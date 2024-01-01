Holovolo 是一款人工智能驱动的工具，用于创建沉浸式体积 VR180 视频和照片，以及 Quest 和 WebVR 的 3D 稳定扩散。它允许用户上传自己的照片和 VR180 内容，以及浏览其他人制作的现有作品。 Holovolo 的人工智能生成内容包括来自不同创作者的热门、观看次数最多和最新的视频和照片。内容示例包括虚拟现实钢琴演奏、弗吉尼亚州约克镇的海盗入侵、赛博朋克霓虹灯东京花园区、螺旋钟面、穿着冬衣的男子走上雪山和伊豆急下田的大海。 该工具还具有内容指南和 EULA。 Holovolo 是用户创建和探索沉浸式虚拟现实内容的绝佳工具。

网站： holovolo.tv

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