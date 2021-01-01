替代项 - HandySends
AWS Console
amazon.com
Amazon Web Services (AWS) 是 Amazon 的子公司，以按量付费的方式向个人、公司和政府提供按需云计算平台和 API。这些云计算Web服务提供了各种基本的抽象技术基础设施以及分布式计算构建块和工具。其中一项服务是 Amazon Elastic Compute Cloud (EC2)，它允许用户通过互联网随时使用虚拟计算机集群。 AWS版本的虚拟计算机模拟了真实计算机的大部分属性，包括用于处理的硬件中央处理单元（CPU）和图形处理单元（GPU）；本地/RAM内存；硬盘/SSD存储；操作系统的选择；联网;以及预装的应用软件，例如网络服务器、数据库和客户关系管理 (CRM)...
Mailchimp
mailchimp.com
Mailchimp 是一个美国营销自动化平台和电子邮件营销服务。该平台是其运营商 Rocket Science Group 的商业名称，该公司是一家美国公司，由 Ben Chestnut 和 Mark Armstrong 于 2001 年创立，Dan Kurzius 后来加入。 “Mailchimp 以其最受欢迎的电子贺卡角色命名，于 2001 年推出，多年来一直是一个副项目，每月收入几千美元。” Mailchimp 最初是一项付费服务，并于 2009 年添加了免费增值选项。一年之内，其用户群从 85,000 人增长到 450,000 人。到 2014 年 6 月，它每月代表用户发送超过 ...
Brevo
brevo.com
Brevo（以前称为 Sendinblue）可帮助您发展业务。通过电子邮件、短信、聊天等方式建立客户关系。在需要时使用您需要的工具。免费试用。
SendGrid
sendgrid.com
SendGrid（也称为 Twilio SendGrid）是一个位于科罗拉多州丹佛市的客户通信平台，用于交易和营销电子邮件。该公司由 Isaac Saldana、Jose Lopez 和 Tim Jenkins 于 2009 年创立，并通过 Techstars 加速器计划进行孵化。 截至 2017 年，SendGrid 已筹集超过 8100 万美元，并在科罗拉多州丹佛市设有办事处；科罗拉多州博尔德；加利福尼亚州欧文市；加利福尼亚州雷德伍德城；该公司于 2017 年 11 月 16 日在纽约证券交易所上市。Twilio 于 2019 年 2 月收购了 SendGrid。
Oracle Cloud Infrastructure
oracle.com
Oracle Cloud 是 Oracle Corporation 提供的一项云计算服务，通过 Oracle Corporation 管理的数据中心的全球网络提供服务器、存储、网络、应用程序和服务。该公司允许通过互联网按需提供这些服务。
Mailtrap
mailtrap.io
在将电子邮件样本交付给客户之前检查并调试它们。
GetResponse
getresponse.com
GetResponse 为电子邮件营销软件、登陆页面创建器、网络研讨会托管等提供在线平台。无需信用卡即可免费试用 30 天！
SendPulse
sendpulse.com
自动化您的营销并将所有交付渠道整合到一个平台上：电子邮件、网络推送通知、短信、Viber。 © 2021
Mailgun
mailgun.com
功能强大的事务性电子邮件 API，使您能够发送、接收和跟踪电子邮件，专为开发人员而构建。今天了解更多！
Mailjet
mailjet.com
使用 Mailjet 简化您的电子邮件发送并提高您的销售额。我们通过一项简单而强大的服务来满足您的所有电子邮件和短信需求。
Emma
myemma.com
简单，与您合作，基本上是您最好的朋友电子邮件营销。 最好的朋友使人际关系变得容易。他们为你加油，在你困难的时候出现。这就是艾玛为您的电子邮件所做的事情。
Zoho ZeptoMail
zoho.com
交易电子邮件服务：有保证的即时交付 您的交易电子邮件包含重要信息。 ZeptoMail 是一项可靠且安全的服务，可以立即发送这些非常重要的电子邮件。凭借高速交付和出色的收件箱放置，ZeptoMail 意味着您不再让客户等待。
Campaign Monitor
createsend.com
通过令人难忘的电子邮件营销推动成果。使用 Campaign Monitor 简单的电子邮件营销和自动化工具，与受众建立联系从未如此简单。
Postmark
postmarkapp.com
Postmark 每次都会准时将您的交易电子邮件发送给客户。
HelpCrunch
helpcrunch.com
使用 HelpCrunch 一体化工具集扩展您的支持、营销和销售 - 您所需的一切现在都集中在一处。
Courier
courier.com
Courier 是设计和传递通知的最智能方式。设计一次，然后通过一个 API 交付到任何渠道 - 电子邮件、Slack、短信、推送等。
SparkPost
developers.sparkpost.com
全球首个预测性电子邮件智能平台，通过前所未有的数据可见性帮助品牌预测和优化电子邮件性能。
Customer.io
customer.io
使用 Customer.io 触发电子邮件、推送、短信、网络挂钩等。控制行为数据以个性化客户沟通并提高参与度。开始免费。
Omnisend
omnisend.com
电子商务电子邮件营销、自动电子邮件和短信 - 切换到 Omnisend 并在不增加工作量的情况下增加您的销售额。
Sender
sender.net
在您的电子邮件列表和收入之间架起桥梁。 Sender 使您能够快速、轻松地与客户保持联系并发展您的业务，同时花费更少。
MoEngage
moengage.com
MoEngage 是一个全栈解决方案，包括强大的客户分析、自动化跨渠道参与和人工智能驱动的个性化。
Helpmonks
helpmonks.com
探索为您的客户服务团队构建的一体化客户互动平台，并提供增强客户体验的工具。了解更多！
MailUp
mailup.com
MailUp 是完整的电子邮件和 SMS 传送解决方案，它将强大的电子邮件营销工具与 SMTP 中继以及电子商务、CRM 和 CMS 系统的插件结合在一起。
dotdigital
dotdigital.com
了解 dotdigital 的一体化平台如何让您创建营销自动化，通过电子邮件、短信、社交、推送通知和登陆页面吸引您的联系人。
MailerSend
mailersend.com
哦
SMTP2GO
smtp2go.com
SMTP2GO 是可扩展、可靠的电子邮件交付解决方案。全球服务器、强大的 API 和强大的报告使我们与众不同。尝试我们的免费计划！
Jango Mail
jangomail.com
詹戈邮件。企业级电子邮件部署。您的电子邮件由您做主。现场支持。实时报告。 888-465-2646。
sendwithus
sendwithus.com
Sendwithus 帮助小型团队在源代码之外管理交易电子邮件，从而简化工作流程并始终保持品牌化电子邮件。
Maropost
maropost.com
电子邮件营销、短信、移动、旅程和电子商务 - 所有工具都可以扩展和简化您与客户的联系、营销和销售方式！
Primailer
primailer.com
希望通过电子邮件营销来拓展业务。 那么 PRIMAILER 就是为您服务的，您可以在其中发送电子邮件和以结果为导向的群发邮件活动。通过简单的步骤创建群发电子邮件并通过最佳群发电子邮件服务提供商产生更多销售额。 * 交付能力：通过电子邮件发送信息，包括姓名、订单号、购买日期、折扣优惠券等。 * 可扩展性：无论您是初创公司还是大型企业，都可以通过PRIMAILER平台批量处理您的重要电子邮件。 * 专业知识：PRIMAILER 的客户成功和支持团队帮助您提供有关 Primailer 的信息和指导。 * PriMailer：通过始终在正确的时间发送完美的消息来吸引不断增长的受众。 Primail...
Mailmodo
mailmodo.com
没有获得足够的转化？使用这些适用于每个行业的顶级电子邮件流创意来吸引、培养潜在客户并将其转化为付费客户。
Knock
knock.app
开发人员的通知基础设施。 Knock 是灵活、可靠的通知基础架构，专为随您扩展而构建。
Act-On
act-on.com
专门从事 B2B、B2C 和电子邮件营销的营销自动化平台，旨在满足现代业务的实际需求。
Waypoint
usewaypoint.com
Waypoint 是一个电子邮件平台和 API。软件团队使用 Waypoint 来构建、编排和监控电子邮件通知。
SMTPServer
smtpserver.com
SMTPServer 是唯一一款一体化数字营销平台，使 B2B 和 B2C 企业、电子商务商家和代理机构能够通过数字营销活动、交易消息传递和营销自动化来发展客户关系。 与其他专为企业级预算和体验而设计的营销解决方案不同，SMTPServer 的一体化套件可满足竞争市场中不断扩大的中小型企业的营销需求。 SMTPServer 成立于 2020 年，旨在为所有企业提供最有效的营销渠道。 SMTPServer 总部位于拉脱维亚，支持 80 个国家/地区的 30,000 多名活跃用户。 他们认识到，无论您是开发人员、营销人员、小公司的首席执行官还是企业公司的项目经理，您的电子邮件需求都是独特的。...
Sidemail
sidemail.io
适合您的 SaaS 的新电子邮件平台 原因如下：轻松创建、集成、发送、自动化和分析您的电子邮件。 Sidemail 附带了适用于任何场景和功能的模板，让您在几分钟内即可开始运行。这意味着，您可以专注于自己最擅长的事情，而整个电子邮件游戏就像煮一杯咖啡一样简单。
luxsci
luxsci.com
LuxSci 提供高度安全、以患者为中心的通信解决方案。 SecureLine 技术提供了无与伦比的安全性和灵活性组合，使医疗保健组织能够提供个性化护理、简化工作流程并增加收入，同时保护患者数据。 LuxSci 的解决方案经过 HITRUST 认证，旨在支持企业医疗保健组织和技术公司的需求。他们提供电子邮件和网络解决方案，帮助组织安全地收集、传输和存储数据，以完成关键业务运营。它们的安全电子邮件营销、安全电子邮件 API 和安全电子邮件网关工具可实现大规模的安全患者通信，从而帮助组织提高参与度和健康结果。
Sarv.com
sarv.com
Sarv.com 是一家创新的云电话服务提供商，帮助新时代企业解决通信问题。自 2011 年 Sarv 诞生以来，他们推出了一个包含强大 API 的统一通信平台，以支持其跨平台和行业的服务。 考虑到创造力是我们的主题，他们为企业、初创公司和中小企业提供了多功能、灵活、可扩展、安全且可靠的基于云的通信解决方案套件。他们一直在利用信息和数据来填补客户和品牌之间的沟通鸿沟。
Mailtinni
mailtinni.com
Mailtinni 是一支由专业人士组成的团队，专门为各种规模的企业和组织提供高质量的电子邮件传送服务。 Mailtinni 的使命是通过提供可靠且高效的 SMTP 服务来帮助我们的客户实现其电子邮件送达率目标。
mailpipe
mailpipe.co
基于网络的企业解决方案，提供创建、编辑、分析和改进电子邮件营销的工具。
MailBrainiers
mailbrainiers.com
所有必要的电子邮件营销工具 发送促销电子邮件活动和电子邮件列表管理从未如此简单。 * 自动回复 * 电子邮件订阅表格 * 交易API * 已验证的电子邮件 * 优化电子邮件发送 * 专用IP * 自动弹跳处理 * 反馈回路 * 实时分析 * 可扩展的基础设施 * 专属客户经理 * 无与伦比的价格
indemandly
indemandly.com
indemandly 是一款对话式营销工具 - 不仅仅是一款客户消息应用程序。增加网站和 Instagram。
CritSend
critsend.com
CritSend 是解决您的送达率问题的解决方案。 CritSend 成立于 2007 年，开发了第一个服务来应对交易电子邮件的送达率挑战。 CritSend 的目标：促进客户收件箱中电子邮件的传送。 意识到交付能力方面的挑战，CritSend 决定为您提供完整的服务来应对这些挑战。
rapidmail
rapidmail.com
任何人都可以使用 Rapidmail 创建和发送成功的新闻通讯。易于使用、可靠的交付且完全符合 GDPR，您无需专业的营销知识即可发送现代新闻通讯。 今天就加入超过 200,000 名已经信任 Rapidmail 的客户吧！作为认证发件人联盟的成员，我们的时事通讯传送率在同类产品中绝对名列前茅 - 这要归功于服务器白名单和自 2008 年以来的长期经验。
Engagespot
engagespot.co
Zapier 用于通知。 Engagespot 帮助开发人员使用单个 API 构建多渠道产品通知。 通过 Engagespot，您可以： * 在几分钟内将电子邮件、应用内、短信、推送、WhatsApp、Slack 等多种通知渠道集成到您的产品中。 * 内置模板编辑器，可跨不同渠道管理应用程序的通知内容。 * 统一的日志记录和监控，让您可以完整跟踪不同渠道的通知传递和性能。 * 强大的通知首选项管理 API 可帮助您的用户从您的应用程序设置他们的通知首选项。 * 通知批处理 API 将类似的频繁通知合并为一个通知，以避免向用户发送垃圾邮件。 简而言之，Engagespot 可以帮助您在应用...
AhaSend
ahasend.com
AhaSend 是一家独立的电子邮件服务提供商 (ESP)，专门从事交易电子邮件。 AhaSend 的服务旨在确保您的交易电子邮件可靠且高效地传送。 其他 ESP 将您放在括号中，或者按照联系人列表中的收件人数量向您收费，这意味着大多数时候，您最终会支付超出应有费用的费用：例如，您订阅了 100,000 封电子邮件计划，并且，但是这个月您需要发送 100,500 封电子邮件，现在您必须订阅下一个级别，该级别通常每月的电子邮件数量翻倍 - 这意味着您将为大致相同数量的电子邮件支付两倍的费用。 对于此特定示例中的 AhaSend，您每月为 100,000 封电子邮件支付 50 美元，为 100...
Turbosmtp
serversmtp.com
TurboSMTP 是一项可靠且功能丰富的 SMTP（简单邮件传输协议）服务，旨在简化企业和个人的电子邮件传送。借助 TurboSMTP，用户可以高效、安全地发送电子邮件，确保其邮件顺利到达收件人的收件箱，不会出现延迟或复杂情况。 以下是 TurboSMTP 的主要功能和优势的全面细分： 高送达率： * TurboSMTP 配备了先进的基础设施和传送算法，可最大限度地提高电子邮件传送率。这确保了通过该平台发送的电子邮件有最大机会到达收件人的收件箱，而不是被标记为垃圾邮件或最终进入垃圾文件夹。 * 强大的基础设施：TurboSMTP 在强大且可扩展的基础设施上运行，可以轻松处理大量电子邮件流量...
mailboxlayer
mailboxlayer.com
Mailboxlayer 是一个免费、简单且功能强大的 JSON API，通过语法检查、拼写错误和拼写检查、SMTP 检查、免费且一次性的提供商过滤等提供即时电子邮件地址验证和验证。其系统基于 REST，由 256 位 HTTPS 加密保护，其目标是协助开发人员和企业打击欺诈用户并提高电子邮件活动的成功率。
Freshmarketer
freshmarketer.com
Freshmarketer 帮助营销团队在整个生命周期的每个接触点提供更加个性化的客户体验。深入了解受众的行为和参与度，以创造独特的买家体验。 您可以使用人工智能聊天机器人自动与网站访问者进行对话，将联系人细分为列表，使用旅程创建有针对性的个性化电子邮件活动，并培养客户不断回头。 借助 Freshmarketer 中强大的营销活动分析功能，您可以深入了解打开次数、点击次数和响应次数，从而提高参与度并为销售团队生成优质销售线索。 此外，自助登陆页面构建器和本地 CRO 有助于加速潜在客户的生成和转化。如果您需要在营销和销售之间建立更好的合作伙伴关系，Freshsales Suite 可以提...
flexEngage
flexengage.com
flexEngage 是为零售商提供个性化交易通信的领先提供商，使 Under Armour、GNC、DXL 和 5.11 Tactical 等品牌能够将标准交易接触点（收据、订单状态消息和发货跟踪页面）转变为动态参与渠道，从而提高忠诚度和收入。该公司得到了 Y Combinator、战略投资者 Synchrony Financial 和其他知名投资者的支持。
Charley
charlie.io
查理是您团队对电子邮件的答复。电子邮件归档和协作解决方案可打破团队的电子邮件孤岛、改善知识共享并简化管理，使您能够更好地为客户服务。
Ongage
ongage.com
Ongage 由一群热衷于电子邮件营销的创业专业团队于 2011 年创立。如今，它推动了大容量电子邮件业务的增长，使电子邮件营销人员、CRM、忠诚度和自动化经理能够轻松优化发送、细分、覆盖范围和参与度。 我们知道您做出决策的难易程度会影响成功。 这就是为什么我们让 Ongage 能够根据基于行动的仪表板和深入报告中的数据，轻松地向客户和订阅者发送个性化旅程。 如果您正在考虑建立端到端电子邮件营销平台，并计划大规模建立有意义的关系，请与我们联系。
Doppler Relay
dopplerrelay.com
Doppler Relay 是一项事务性电子邮件服务，可保证您的事务性电子邮件到达并允许您实时访问详细分析。发送附件、发票、卡对账单和密码重置从未如此简单、安全和有效。
CloudMailin
cloudmailin.com
CloudMailin 是一个可扩展的云解决方案，允许您通过 HTTP POST 请求在 Web 应用程序中接收传入的电子邮件。 它安全、快速且易于设置，并为一些世界上最大的网站和应用程序的入站电子邮件提供支持。
Kingmailer
kingmailer.co
Kingmailer SMTP 适用于电子商务网站、新闻机构、会员网站和在线论坛。
SMTP
smtp.com
SMTP 是基于云的电子邮件服务的早期先驱之一，现在是 Ziff Davis、Moz Group 和 Campaigner 的一部分。 从复杂的电子邮件自动化到经济高效的电子邮件基础设施和中继解决方案，我们在全球范围内运营。 SMTP.com 是第一家提供基于网络的电子邮件作为企业软件并为大型商业发件人提供高度可靠的发送服务的公司，拥有悠久的创新历史。 SMTP 帮助大规模发件人有效到达收件箱的能力是传奇的。从企业复杂的营销自动化到小型企业易于使用的活动管理；我们的所有解决方案均以我们的顶级电子邮件传送技术为后盾。
Rebump
site.rebump.cc
自动电子邮件跟进变得简单！ Rebump 会为您向您的收件人发送多封后续电子邮件。这些自动电子邮件经过定制，看起来就像您自己发送的后续邮件一样。您可以使用 Rebump 帐户跟踪和分析所有后续电子邮件。现在包括电子邮件跟踪。对于 Gmail 或 G Suite（Google Apps）。 Rebump 为您提供了这些强大的 Rebump 电子邮件工具： * 无限消息 * 自动跟进电子邮件 * 可自定义的 Bump 消息 * 可自定义的 Bump 间隔 * 指定 Bump 日期和时间 * 监控所有电子邮件的仪表板 * 活动摘要电子邮件 * 与您现有的 CRM 集成 *备用电子邮件地址 * 每封...
UniOne
unione.io
UniOne Email API 是一个软件接口，允许开发人员和企业将电子邮件功能集成到他们的应用程序、网站或系统中。它提供了编程工具、协议和方法，可实现与电子邮件服务器和服务的无缝通信。 借助 UniOne Email API，用户可以发送事务性电子邮件和批量电子邮件、管理订阅、跟踪电子邮件交互以及以编程方式访问其他基本电子邮件功能。它简化了将电子邮件功能整合到应用程序或系统中的过程，无需从头开始构建电子邮件发送功能。 UniOne Email API 提供 CSV 数据导出、电子邮件标记、订阅管理以及对各种电子邮件协议（例如 SMTP）的支持等功能。它提供用户友好的 Web 界面并支持...
edrone
edrone.me
edrone 是一个自主电子商务云，是第一个专为电子商务设计的 eCRM。 edrone 基于其算法提供先进的营销自动化解决方案，且易于安装（即插即用）。 edrone 的目标是帮助了解客户行为（客户智能）并利用一体化电子商务营销云吸引他们（营销自动化）。 该系统由两个部分组成：学习和参与。学习：高级统计数据、RFM 细分和每个客户的详细视图（甚至包括社交媒体统计数据）。参与：20 个准备发送的场景，包括恢复废弃的卡片、发送建议以及根据我们的客户智能算法通过交叉销售增加收入。营销机器不仅仅是一个简单的推荐框架：它使分段的想法在每个电子商务中都很容易实现。
Upaknee
upaknee.com
Upaknee 是电子邮件和短信通信技术的领先提供商。我们提供强大的平台，为组织提供简单直观的工具集，作为在线沟通以及与客户、联系人和支持者互动的方式。我们的专长包括电子邮件通讯、活动、订阅中心、小部件、表格、短信通知等。