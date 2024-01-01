替代项 - HitPay
Payoneer
payoneer.com
Payoneer是一家美国金融服务公司，提供在线汇款、数字支付服务并为客户提供营运资金。
Stripe
stripe.com
Stripe 是一家美国金融服务和软件即服务 (SaaS) 公司，总部位于美国加利福尼亚州旧金山。该公司主要为电子商务网站和移动应用程序提供支付处理软件和应用程序编程接口（API）。
Square
squareup.com
Square, Inc. 是一家美国金融服务、商业服务聚合商和移动支付公司，总部位于加利福尼亚州旧金山。该公司销售软件和硬件支付产品，并已扩展到小型企业服务领域。该公司由 Jack Dorsey 和 Jim McKelvey 于 2009 年创立，并于 2010 年推出首个应用程序和服务。自 2015 年 11 月起，该公司在纽约证券交易所上市，股票代码为 SQ。
Appetize.io
appetize.io
基于在线网络的 iOS 模拟器和 Android 模拟器。使用 HTML5 和 Javascript 在浏览器中运行 iPhone、iPad、Mobile Safari、APK、移动应用程序。
Skrill
skrill.com
进行快速、安全的付款和国际汇款。从投注和交易到购物和游戏，Skrill 让您的资金管理变得简单。
Yoco
yoco.com
SA 最喜欢的刷卡机接受所有主要卡。移动和点击启用。 ...通过使用 Yoco Link 创建和发送数字发票来在线销售商品。
Razorpay
razorpay.com
印度在线支付网关，拥有一流的 API、集成程序、强大的安全性和强大的仪表板
Kyte
kyteapp.com
借助 Kyte 的 POS 应用程序和系统，您可以通过手机或平板电脑管理销售、库存和客户。免费获取！
Neteller
neteller.com
注册免费的 NETELLER 帐户，以更快、更安全的方式在线汇款和收款。立即探索我们屡获殊荣的电子钱包。
Lightspeed
lightspeedhq.com
自 2005 年以来，一直为零售商和餐馆提供易于使用的 POS 解决方案。今天，利用 Lightspeed 的销售点让您的业务飞速发展。
GoCardless
gocardless.com
您可以在 GoCardless 仪表板中管理客户、制定计划并进行直接借记付款。
Clover
clover.com
我们的 POS 系统和信用卡处理可让您接受付款并开展业务。
MOKA POS
mokapos.com
更大的屏幕业务运行更顺畅 隆重推出 Moka Ultra 和 Ultra+。 最先进的收银设备，舒适、轻松地进行业务操作。
Mollie
mollie.com
使用 Mollie Payments 开始发展您的业务： ✓ 15 分钟内接受付款 ✓ 诚实的定价 ✓ 所有领先的付款方式。立即付款 »
Xendit
xendit.co
轻松接受和发送付款。 Xendit 是印度尼西亚、菲律宾和东南亚领先的支付网关。通过一次集成，您的企业即可在印度尼西亚和菲律宾接受付款。信用卡和借记卡、电子钱包、银行转账等。
Triple Whale
triplewhale.com
Triple Whale 将您使用的所有工具的指标集中到您的口袋中。我们简化、通知并节省您的时间！
Creatio
creatio.com
Creatio（以前称为 bpm'online）是一种用于流程管理和 CRM（客户关系管理）的软件即服务 (SaaS) 低代码解决方案。截至 2020 年，Creatio 解决方案堆栈由 Studio Creatio（低代码平台）、Sales Creatio（销售人员自动化软件）、Marketing Creatio（营销自动化工具）和 Service Creatio（服务台软件）组成。
WePay
wepay.com
WePay 是一家总部位于美国的在线支付服务提供商，通过其 API 向众筹网站、市场和小型企业软件公司等平台企业提供集成且可定制的支付解决方案。它为合作伙伴提供欺诈和风险保护。
PaySimple
paysimple.com
登录您的 PaySimple 帐户。没有帐户？注册即可开始在线接受付款、自动计费和开具发票，并创建安全的客户数据库。
Cashfree
cashfree.com
数字印度的支付。为成长型企业收款和付款的最快、最简单的方式
Poynt
poynt.com
GoDaddy 的 Poynt：您的一体化全商务支付解决方案。 Poynt 是一个互联商务平台，包括硬件、软件和应用程序，为商家提供实现业务转型的技术。
Repsly
repsly.com
智能现场团队如何在零售业取胜。有关零售执行和销售业绩的实时见解。为您的现场团队提供更智能的推销、促销和销售执行工具。在货架上赢得胜利所需的一切。
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创建客户和亚马逊算法喜爱的列表所需的一切。 借助人工智能，您可以像专家一样使用正确的关键字和正确的消息创建列表，但只需短短几分钟
Checkout.com
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Checkout.com 帮助您的企业向更多客户提供更多付款方式和货币。一流的信用卡和替代支付网关。
ERPLY
erply.com
Erply 提供在线销售点和零售软件系统。立即开始使用 Erply 基于云的 POS 解决方案提供更好的客户体验！
RepairShopr
repairshopr.com
维修店软件可为您提供电脑维修店的发票、票务、POS、定期发票、计费和 CRM 等功能。
Dwolla
dwolla.com
Dwolla 是一家仅在美国提供在线支付系统和移动支付网络的电子商务公司。
DataWeave
dataweave.com
DataWeave 是一个基于 SaaS 的数字商务支持平台，为全球消费品牌和零售商提供数字货架分析和动态定价解决方案。该公司的数字商务支持和渠道优化平台使全球消费品牌和零售商能够加速销售增长、扩大市场份额并在规模化竞争中实现盈利。随着越来越多的数字渠道的推出，DataWeave 的客户利用该公司的专有技术在每个在线渠道上获得卓越的绩效衡量能力，从而帮助他们做出更明智、更快速的决策。通过 DataWeave 平台提供的独特功能，为客户实时提供正确的 KPI，包括价格竞争力、内容质量和基准、产品可用性、促销绩效、搜索和媒体语音份额、评级和评论分析，从而推动增长销售和市场份额，同时帮助客户进行有利...
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BlueSnap 是面向电子商务、B2B 和 SaaS 公司的在线支付解决方案，专门为在线业务提供全球支付处理和支付网关解决方案。