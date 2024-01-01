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Helcim 是一家支付公司，让企业轻松接受信用卡。 Helcim 致力于通过简化注册、提供更智能的支付工具以及更实惠的支付方式来提供更好的支付服务。我们知道获得付款对于您的业务至关重要，因此我们致力于在每一步提供更好的信用卡处理体验。您只需几分钟即可注册 Helcim 帐户。无需复杂的文书工作和轻松的在线审批，您可以立即开始。您的 Helcim 帐户允许您接受客户亲自、在线、应用内、电话、发票等方式的付款 - 我们很自豪能够免费提供所有这些灵活性。
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