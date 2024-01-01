替代项 - HeyTaco

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Geekbot让您安心！ - 让您的团队保持同步。当站会、站会、回顾和调查自动运行时，您可以在一天中找到和谐。 - 完成更多工作。简化的工作流程可以释放宝贵的时间，享受自我管理团队的自由。 - 帮助表演者，表演。建立跨越国界和时区的沟通文化，以便您的员工能够发挥最佳水平。 - 保持分析。通过人工智能语言分析来衡量参与度、幸福感和生产力，揭示答案背后的想法。 - 设置 Slack。将关键活动转移到您最喜欢的 Slack 频道，因为 Geekbot 可以直接开箱即用。