替代项 - HIRO

Anaconda

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Anaconda 拥有超过 4500 万用户和 25 万个组织使用该平台，是世界上最受欢迎的数据科学平台，也是现代人工智能开发的基础。该公司率先将 Python 用于数据科学，拥护其充满活力的社区，并继续管理开源项目，使未来的人工智能创新成为可能。 我们的企业级和工作站解决方案使世界各地的企业、研究和学术机构能够利用开源的力量来获得竞争优势、开创性的研究和一个更美好的世界。