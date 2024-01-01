替代项 - Heyday AI

Mercury

mercury.ai

Mercury 是一个易于使用、基于人工智能的消息传递和实时聊天平台，可实现客户体验自动化。它使企业能够在网站聊天、WhatsApp 和 Facebook Messenger 上提供有影响力的客户体验和可衡量的结果。 Mercury 使用对话式 AI 减轻了面向客户的团队重复服务请求的负担，使现场代理能够专注于更复杂的用例。与 CRM 提供商、电子商务平台和对话设计工具的无代码集成允许与 Mercury 轻松连接。它使非技术团队能够以最小的设置开销和快速的上市时间构建复杂的服务自动化，并且无需为实时聊天支持代理按席位付费。