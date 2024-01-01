替代项 - Higharc
SketchUp
sketchup.com
SketchUp 是一款 3D 建模计算机程序，适用于建筑、室内设计、景观建筑、土木和机械工程、电影和视频游戏设计等广泛的绘图应用。它有基于 Web 的应用程序 SketchUp Free、免费软件版本 SketchUp Make 以及具有附加功能的付费版本 SketchUp Pro。SketchUp 归 Trimble Inc.（一家地图测量和导航设备公司）所有。有一个免费模型组件在线库（例如窗户、门、汽车）、3D Warehouse，用户可以向其中贡献模型。该程序包括绘图布局功能，允许以可变“样式”进行表面渲染，支持托管在名为 Extension Warehouse 的站点上的第三方“插件...
AutoCAD Web
autodesk.com
AutoCAD。任何地方。使用 AutoCAD Web 应用程序随时快速访问 CAD 工程图。 AutoCAD 是一款商业计算机辅助设计和绘图软件应用程序。 AutoCAD 由 Autodesk 开发和销售，于 1982 年 12 月首次发布，作为在带有内部图形控制器的微型计算机上运行的桌面应用程序。
SOLIDWORKS
solidworks.com
SOLIDWORKS 提供完整的 3D 软件工具，可让您创建、模拟、发布和管理数据。 SOLIDWORKS 产品易于学习和使用，可帮助您更好地设计产品。
Vectorworks Cloud
vectorworks.net
Vectorworks 云服务是唯一可以让您的 Vectorworks 文件触手可及的程序，您可以通过三种方式从智能手机、平板电脑或计算机访问文件。
Trimble Connect
connect.trimble.com
Trimble Connect for HoloLens 通过在工作现场提供全息数据的精确对齐，利用混合现实进行项目协调，使工作人员能够检查叠加在物理环境中的模型。
Snaptrude
snaptrude.com
Snaptrude 是一款面向建筑师和设计师的基于 Web 的 3D 建模软件 (BIM)。设计师使用 Snaptrude 在数据和自动化的帮助下更快地创建更好的建筑。与其他设计工具不同，Snaptrude 允许多人协作，使项目团队能够一起设计。
TestFit
testfit.io
TestFit 是一个房地产可行性平台，可以让开发商、建筑师和承包商轻松进行场地规划，帮助他们最大程度地发挥场地潜力并更快地完成正确的交易。 TestFit 负责处理繁琐的任务，例如计算停车位、起草迭代以及根据参数输入生成快速概念迭代来计算成本收益。我们的人工智能配置器通过对设计、可施工性和成本的实时洞察，为每个站点优化最佳设计解决方案，以便您可以节省站点规划时间，降低收购交易风险并增加所有站点的潜力。 TestFit 每周评估超过 650 个交易和 80,000 个单位。
Imerso
imerso.com
Imerso AI 直接根据您的建筑计划分析施工质量和进度，因此您的团队可以更快地建造，风险更低。
Hypar
hypar.io
Hypar 是世界上第一个基于云的生成设计平台。通过为项目实现的每个阶段提供支持，Hypar 提供全球建筑专业知识，以实现更好的建筑并帮助团队更快地做出更好的决策。
StreamBIM
streambim.com
STREAMBIM BASIC 将提高您的建筑项目的效率，但您可以获得更多功能。
Fohlio
fohlio.com
Fohlio 是一款功能强大、直观且易于使用的 FF&E 规范、数据管理和采购软件。端到端管理您的预算、规格、采购、库存和产品数据管理流程。
cmBuilder.io
cmbuilder.io
新的行业标准建筑工地物流平台 cmBuilder 通过快速、简单的基于云的工作流程、强大的排序模拟功能和无与伦比的实时协作，使 4D 建筑工地物流民主化
Revizto
revizto.com
Revizto 是一款适用于建筑、工程和施工的实时问题跟踪软件，重点关注协作和 BIM 项目协调。 Revizto 使用 BIM 智能，并使其可供整个项目团队立即访问和操作。
IrisVR Prospect
irisvr.com
IrisVR 是 The Wild 的一部分，是虚拟现实中沉浸式设计审查和协作的领先品牌。 IrisVR 的旗舰产品 Prospect 供 BIM 和 VDC 团队、设计公司以及协调 3D 模型并实施设计和施工流程的工程师使用。由于 IrisVR 与 Revit、Rhino、Navisworks、SketchUp 和其他开箱即用的 3D 工具集成，因此您可以立即创建身临其境的 VR 体验，使您能够向客户展示并与团队更有效地合作。 IrisVR 可与 Oculus Quest、HTC Vive、Oculus Rift 和 Windows MR 耳机配合使用。 IrisVR 有 14 天免费试用期...