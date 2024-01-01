HookGen 是一款网络应用程序，旨在帮助音乐制作人和歌曲作者使用人工智能生成新的音乐挂钩和旋律。到2019年底，它可以使用钢琴、鼓、弦乐、铜管乐器、吉他和贝斯乐器创作一首全新的原创歌曲。 HookGen 是免费且免版税的，因此用户可以选择下载 MIDI 文件并在任何数字音频工作站 (DAW) 中使用它。它还记录用户听歌曲的时间、听的部分以及按下生成按钮的时间。 这些信息用于反馈给人工智能，每次有人访问该应用程序并与该应用程序交互时，人工智能都会学习如何制作更好的歌曲。 HookGen 只能在台式电脑或 Mac 上使用，鼓励用户分享他们生成的歌曲，以帮助开发和改进 AI 引擎。 它由 Peter CV 和排名第一的编程书籍网站创建，是如何利用人工智能发挥创造力和制作原创新音乐的一个例子。

网站： hookgen.com

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