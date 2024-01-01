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您的客户和潜在客户会忽略您的合法业务电话，因为他们看到的是未知号码 - 而且他们不知道是您。 Hiya Connect 品牌来电显示允许公司在向全球超过 4 亿部手机（包括 97% 的美国移动市场）拨打的外拨电话上显示其公司名称。垃圾邮件、诈骗和欺诈电话的增长削弱了人们对语音渠道的信任。 87% 的消费者在屏幕上看到未知号码时不会接听电话。由于无法通过电话有效联系客户，客户满意度和保留率都受到了影响，最终也影响了您的利润。品牌来电显示允许公司通过每个单独的电话号码控制其外拨电话在呼叫接收者设备上的显示方式。使用 Hiya Connect 品牌来电显示为您的外拨电话添加身份，打造更好的客户体验并优化您的外拨电话操作。
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