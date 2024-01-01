Hiver

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使用 WebCatalog Desktop 上“Hiver”的 Mac、Windows、Linux 版桌面应用增强您的体验。

在提供多种增强功能的无干扰窗口中运行应用。

无需切换浏览器即可轻松管理和切换多个帐户和应用。

Hiver 是一个功能强大的沟通和协作平台，可帮助使用 Google Workspace 的组织与其客户、员工和供应商进行有意义的互动。使用 Hiver 的团队可以高效管理多渠道通信、提供自助服务、自动化繁重工作、与他们喜爱的应用程序集成、确保 SLA 合规性并获得实时性能洞察，以推动更好的业务成果。永远不会离开 Gmail。 Hiver 的易用性、零学习曲线、世界一流的安全性和合规性以及 24x7 顶级支持使其成为全球 2000 多家公司值得信赖的软件。 Flexport、Pluralsight、哈佛大学、Appsflyer、Oxford Business Group 和 Upwork 等均由 Hiver 提供支持。
目录:
Productivity
帮助台软件

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