Hints AI Assistant 是一款功能强大的工具，旨在通过自动化日常任务来帮助企业节省时间并提高效率。它的工作原理是允许用户像与人类同事一样与 Hintsbot 进行交流，使他们能够快速添加任务、更新状态和创建票证。 它与现有工作流程（包括 CRM 和项目管理工具）无缝集成，可用于快速捕获数据、添加联系人、更新公司文档和发送会议记录。 它很容易上手，有一系列定价计划和提供支持的用户社区。提示 AI助手提供了一种简单有效的方法来帮助企业保持井井有条并节省时间。

网站： hints.so

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