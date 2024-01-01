替代项 - HoneyStack
Hubspot
hubspot.com
HubSpot 提供完整的营销、销售、客户服务和 CRM 软件平台，以及方法、资源和支持，帮助企业更好地发展。开始使用免费工具，并随着您的成长进行升级。
Salesforce
salesforce.com
Salesforce.com, Inc.是一家美国云软件公司，总部位于加利福尼亚州旧金山。它提供 (CRM) 客户关系管理服务，还销售一套互补的企业应用程序，专注于客户服务、营销自动化、分析和应用程序开发。 2020 年，《财富》杂志根据员工满意度调查，将 Salesforce 在“最适宜工作的 100 家公司名单”中排名第六。
Mailchimp
mailchimp.com
Mailchimp 是一个美国营销自动化平台和电子邮件营销服务。该平台是其运营商 Rocket Science Group 的商业名称，该公司是一家美国公司，由 Ben Chestnut 和 Mark Armstrong 于 2001 年创立，Dan Kurzius 后来加入。 “Mailchimp 以其最受欢迎的电子贺卡角色命名，于 2001 年推出，多年来一直是一个副项目，每月收入几千美元。” Mailchimp 最初是一项付费服务，并于 2009 年添加了免费增值选项。一年之内，其用户群从 85,000 人增长到 450,000 人。到 2014 年 6 月，它每月代表用户发送超过 ...
Bitly
bitly.com
Bitly 是一个 URL 缩短服务和链接管理平台。 Bitly, Inc. 公司成立于 2008 年。它是一家私人控股公司，总部位于纽约市。 Bitly 每月缩短 6 亿个链接，用于社交网络、短信和电子邮件。 Bitly 通过对由于许多人使用缩短的 URL 而创建的聚合数据的访问收费来赚钱。 2017年，Spectrum Equity以6400万美元收购了Bitly的多数股权。截至2018年8月，Bitly已缩短了超过375亿个URL。
UserTesting
usertesting.com
可用性测试和研究工具可通过 UserTesting（Human Insight Platform）改善您的在线客户体验。 G2 排名第一的 CX 行业软件。
Ahrefs
ahrefs.com
Ahrefs.com 是一个著名的反向链接和 SEO 分析工具集。 目前，我们凭借最大的实时链接基数、庞大的索引和最快的索引更新速度从众多其他类似服务中脱颖而出。 我们不断改进所有算法，为客户提供最新鲜、最真实的反向链接数据。除此之外，我们尝试跟踪 SEM 和 SEO 领域的所有新趋势，并确保这些趋势在 Ahrefs 的新功能中得到反映。
Microsoft Dynamics 365
microsoft.com
了解如何利用 Dynamics 365 变得更加敏捷，这是唯一能够帮助每个人适应和创新的智能业务应用程序组合。
Tableau
tableau.com
Tableau（法语，字面意思是“小桌子”，也用来表示“图片”；复数为“tableaux”，或者很少用“tableaus”）可以指：
SEMrush
semrush.com
SEMrush 提供 SEO、PPC、内容、社交媒体和竞争性研究的解决方案。受到全球超过 6000000 名营销人员的信赖
Klaviyo
klaviyo.com
Klaviyo 是一个专为在线企业创建的电子邮件营销平台，具有强大的电子邮件和短信营销自动化功能。
CallRail
callrail.com
电话和网络表单的跟踪和分析。优化您的营销并提高 PPC、SEO 和线下广告活动的投资回报率。
Looker
looker.com
Looker 是一款商业智能软件和大数据分析平台，可帮助您轻松探索、分析和共享实时业务分析。
Deepnote
deepnote.com
为数据科学家和研究人员管理笔记本。
Issuu
issuu.com
从 PDF 创建交互式翻页书、社交媒体帖子、GIF 等。在这里发现数字出版和内容营销工具的力量！
Ubersuggest
neilpatel.com
高级：将冰冷的潜在客户转变为满意的客户的简单流程（带有自动转换渠道和序列）。
ActiveCampaign
activecampaign.com
ActiveCampaign 是一个面向中小型企业的云软件平台，总部位于伊利诺伊州芝加哥。该公司提供客户体验自动化 (CXA) 软件，该软件结合了电子邮件营销、营销自动化、销售自动化和 CRM 类别。
ZoomInfo
zoominfo.com
ZoomInfo 是一家美国订阅式软件即服务 (SaaS) 公司，总部位于华盛顿州温哥华，向销售、营销和招聘专业人士出售其商务人士和公司信息数据库的访问权限。该公司最初于 2000 年由创始人 Yonatan Stern 和 Michel Decary 创立，名为 Eliyon Technologies。被 DiscoverOrg 收购后，现任首席执行官为 Henry Schuck。 2020 年，Zoominfo.com 及其相关实体 Zoominfo-privacy.com 和 Zoomprivacy.com 进行了网络钓鱼尝试，从公共互联网来源中窃取个人信息，并以身份盗窃来威胁消费者除非...
Zoho Analytics
zoho.com
商业智能和分析软件。 Zoho Analytics 是一款自助式 BI 和数据分析软件，可让您直观地分析数据、创建令人惊叹的数据可视化并在几分钟内发现隐藏的见解。
Dovetail
dovetail.com
Dovetail 可帮助您在一个地方存储、分析和协作进行用户研究，从而轻松查看模式、发现客户见解并决定下一步该做什么。我们的客户包括波士顿咨询集团、思科、CSIRO、Deliveroo、Elsevier、Kayak、Mastercard、Sketch、Shopify、Square、Thoughtworks 和 VMware。
Constant Contact
constantcontact.com
Constant Contact, Inc. 是一家在线营销公司，总部位于马萨诸塞州沃尔瑟姆，在科罗拉多州拉夫兰设有办事处；和纽约，纽约。 该公司成立于1995年，后于2015年出售给Endurance International。
Grow
grow.com
商业智能软件可以释放您迫切需要的洞察力，以推动业务增长和转型。
Alibaba Cloud
alibabacloud.com
阿里云提供一整套可靠、安全的云计算工具和产品，帮助您构建云基础设施、多区域数据中心，为您的全球产业赋能。免费试用。
Hotjar
hotjar.com
Hotjar 是一家行为分析公司，分析网站使用情况，通过热图、会话记录和调查等工具提供反馈。它与 Google Analytics 等网络分析工具配合使用，可以深入了解人们如何浏览网站以及如何改善客户体验。 Hotjar 成立于 2014 年，由来自 20 个国家/地区的 100 多名团队成员完全远程运行，并在全球超过 500,000 个站点上使用。
SE Ranking
seranking.com
面向企业主、代理机构和 SEO 专家的领先 SEO 软件。跟踪您的排名、监控竞争对手、发现技术错误等，起价为 18.6 美元/月。
Qualtrics
qualtrics.com
Qualtrics 使公司能够在一个地方捕获客户、产品、品牌和员工体验洞察并采取行动。
Mixpanel
mixpanel.com
Mixpanel 是一家商业分析服务公司。它跟踪用户与网络和移动应用程序的交互，并提供与他们进行有针对性的通信的工具。 其工具集包含应用内 A/B 测试和用户调查表。收集的数据用于构建自定义报告并衡量用户参与度和保留率。 Mixpanel 可与 Web 应用程序（尤其是 SaaS）配合使用，但也支持移动应用程序。
Nielsen
nielsen.com
尼尔森公司（自称为尼尔森公司，以前称为 ACNielsen 或 AC Nielsen）是一家全球营销研究公司，全球总部位于美国纽约市。北美地区总部位于芝加哥。
Zoho Marketing Automation
zoho.com
营销自动化软件可实现更快的业务增长。 Zoho MarketingHub 是一款一体化营销自动化软件，可帮助您成功管理跨多个渠道的营销活动。产生更多潜在客户，将其转化为客户，并保留更长时间。
Zoho PageSense
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转化优化和个性化平台。 衡量您的关键网站指标，了解访问者的在线行为，并为他们提供个性化的网站体验以提高转化率。
Metabase
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在公司内部共享数据和分析的最快、最简单的方法。您可以在 5 分钟内安装一个开源商业智能服务器，连接到 MySQL、PostgreSQL、MongoDB 等！任何人都可以使用它来构建图表、仪表板和夜间电子邮件报告。