装的环境和软件。 • 数据库。即时设置任何流行的数据库管理系统 (DBMS)，包括 MySQL、PostgreSQL、MongoDB、Redis、Apache Kafka 和 OpenSearch。我们为所有服务提供 100 美元的 7 天免费试用期 访问网站并获得奖金！

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