替代项 - HoneyStack

Hubspot

Hubspot

hubspot.com

HubSpot 提供完整的营销、销售、客户服务和 CRM 软件平台，以及方法、资源和支持，帮助企业更好地发展。开始使用免费工具，并随着您的成长进行升级。

Salesforce

Salesforce

salesforce.com

Salesforce.com, Inc.是一家美国云软件公司，总部位于加利福尼亚州旧金山。它提供 (CRM) 客户关系管理服务，还销售一套互补的企业应用程序，专注于客户服务、营销自动化、分析和应用程序开发。 2020 年，《财富》杂志根据员工满意度调查，将 Salesforce 在“最适宜工作的 100 家公司名单”中排名第六。

Mailchimp

Mailchimp

mailchimp.com

Mailchimp 是一个美国营销自动化平台和电子邮件营销服务。该平台是其运营商 Rocket Science Group 的商业名称，该公司是一家美国公司，由 Ben Chestnut 和 Mark Armstrong 于 2001 年创立，Dan Kurzius 后来加入。 “Mailchimp 以其最受欢迎的电子贺卡角色命名，于 2001 年推出，多年来一直是一个副项目，每月收入几千美元。” Mailchimp 最初是一项付费服务​​，并于 2009 年添加了免费增值选项。一年之内，其用户群从 85,000 人增长到 450,000 人。到 2014 年 6 月，它每月代表用户发送超过 ...

Bitly

Bitly

bitly.com

Bitly 是一个 URL 缩短服务和链接管理平台。 Bitly, Inc. 公司成立于 2008 年。它是一家私人控股公司，总部位于纽约市。 Bitly 每月缩短 6 亿个链接，用于社交网络、短信和电子邮件。 Bitly 通过对由于许多人使用缩短的 URL 而创建的聚合数据的访问收费来赚钱。 2017年，Spectrum Equity以6400万美元收购了Bitly的多数股权。截至2018年8月，Bitly已缩短了超过375亿个URL。

UserTesting

UserTesting

usertesting.com

可用性测试和研究工具可通过 UserTesting（Human Insight Platform）改善您的在线客户体验。 G2 排名第一的 CX 行业软件。

Ahrefs

Ahrefs

ahrefs.com

Ahrefs.com 是一个著名的反向链接和 SEO 分析工具集。 目前，我们凭借最大的实时链接基数、庞大的索引和最快的索引更新速度从众多其他类似服务中脱颖而出。 我们不断改进所有算法，为客户提供最新鲜、最真实的反向链接数据。除此之外，我们尝试跟踪 SEM 和 SEO 领域的所有新趋势，并确保这些趋势在 Ahrefs 的新功能中得到反映。

Microsoft Dynamics 365

Microsoft Dynamics 365

microsoft.com

了解如何利用 Dynamics 365 变得更加敏捷，这是唯一能够帮助每个人适应和创新的智能业务应用程序组合。

Tableau

Tableau

tableau.com

Tableau（法语，字面意思是“小桌子”，也用来表示“图片”；复数为“tableaux”，或者很少用“tableaus”）可以指：

SEMrush

SEMrush

semrush.com

SEMrush 提供 SEO、PPC、内容、社交媒体和竞争性研究的解决方案。受到全球超过 6000000 名营销人员的信赖

Klaviyo

Klaviyo

klaviyo.com

Klaviyo 是一个专为在线企业创建的电子邮件营销平台，具有强大的电子邮件和短信营销自动化功能。

CallRail

CallRail

callrail.com

电话和网络表单的跟踪和分析。优化您的营销并提高 PPC、SEO 和线下广告活动的投资回报率。

Looker

Looker

looker.com

Looker 是一款商业智能软件和大数据分析平台，可帮助您轻松探索、分析和共享实时业务分析。

Deepnote

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deepnote.com

为数据科学家和研究人员管理笔记本。

Issuu

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issuu.com

从 PDF 创建交互式翻页书、社交媒体帖子、GIF 等。在这里发现数字出版和内容营销工具的力量！

Ubersuggest

Ubersuggest

neilpatel.com

高级：将冰冷的潜在客户转变为满意的客户的简单流程（带有自动转换渠道和序列）。

ActiveCampaign

ActiveCampaign

activecampaign.com

ActiveCampaign 是一个面向中小型企业的云软件平台，总部位于伊利诺伊州芝加哥。该公司提供客户体验自动化 (CXA) 软件，该软件结合了电子邮件营销、营销自动化、销售自动化和 CRM 类别。

ZoomInfo

ZoomInfo

zoominfo.com

ZoomInfo 是一家美国订阅式软件即服务 (SaaS) 公司，总部位于华盛顿州温哥华，向销售、营销和招聘专业人士出售其商务人士和公司信息数据库的访问权限。该公司最初于 2000 年由创始人 Yonatan Stern 和 Michel Decary 创立，名为 Eliyon Technologies。被 DiscoverOrg 收购后，现任首席执行官为 Henry Schuck。 2020 年，Zoominfo.com 及其相关实体 Zoominfo-privacy.com 和 Zoomprivacy.com 进行了网络钓鱼尝试，从公共互联网来源中窃取个人信息，并以身份盗窃来威胁消费者除非...

Zoho Analytics

Zoho Analytics

zoho.com

商业智能和分析软件。 Zoho Analytics 是一款自助式 BI 和数据分析软件，可让您直观地分析数据、创建令人惊叹的数据可视化并在几分钟内发现隐藏的见解。

Dovetail

Dovetail

dovetail.com

Dovetail 可帮助您在一个地方存储、分析和协作进行用户研究，从而轻松查看模式、发现客户见解并决定下一步该做什么。我们的客户包括波士顿咨询集团、思科、CSIRO、Deliveroo、Elsevier、Kayak、Mastercard、Sketch、Shopify、Square、Thoughtworks 和 VMware。

Constant Contact

Constant Contact

constantcontact.com

Constant Contact, Inc. 是一家在线营销公司，总部位于马萨诸塞州沃尔瑟姆，在科罗拉多州拉夫兰设有办事处；和纽约，纽约。 该公司成立于1995年，后于2015年出售给Endurance International。

Grow

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商业智能软件可以释放您迫切需要的洞察力，以推动业务增长和转型。

Alibaba Cloud

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阿里云提供一整套可靠、安全的云计算工具和产品，帮助您构建云基础设施、多区域数据中心，为您的全球产业赋能。免费试用。

Hotjar

Hotjar

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Hotjar 是一家行为分析公司，分析网站使用情况，通过热图、会话记录和调查等工具提供反馈。它与 Google Analytics 等网络分析工具配合使用，可以深入了解人们如何浏览网站以及如何改善客户体验。 Hotjar 成立于 2014 年，由来自 20 个国家/地区的 100 多名团队成员完全远程运行，并在全球超过 500,000 个站点上使用。

SE Ranking

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面向企业主、代理机构和 SEO 专家的领先 SEO 软件。跟踪您的排名、监控竞争对手、发现技术错误等，起价为 18.6 美元/月。

Qualtrics

Qualtrics

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Qualtrics 使公司能够在一个地方捕获客户、产品、品牌和员工体验洞察并采取行动。

Mixpanel

Mixpanel

mixpanel.com

Mixpanel 是一家商业分析服务公司。它跟踪用户与网络和移动应用程序的交互，并提供与他们进行有针对性的通信的工具。 其工具集包含应用内 A/B 测试和用户调查表。收集的数据用于构建自定义报告并衡量用户参与度和保留率。 Mixpanel 可与 Web 应用程序（尤其是 SaaS）配合使用，但也支持移动应用程序。

Nielsen

Nielsen

nielsen.com

尼尔森公司（自称为尼尔森公司，以前称为 ACNielsen 或 AC Nielsen）是一家全球营销研究公司，全球总部位于美国纽约市。北美地区总部位于芝加哥。

Zoho Marketing Automation

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zoho.com

营销自动化软件可实现更快的业务增长。 Zoho MarketingHub 是一款一体化营销自动化软件，可帮助您成功管理跨多个渠道的营销活动。产生更多潜在客户，将其转化为客户，并保留更长时间。

Zoho PageSense

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转化优化和个性化平台。 衡量您的关键网站指标，了解访问者的在线行为，并为他们提供个性化的网站体验以提高转化率。

Metabase

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在公司内部共享数据和分析的最快、最简单的方法。您可以在 5 分钟内安装一个开源商业智能服务器，连接到 MySQL、PostgreSQL、MongoDB 等！任何人都可以使用它来构建图表、仪表板和夜间电子邮件报告。

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