Happyml 是一款人工智能助手，可让您使用简单的语音或文本命令轻松控制您的软件应用程序来为您完成任务。连接的软件应用程序越多，您的人工智能助手就会变得越强大。 HappyML 是一款 AI 工具，可让您在短短 5 分钟内启动经过各种文件和网站训练的 AI 聊天机器人。这些聊天机器人使用先进的 AI 语言模型构建，提供尖端的对话功能。 借助 HappyML，您可以轻松连接 API、文件和网站，并在 Slack、Shopify、Messenger 和网站等平台上部署聊天机器人。该工具无需编码或复杂的设置即可提供无缝体验。 加入 HappyML 是免费的，不需要信用卡。只需注册您的 Google 帐户或创建一个新帐户即可开始。

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网站： happyml.com

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