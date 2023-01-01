替代项 - HolaBrief
elink.io
elink.io
使用 Web 链接构建任何内容。 elink 拥有保存书签和构建网页、电子邮件通讯、RSS 网站小部件、社交生物链接、社交墙、自动化内容等所需的一切。在几分钟内创建内容！
Short.io
short.io
Short.io 是一个白标签 URL 缩短器，可在品牌域上创建短链接。缩短、定制并与您的受众分享品牌 URL。
Revue
getrevue.co
建立忠实的观众。 Revue 使作家和出版商可以轻松发送社论通讯并获得报酬。
RocketLink
rocketlink.io
将重定向像素、自定义号召性用语、自定义域添加到您共享的任何链接，自定义链接缩略图外观并重定向任何点击的人。
Radio.co
radio.co
想创建一个广播电台吗？通过一个易于使用的平台自动化您的日程安排、直播和跟踪听众。欢迎来到 Radio.co。
Viral Loops
viral-loops.com
Viral Loops 是一个病毒式和推荐营销平台，用于发起排名竞赛、抽奖、预发布和推荐计划。
ShareASale
shareasale.com
与 ShareASale 合作，成为我们值得信赖的联属营销网络的一部分。我们的网络为我们的合作伙伴提供营销解决方案。
Intellifluence
intellifluence.com
Intellifluence 是一项影响者营销服务，使品牌和影响者能够联系、协作并实现他们的目标。
Branalyzer
branalyzer.com
Branalyzer 是了解网上真实情况的更便宜、最快且最简单的方法。
TinyLetter
tinyletter.com
TinyLetter 为那些不寻求高级报告或企业功能的人们提供干净、直接的书写体验。
BrandBucket
brandbucket.com
原创品牌名称市场，拥有超过 100,000 个专家策划的企业名称可供选择。从我们的团队获取匹配的 .com 和徽标以及免费的品牌建议。
Whatstool Business
whatstool.business
Whatstool Business is an all-in-one WhatsApp Business Solution, our offerings include official WhatsApp API, Chatbot, WhatsApp-based CRM, automation, integration with many tools etc.
LaunchList
getlaunchlist.com
建立早期用户的病毒式等待名单。 通过发布前游戏化的病毒式候补名单，节省发布时间并为您的早期产品获得更多注册
Kamoto.AI
kamoto.ai
Kamoto.AI, in the burgeoning field of artificial intelligence, is building a platform that revolutionizes the way people interact with AI, celebrities, and influencers. Kamoto.AI provides an unprecedented opportunity for users to create and train their own virtual AI personalities. This not only all...
Eulerity
e.eulerity.com
Eulerity is disrupting the digital advertising industry by combining game-changing AI and automation software with human expertise, empowering brands to optimize and scale with ease. Our enterprise technology streamlines the complexities of digital marketing, resulting in significant cost savings an...
EasyRedir
easyredir.com
EasyRedir provides branded URL redirection management which enables information technology departments, marketing departments, advertising/marketing agencies and others to ensure their audience are viewing is desired message.
Dealers United
dealersunited.com
To help dealerships cut costs, save time, and sell more cars, Dealers United offers a full suite of digital marketing solutions for car dealers including Search Engine Optimization (SEO), Social Media Advertising, and Search Engine Marketing (SEM).
datacube AI
datacube.ai
datacube 是一款强大、优雅、敏捷的业务分析和 KPI 数据可视化软件，采用 AI 大脑构建。我们都知道，如果不密切关注 KPI，您就无法有效地运营或扩展您的业务。但挖掘 CRM 并浏览电子表格是一个艰苦且完全低效的过程。通过 datacube，我们提取重要的数据，并为您提供实时了解业务状况所需的数据。从绩效比率到财务状况，从最初的入站机会到所有类型的转化率，无论您希望将其显示在手机还是大屏幕电视上，datacube 都能满足您的需求。
CoolTool
cooltool.com
CoolTool 是一个专有的洞察平台，包括企业调查引擎、隐式测试以及用于眼动追踪和情绪测量的人工智能网络摄像头技术。
ConversionFly
conversionfly.com
ConversionFly 是一种营销优化工具，旨在提供营销指标，从而能够智能地扩展业务及其营销。
Chainfuel
chainfuel.com
借助 Chainfuel 强大的电报机器人和网络应用程序，您只需点击几下即可自动保护您的群组免受垃圾邮件发送者和诈骗者的侵害，跟踪您的群组指标，吸引并留住您的用户。
Carts Guru
carts.guru
借助专为电子商务商家设计的先进营销自动化软件，追踪每一个销售线索，转化每笔销售，并快速发展您的电子商务业务。只需点击几下，您就可以针对客户旅程的认知、考虑和善后阶段构建和定制一流的营销活动，然后只需点击启动，我们就会处理剩下的事情。使用我们的多渠道功能，您可以将短信、电子邮件和 Facebook Messenger 组合成一个有凝聚力的营销活动，以接触到每一位客户，让他们做出最佳反应并最大限度地提高您的回报。 Carts Guru 为您提供针对所有最流行的电子商务用例的预构建营销活动： 放弃的购物车营销活动 - 自动重新定位每个将商品放入购物车然后在结账前放弃的访问者。客户赢回活动 - 提醒老...
CampaignTracker
campaigntracker.io
CampaignTracker 是一款功能强大的链接管理平台软件，可简化跟踪和优化营销活动的过程。我们的软件提供了一个集中式仪表板，您可以在其中轻松管理所有链接并跟踪您的营销活动绩效。借助 CampaignTracker，您可以轻松创建和组织链接、设置自定义跟踪参数并跨多个渠道监控营销活动的效果。无论您是运行电子邮件营销活动、社交媒体促销还是 PPC 广告，CampaignTracker 都可以轻松跟踪和衡量您的结果，并做出数据驱动的决策来优化您的营销活动。自 2016 年推出以来，CampaignTracker 已帮助全球数千家企业和营销人员简化营销活动并取得更好的成果。借助我们功能强大且用...
Arrivalist
arrivalist.com
Arrivalist 是旅游行业领先的位置智能平台。我们使用移动位置数据集来提供有关消费者行为、竞争份额、媒体有效性和市场趋势的可行见解。超过 200 个旅游营销人员（包括 100 个城市、美国 40 个州以及美国 10 佳主题公园中的 4 个）利用这些见解来为媒体策略、运营和目的地开发提供信息。
Adpiler
adpiler.com
Adpiler 是一个综合性 SaaS 平台，旨在简化创意机构的广告审批和协作流程。凭借用户友好的界面和一系列强大的功能，Adpiler 简化了从广告创建到客户批准的整个过程，确保无缝协作、效率和客户满意度。主要特性和功能：Adpiler 提供一系列关键功能，包括实时协作、集中广告存储、白标签、版本控制和强大的安全措施。用户可以上传 HTML5 广告、静态图像和视频文件，创建社交媒体模型，在热门网站上预览广告外观，并直接在平台内接收客户反馈和批准。 Adpiler 使创意团队能够交付卓越的成果，同时减少审批瓶颈并增强客户体验。主要价值：Adpiler 解决了创意机构广告审批工作流程的关键挑战，...
Admailr
admailr.com
Admailr 旨在帮助新闻通讯发布者使用基于订阅者的定向广告投放来通过电子邮件获利。
AdLuge
adluge.com
AdLuge 是一款入站营销软件，可提供具有营销智能的销售线索管理解决方案，让您的所有销售线索保持在正轨上。
51Degreees
51degrees.com
51Degrees 提供了一系列技术，可将组织现有的在线技能和投资扩展到移动设备上。
Vurvey
vurvey.com
在当今竞争激烈的环境中，品牌需要更快的洞察力、创新的产品和更具包容性的营销才能蓬勃发展。 Vurvey 的专利人工智能平台将一切整合在一起，全部由您的客户和团队提供支持。
RivalFlow AI
rivalflow.com
改进您现有的内容：人工智能驱动的改进，使您的网页排名更高。它就像一个 SEO 教练，它分析排名超过您的竞争对手页面，然后为您提供有关如何更新特定页面的确切详细信息。
Publisher Discovery
publisherdiscovery.com
先进的 AI 驱动的联属营销发现 SaaS 应用程序，用于发布商管理。该平台提供对发布商网站的深入分析以及用于联盟招募的信息和工具。平台内的机器学习可确保结果变得更有针对性，因为它可以了解用户的好恶，从而帮助找到最好的联属网络营销商。如需了解更多信息，请访问 www.publisherdiscovery.com
Origits
origits.com
Origits 是一个网站平台，可以使用单个标题标签设置无限的视频单元，而无需编辑源代码。
Noosh
noosh.com
Noosh 通过简化运营并实现与供应商的协作，帮助企业实现内容营销计划。该公司的产品和营销服务合作伙伴使用基于云的集成方法来管理数字和印刷资产、成本结构、预算、采购、项目和团队互动。使用 Noosh 的营销人员能够以更具竞争力的价格、更短的时间和更高的质量交付内容营销项目。
Inbox Mailers
inboxmailers.com
我们使品牌能够了解订阅者何时进入收件箱，同时触发电子邮件，从而将打开率提高 3 至 5 倍，点击率提高 1 至 2 倍！ “查看时间优化”正在改变使用电子邮件的企业和电子邮件营销行业的游戏规则。
Hidemyacc
hidemyacc.com
Multilogin Antidetect Browser - Create unlimited accounts with different profiles in 01 device instead of using multi-real devices or virtual machines
Growth Champ
growthchamp.com
Growth Champ 是一款社交媒体优化套件，允许用户管理 Twitter、Instagram 和 Pinterest 以增加社交媒体影响力。
GetCurious
getcurious.io
GetCurious 使产品公司能够更快地进行更深入的用户研究 该产品允许产品团队在参与者使用目标 Web/应用程序/原型时通过视频、音频和屏幕共享收集见解 通过 UserStudy 的参与者小组可以快速招募参与者，以便团队可以专注于产生见解
Geniechat
geniechat.com
Geniechat 是专为非技术卖家和企业家打造的最简单的关系管理应用程序。功能强大、价格实惠，3 合一应用程序，每月 9.99 美元 ⚡️ 内容键盘 + CRM + Ai 生成器
Brandintellé
brandintelle.com
Brandreward帮助企业营销团队实时弥合营销运营与结果之间的差距。我们的营销部门统一工作流程自动化通过营销规划和预算模块直接连接到基于人工智能的假设模拟器。
YouVisit
youvisit.com
使用最广泛的虚拟体验平台 技术和创造力在 YouVisit 汇聚。凭借世界上最大的虚拟体验制作团队之一，我们为六大洲的客户创造了数千个世界级的互动体验和虚拟旅游。我们的虚拟体验帮助组织以个性化且引人注目的方式讲述他们的故事……
WeatherAds
weatherads.io
WeatherAds 是全球排名第一的数字广告商基于天气的营销平台。轻松为 Google Ads、Facebook 和 Instagram、YouTube 以及程序化 RTB 广告系列设置基于天气的自动规则。根据任何可以想象的天气类型触发广告、修改出价并更改创意。获得更多点击、更多转化、减少广告支出并提高广告投资回报率。免费开始：https://www.weatherads.io
Viloud
viloud.tv
Viloud 是最简单的在线视频平台，用于创建、流式传输您自己的直播、线性和点播电视频道并从中获利。其技术允许用户通过网站、移动应用程序或 OTT 平台（如 Roku 或 Apple TV）的嵌入式或第三方播放器流式传输频道。 Viloud 非常适合希望以实时线性方式轻松流式传输内容的广播公司、营销团队、视频内容所有者和创作者。
Review Robin
getreviewrobin.com
Review Robin 是一款简单的软件工具，可帮助您轻松（甚至自动！）跟进客户并通过电子邮件或短信发送简单的审核请求来请求在线审核。评论 Robin 会引导您的客户完成整个过程的每一步 - 简化并显着增加您收到客户评论的机会。只需几秒钟，您就可以向您的客户发送评论请求，甚至可以使用 Zapier 通过我们的集成功能自动请求评论。您的客户将收到来自您公司的简短电子邮件或短信，其中包含一个富有洞察力的问题：“您的体验如何？”这将包含一个链接，可引导他们完成整个过程
ResponseSource
responsesource.com
对于任何公关专业人士来说，确定合适的媒体来宣传故事都是一项重要但耗时的任务。您需要一个最新的、易于使用的智能媒体数据库来跟上不断变化的媒体——ResponseSource 的媒体联系人数据库正是为此而构建的。 - 访问准确的英国媒体数据 - 通过记者最近的文章和推文查找记者 - 通过新闻列表更新警报轻松管理您的列表 - 向您的新闻列表发送 HTML 电子邮件 - 识别转发功能机会并获取有关新功能的警报 - 基于 Office 的许可 - 否用户数量限制 - 全部位于符合 GDPR 的数据库中
Genius Link
geniuslink.com
Geniuslink 是世界上最智能的 URL 缩短器。创建链接，根据用户的设备、操作系统、国家/地区甚至点击日期动态地将用户路由到不同的目的地。
CallerReady
callerready.com
CallerReady 是为希望扩大呼叫活动规模的营销人员提供的平台。按次付费市场、引导呼叫自动化和动态呼叫分配
BlogManagement
blogmanagement.io
博客管理是一个允许发布者、博主和网站所有者通过发布内容来赚钱的平台。这是一个值得信赖的平台，允许您以合法的方式出售来宾帖子和赞助内容。网站所有者可以将他们的网站添加到该平台并通过发布内容获得报酬。博客管理通过开辟稳定的收入来源，帮助网站所有者将博客和网站货币化。
Approved Social
approvedsocial.io
Approved Social 是一个开拓性平台，旨在彻底改变数字营销活动的开发、批准和启动方式。 Approved Social 的核心是一个协作反馈和审批引擎，使营销团队、代理机构和品牌能够简化创意审批流程、缩短周转时间并提高生产力。主要功能： 实时协作：Approved Social 通过为团队成员和客户提供统一的空间来快速审查和批准营销材料，从而促进实时协作。告别电子邮件链和繁琐的来回。轻松反馈：该平台允许利益相关者直接提供有关广告创意的精确反馈，使沟通清晰、高效且可操作。这就像有一个用于创意讨论的数字白板。版本跟踪：跟踪更改和修订从未如此简单。借助 Approved Social，您...
FeedWind
feed.mikle.com
FeedWind 是完全可定制和免费编码小部件的领先提供商之一，这些小部件可以在几分钟内集成到任何网站上！一些最流行的小部件包括： RSS Facebook 小部件 Twitter 小部件 YouTube 小部件 Google 日历小部件等等。更重要的是？您可以开始 14 天免费试用 - 无附加条件。
Bulk Email Checker
bulkemailchecker.com
电子邮件检查器工具基于 SMTP，提供最高的准确性和其他有用信息来验证/验证任何和所有电子邮件地址。请输入电子邮件地址并单击“验证”以查看电子邮件检查器工具的具体工作原理。每天免费测试最多 10 个电子邮件地址。
Adspyder
adspyder.io
AdSpyder 是一个即将推出的数字广告技术 SaaS 平台，可帮助个人和公司分析竞争对手的广告营销活动，并获得可应用于其广告活动并从中受益的有用见解。使用 adspyder，用户可以搜索当前或之前在在线平台上运行的广告，并可以获得每个广告的有用的基于效果的指标。用户可以从 100 多个国家/地区和超过 11 个平台的 1.1 亿多个广告中进行搜索。用户还可以搜索竞争对手的广告和活动，以获取有用的见解来优化自己的活动。
MarketMate AI
marketmateai.com
在 MarketMate AI，我们的使命是协调销售和营销，以增强创造力并增加收入。我们致力于使生成式人工智能对于真正的营销工作流程更加用户友好。作为一个由 AI 驱动的直观 B2B 营销平台，MarketMate 专注于目标市场识别、消息传递、内容自动化和销售支持。借助 MarketMate AI，您可以为您的买家角色生成量身定制的内容，与您的品牌信息无缝衔接。我们的平台旨在易于使用 - 无需复杂的提示，也没有字数限制。 MarketMate 自动开发内容的初稿，并根据您的专家意见完善内容。就是这么简单。
E-goi
e-goi.com
E-goi 是一款全渠道营销自动化工具，在全球拥有超过 700,000 名用户，它允许任何公司（从微博作者到大型跨国公司）管理其整个销售周期，从捕获潜在客户到客户转化和忠诚度。借助 E-goi 时间表，您可以创建登陆页面、表单和弹出窗口，执行高级自动化（废弃购物车恢复、潜在客户评分、NPS 等），实施电子邮件营销策略、短信、WebPush、推送通知和语音活动。除了拥有公共 API 并与 500 多个软件（例如 WordPress、WooCommerce、CloudShop、Magento、Shopify 等）集成之外，您还可以在网页和在线商店上进行行为和意图跟踪。
Capsulink
capsulink.com
Capsulink 是一款 URL 缩短器，旨在保护用户免受流量损失、外部链接损坏和利润损失的影响。
Shared Domains
shared.domains
主页反向链接 获得有价值的主页反向链接，每年 50 美元起 我们一直在寻找以低成本获得最有价值的反向链接的最佳方法，以对我们的网站进行排名。换句话说，只需 150 美元，您就可以获得价值 2000 美元域名的反向链接。售后市场是一项为链接放置提供现成插槽的服务。这项服务最酷的一点是，您可以快速获得链接（24 小时内，不包括周末），但您只有在购买后才能看到域名（因为只有老虎机所有者才能看到域名）。
Fix Your Funnel
fixyourfunnel.com
修复您的漏斗通过 Keap 扩展了 Infusionsoft 的基本功能，包括发短信和通话。功能包括： * 双向短信 * 自动短信对话，以捕获潜在客户 * 营销活动生成器消息 * 可跟踪链接（点击时将标签应用于联系人） * 短信中的图像和联系人卡片附件 * 个性化 * 广播 * 列出带有基于标签的结果的呼叫电话呼叫，实现电话呼叫自动化 * 35+ 营销活动构建器增强漏斗机器人 * iPhone 和 Android 应用程序 * 团队成员支持 * Facebook 主要广告导入 * Facebook 自定义受众同步 专为与 Infusionsoft 独家深度合作而设计（无 zapier 内容）
HeadBidder
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专注于为您带来收益的业务核心部分，使用 HeadBidder.net 进行平台上自动化的机械广告管理工作。 Header Bidding 管理平台专为发布商和在线广告专业团队而设计。结合了现成的功能和工具：容器、第三方集成、分析等等。开始免费试用。
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Nexweave 通过在整个客户旅程中提供超个性化图像、GIF、交互式视频网页，帮助企业提高参与度和转化率。超过 1500 个销售和营销团队信任我们可以满足他们的电子邮件、WhatsApp 和登陆页面个性化需求。
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Websays 是一家专注于网络搜索、自然语言处理和机器学习的软件服务公司。凭借由开发人员和数据分析师组成的混合团队，我们可以满足客户对数据智能的需求，以处理大量非结构化数据。我们按主题对这些数据进行分类，分析情绪等指标并生成摘要和报告，所有这些都是使用我们的控制面板 Websays 仪表板实时进行的。我们提供： - 声誉报告 - 数字剪辑 - 意见、市场和竞争报告 - 影响者识别 - 选举预测 此外，通过我们的连接器 Zendesk 或 WordPress，我们可以管理与客户的关系以及报告和内容的发布。