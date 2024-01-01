替代项 - HiPay
Databox
databox.com
业务分析平台旨在帮助您了解业务状况。来自云服务、电子表格、数据库的 KPI 集中在一处。
BlueSnap
bluesnap.com
BlueSnap 是面向电子商务、B2B 和 SaaS 公司的在线支付解决方案，专门为在线业务提供全球支付处理和支付网关解决方案。
MRR.io
mrr.io
无论您使用哪种支付处理器，都可以跟踪您的每月经常性收入。
IXOPAY
ixopay.com
IXOPAY 是一个高度可扩展且经过 PCI 认证的支付管理平台，适用于白标客户和企业商家。现代、易于扩展的架构支持支付编排，提供智能路由和级联功能以及最先进的风险管理、自动对账和结算以及收单机构和支付服务提供商的基于插件的集成。 IXOPAY 隶属于 IXOLIT 集团，该集团成立于 2001 年，拥有来自奥地利维也纳和美国佛罗里达州的国内和国际电子商务客户。这家由业主管理和出资的公司已从一个两人团队发展成为一家 IT 专家，拥有 60 多名专家，在维也纳市中心开发创新解决方案和产品。
Payfirma
payfirma.com
Payfirma 是一家屡获殊荣的支付公司，帮助企业在线、店内和移动设备上接受信用卡和借记卡。北美超过 8,000 家企业使用 Payfirma 的支付工具轻松收款，并将所有交易数据保存在一个简单的位置。当企业使用数据做出有关客户、产品和员工的决策时，他们就会运营更智能、更成功的公司。