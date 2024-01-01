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Harvey是专门为法律领域设计的人工智能平台，为精英律师事务所提供量身定制的工具。 Harvey 利用经过复杂法律任务训练的大型语言模型，然后利用领域专业知识对其进行微调，使其能够处理所有实践领域、司法管辖区和法律体系中的高风险法律挑战。 该平台提供一系列产品来增强各种法律工作流程，包括研究和文件分析。借助 Harvey，用户可以根据可信的法律法规回答复杂的研究问题，并使用自然语言创建、分析、比较和查询不同类型的法律文档。 Harvey 还提供了一项治理功能，使律师能够前所未有地了解其公司的生产力，使他们能够跟踪律师、客户事务、执业领域等在平台上创建的工作。 此功能可确保对使用情况和数据来源进行细粒度控制。 Harvey 优先考虑安全性，通过在 Microsoft Azure 上的部署实施行业高标准，确保公司的数据始终安全。 此外，它还提供全面的安全认证，并由顶级安全专家提供建议。

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