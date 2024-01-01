替代项 - Heartland
Stripe
stripe.com
Stripe 是一家美国金融服务和软件即服务 (SaaS) 公司，总部位于美国加利福尼亚州旧金山。该公司主要为电子商务网站和移动应用程序提供支付处理软件和应用程序编程接口（API）。
Square
squareup.com
Square, Inc. 是一家美国金融服务、商业服务聚合商和移动支付公司，总部位于加利福尼亚州旧金山。该公司销售软件和硬件支付产品，并已扩展到小型企业服务领域。该公司由 Jack Dorsey 和 Jim McKelvey 于 2009 年创立，并于 2010 年推出首个应用程序和服务。自 2015 年 11 月起，该公司在纽约证券交易所上市，股票代码为 SQ。
Appetize.io
appetize.io
基于在线网络的 iOS 模拟器和 Android 模拟器。使用 HTML5 和 Javascript 在浏览器中运行 iPhone、iPad、Mobile Safari、APK、移动应用程序。
Yoco
yoco.com
SA 最喜欢的刷卡机接受所有主要卡。移动和点击启用。 ...通过使用 Yoco Link 创建和发送数字发票来在线销售商品。
Kyte
kyteapp.com
借助 Kyte 的 POS 应用程序和系统，您可以通过手机或平板电脑管理销售、库存和客户。免费获取！
Toast POS
pos.toasttab.com
Toast 是一个餐厅销售点和管理系统，可帮助餐厅改善运营、增加销售额并创造更好的宾客体验。
Lightspeed
lightspeedhq.com
自 2005 年以来，一直为零售商和餐馆提供易于使用的 POS 解决方案。今天，利用 Lightspeed 的销售点让您的业务飞速发展。
Clover
clover.com
我们的 POS 系统和信用卡处理可让您接受付款并开展业务。
MOKA POS
mokapos.com
更大的屏幕业务运行更顺畅 隆重推出 Moka Ultra 和 Ultra+。 最先进的收银设备，舒适、轻松地进行业务操作。
TouchBistro
touchbistro.com
TouchBistro 是一款一体化餐厅管理系统。高级功能。直观的平台。增加销售额、取悦客人、节省时间和金钱。了解更多！
ERPLY
erply.com
Erply 提供在线销售点和零售软件系统。立即开始使用 Erply 基于云的 POS 解决方案提供更好的客户体验！
RepairShopr
repairshopr.com
维修店软件可为您提供电脑维修店的发票、票务、POS、定期发票、计费和 CRM 等功能。
Modisoft
modisoft.com
控制您的所有业务流程。安全、基于云的离线 POS 后台软件业务管理。
OpenWrench
useopenwrench.com
OpenWrench 使维护您的企业设施比以往更简单、更透明。 创建和发送工作订单、跟踪正在进行的工作的最新状态并批准付款发票——所有这些都无需离开您的手机。 拍下问题的照片或从相机胶卷中上传它们。 只需轻轻一按，即可致电、发短信或发送电子邮件给指定的技术人员。 查看所有服务活动的时间表，从技术人员安排服务呼叫的时间到他们完成工作并离开工作现场的时间。 借助 OpenWrench，随时随地进行维护变得前所未有的简单。 难道不是像 2019 年一样开始运行您的维护计划吗？
Oliver POS
oliverpos.com
认识一下奥利弗·波斯。我们通过直接同步到您的 WooCommerce 商店，将您在线商店的强大功能带到您的实体商店。
PosBytz
posbytz.com
基于云的一体化餐厅和零售管理软件 我们基于云的一体化餐厅和零售管理软件是简化您的业务运营的完美解决方案。借助我们易于使用的界面，您可以随时随地管理您的餐厅或零售业务。
SpotOn
spoton.com
SpotOn 的销售点系统和支付处理软件专为您的工作方式而设计。您会得到真正关心您的人的 24/7/365 的支持。
EasyStore
easystore.co
各种规模的品牌都可以通过 EasyStore 在店内和网上拓展业务。
Epicor
epicor.com
Epicor ERP 系统是模块化、行业特定的软件，用于管理全公司的业务流程。 Epicor 软件非常适合管理会计和财务、人力资源、客户、供应链、库存、分销和制造生产管理。 Epicor 软件可在本地使用，也可作为 SaaS 云 ERP（企业资源规划）使用。 Epicor 提供业务管理平台作为行业特定的 ERP 解决方案。 Epicor Software Corporation 进行创新，将更新的技术融入 ERP 系统。例如，Epicor 使用工业物联网 (IIoT) 将车间内的机器与传感器和 PLC（可编程逻辑控制器）连接到其高级 MES（制造执行软件）中，该软件与 Epicor ERP...
RepairDesk
repairdesk.co
多合一维修店管理软件 #1 基于云的销售点维修店软件，用于管理和发展您的维修业务
Simply POS
simplypos.com
人工智能驱动的销售点、电子商务和零售商店自动化平台，适用于拥有 1 到 101 个商店地点的企业
Paymash
paymash.com
从一个中央平台管理您的业务。开始在您的商店、网上销售或创建并发送发票。
Lithos POS
lithospos.com
Lithos POS 是一款简单且功能强大的零售/餐厅销售点软件。零售/餐厅 POS 软件提供广泛的服务，包括库存管理、客户忠诚度和会计。
POSApt
posapt.au
POSApt 是一款适用于酒店和零售行业的销售点 (POS) 软件解决方案。 POSApt 的业务遍及澳大利亚各地，是澳大利亚最好的 POS 系统提供商之一。
Elementary POS
elementarypos.com
lementary POS 是您的移动收银机或复杂的销售点系统，专为满足您的特定要求而定制。只需一个合理的价格，您就可以获得无数旨在简化和加速业务流程的功能，以及无限数量的用户和连接设备。借助 Elementary POS，您可以访问灵活的销售模块和虚拟办公室，让您可以随时随地访问销售统计数据、库存管理等。 Elementary POS 非常适合中小型公司、自由职业者以及开办新业务的人。它是一个用户友好的综合系统，旨在与您的公司共同成长。无论您需要单个移动收银机还是更复杂的系统，Elementary POS 都可以根据您的需求进行精确定制。您可以将其想象为一款建筑游戏，您可以根据您的业务模型的...
Selldone
selldone.com
Selldone 是电子商务平台领域的先锋力量，总部位于充满活力的科技中心，体现了其创新精神。 Selldone 的成立宗旨是简化在线业务运营，现已迅速扩大其覆盖范围和影响力。该公司拥有专业的专家团队和丰富的电子商务创新历史，将自己定位为寻求在数字市场蓬勃发展的企业的关键参与者。 Seldone 以其革命性的优势脱颖而出
SULTS
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SULTS 拥有您管理沟通、吸引员工、确保业务质量、提高生产力和管理所有日常活动所需的一切。
Inverge
invergehq.com
Inverge 是一款端到端零售管理软件，使品牌、零售商和代发货商能够通过一个强大的平台管理库存、批发关系、销售和履行。发挥企业潜力就是提高知识、技能和工具，共同帮助您成长。 Inverge 是一个面向品牌、零售商和直销商的平台，它将所有这些元素结合在一起，以改善他们的运营并实现公司目标。对于品牌而言，Inverge 可以让零售商即时访问您的整个产品目录、快速创建采购订单，甚至通过代发货销售您的产品，从而轻松扩大与零售商的联系——让您直接向消费者履行订单。如果您是零售商，您将使用我们的平台跟踪多个地点的库存、管理多渠道销售（在线和面对面）并评估整个运营的绩效（从收入到 3PL 跟踪）。作为...
NCR Voyix
ncrvoyix.com
NCR Advanced Store 包含一套全方位商务解决方案，可以根据任何零售商的需求进行定制，并且远远超出了销售点的范围。集成优惠和忠诚度管理功能，奖励最佳购物者并吸引他们再次光顾。使用销售参与解决方案来个性化推荐并促进交叉销售和追加销售。最重要的是，无论购物者在何处、何时以及如何购物，都能为他们提供无缝且一致的购物体验。
Retail Report
retailreport.com
Retail Report 是一款功能丰富的购物中心管理和零售分析软件解决方案，它彻底改变了您管理资产的方式。我们的创新功能旨在解决零售行业的独特挑战，确保在当今竞争激烈的环境中实现盈利增长。通过一种强大的解决方案提高购物中心的绩效、提高运营效率并提高租户满意度。