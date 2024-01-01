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Higharc 成立于 2018 年，总部位于北卡罗来纳州达勒姆。 Higharc 是一家住宅建筑技术公司，专注于改变住宅设计、销售和建筑流程。该公司聘请了来自美国、南美和欧洲的建筑、施工和软件开发领域的多元化专家团队，他们共同致力于实现住宅建设流程的现代化。 Higharc 与住宅建筑商合作，利用 3D 建模和生成设计、实时成本估算以及为购房者提供身临其境的在线销售体验，提供全面的家居设计平台。用户友好的界面允许轻松定制和即时修改，使用户可以轻松且高效地进行设计过程。 Higharc 基于网络的平台通过在建筑过程开始时提供单一事实来源并在整个组织内无缝传输数据和更新，简化了家居设计、销售和建筑工作流程。建筑商受益于简化的工作流程、更高的准确性和更快的上市时间。
目录:
Photography & Graphics
Building Design and Building Information Modeling (BIM) Software

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