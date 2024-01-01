Hairgen.ai 是一款人工智能驱动的工具，旨在彻底改变 FUE/FUT 毛发移植手术结果的预测过程。用户可以上传照片，该工具将生成手术后外观的逼真预览，以帮助做出决策。 这可以增加诊所的转化率，增加网站流量，并提高利用尖端技术的声誉。该工具被设计为易于使用；用户只需上传患者的照片，绘制毛发添加的大致区域，并在不到 30 秒的时间内获得逼真的渲染。 该工具还具有可调节颜色、发际线和长度的灵活性，以符合患者的喜好。其功能包括云可访问性、自助服务性、允许患者在诊所网站上直接上传的能力，以及作为独立应用程序或外部网站嵌入的可能性。 这意味着不需要特殊设备或安装。渲染速度很快，该工具可以容忍不太理想的照片进行模拟。虽然模拟旨在反映真实的结果，但 Hairgen.ai 强调生成的图像不应被解释为保证，而应被解释为移植后一系列潜在的视觉结果。严格维护患者隐私，不与第三方共享数据，并且可以选择自动滚动删除患者数据。 此外，诊所可以利用该工具作为白标解决方案，添加定制功能以满足其独特的营销需求。总而言之，Hairgen.ai 是一个强大的工具，它利用人工智能功能通过提供可能的视觉结果来提高毛发移植诊所的参与度和转化率。

网站： hairgen.ai

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