替代项 - Happy Scribe

Speechmatics

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Speechmatics 是全球领先的语音智能专家，结合人工智能和机器学习的最新突破，释放人类语音的商业价值。全球范围内的企业都在使用 Speechmatics 来准确理解人类级别的语音并将其转录为文本，无论人口统计、年龄、性别、口音、方言或位置如何，都可以实时在录制媒体上进行。 将这些文字记录与最新的人工智能驱动的语音功能相结合，企业可以构建利用摘要、主题、情绪、章节、翻译等的产品。 Speechmatics 每个月都会处理全球 300 多年来 50 种语言的转录。其神经网络在语音识别领域开创了机器学习的先河，考虑了声学、语言、方言、多个说话者、标点符号、大写、上下文和隐含含义。 Spe...