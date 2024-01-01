替代项 - HackMD
MightyText
mightytext.net
来自计算机的文本。来自计算机的短信。 Android 版 iMessage。来自计算机的 Android 短信。
Abstract
abstract.com
为您的设计团队带来受 git 启发的版本控制和协作。集中设计决策、反馈和文件。与 Sketch 和 Adobe XD 集成。
Zeplin
zeplin.io
产品团队的互联空间。自动传递具有准确规格、资产、代码片段的设计和样式指南。
Monica
monicahq.com
莫妮卡让您记住有关亲人的一切。
Super
super.so
使用 Notion 构建快速、实用的网站所需的一切。自定义域、主题、密码保护等——无需代码。
Team-GPT
team-gpt.com
适合整个公司的直观 GPT 聊天 Team-GPT 保证 2 到 2,000 人的团队采用 ChatGPT。在一个共享工作空间中组织知识、协作并掌握 AI。
Sympli
sympli.io
为 Web 和移动产品团队设计移交、实施和协作。 Sympli 可与 Photoshop、Adobe XD、Sketch、Android Studio 和 Xcode 配合使用。
Charli AI
charli.ai
杂乱无章的文件、文档和电子表格是否会减慢您的速度？ Charli 的人工智能应用程序可在几分钟内为您组织您的数字生活。今天免费注册！
SessionLab
sessionlab.com
从想法到完整的议程。通过 SessionLab 保持专注和创造力。最灵活的会议计划工具，带有辅助库 - 立即尝试！
Markup.io
markup.io
Markup.io：留下数字内容反馈的最简单方法 - Markup.io
Additor
additor.io
分发时保持同步！ Additor 可以帮助您的团队基于唯一且真实的事实来源进行异步协作，而不会产生摩擦。您可以组织和共享各种类型的内容，并通过跟踪更改和版本清楚地了解上下文。
Bubbles
usebubbles.com
通过快速来回视频和智能提醒，消除 38% 的会议。通过基于时间的屏幕录制注释分享清晰的反馈。
Ayanza
ayanza.com
智能协作套件 充满挑战的时代要求团队生产力的创新 让团队进入流畅状态并轻松实现目标。整个过程由 Ayanza 指导。
Pointagram
pointagram.com
Pointagram 是一种游戏化工具，可以提高动力和团队成就。让您的团队以目标为导向，并共同庆祝出色的表现。
Balloon
balloon.app
一个由研究支持的平台，通过消除群体思维和放大声音来释放想法和反馈。会议时间减少 70%。
Sendwin
send.win
Sendwin 是一款针对多登录平台开发的生产力工具，可通过一个浏览器管理多个帐户。通过单个浏览器管理您喜爱的网站上的多个帐户。同时登录同一网站上的多个帐户。
Rolepass
rolepass.io
Rolepass 是一个基于云的平台，每当团队成员离开时，用户都可以将职责和责任移交给团队的其他成员。 Rolepass 专注于在团队成员之间创建无缝的知识传递，并减少团队在同事下班时所经历的压力和焦虑。 Rolepass 总部位于加利福尼亚州洛杉矶。
Remote Social
remotesocial.io
远程社交提供了一套强大的工具，旨在帮助团队建立联系、享受乐趣并建立牢固的关系。
LiveDataset
livedataset.com
Krescendo 的 LiveDataset 是一个可配置的数据管理平台，用于构建自定义在线应用程序以实现高效的业务流程。替换旧系统或基于电子表格的系统。简化信息收集。构建高质量、强大的业务流程，从小型团队到数千名用户。让人们轻松使用数据。
HabitStack
habitstack.com
适合忙碌领导者的目标执行软件。 HabitStack 可以帮助您： - 设定清晰的目标 - 使您的任务与这些目标保持一致 - 每周取得进步 养成高效领导者在忙碌的情况下用来推进重要目标的不寻常习惯。
Echofin
echofin.com
Echofin 是一个面向财务团队的以聊天为中心的社区管理平台。他们提供自动订阅管理、集成计费、带有业务分析指标的仪表板和无限的用户/聊天室/历史记录。 Echofin 还提供集成计费解决方案，为那些技术精湛、知识渊博、足以建立交易学校、学院和社区的人士提供卓越的货币化选项。
Conferfly
conferfly.com
适用于会议室的 Web 应用程序软件，可与 G Suite /Microsoft Office 365 日历配合使用。 Conferencefly 将节省时间、金钱，让您的会议更加高效。欲了解更多信息，请查看 https://conferfly.com
Brandmoxe
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一体化业务规划和创业开发软件，有助于将伟大的想法转化为成功的企业
Suggestion Ox
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Suggestion Ox 是一个安全、值得信赖、100% 匿名的平台，让您的员工可以在完全安全且私密的数字角落自由分享问题、表达疑虑和报告问题。进行匿名双向对话，以更好地了解他们的麻烦，在正确的时间采取行动，并建立在当今充满挑战的时代蓬勃发展的更快乐、更健康的工作场所。利用真正匿名的力量（以及一定的心理学），Suggestion Ox 帮助企业真正了解和欣赏他们的团队，并在他们发现为时已晚之前（在离职面谈中）应对挑战。将人员流失和员工流动率减少高达 41%，同时建立积极的反馈循环。创建更快乐的团队，赋予举报人权力，并最终听到真实的真相。
Skreenbe
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Skreenbe 提供虚拟董事会会议软件来改善您的会议结构。 Skreenbe 适合所有参加在线会议并希望为其日常业务流程添加更多组织、互动和效率的人。忘记一刀切的在线视频会议软件，摆脱无聊的在线会议。利用 Skreenbe 的实时视频会议软件提高品牌知名度、让用户惊叹并提高盈利能力。我们通过个性化品牌方法提供下一代智能混合会议。你的风格，你的方式！从我们的生产力工具中获取灵感。使用预定义的软技能模板集。共享文件、做笔记、创建您自己的脚本和调查问卷。只需单击一下即可上传文档、添加注释并根据整个过程创建全面的最终报告。邀请您的同事获得真正的协作体验，同时减少花在后续会议上的时间。从多种环境中进行...
Pandos
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Pandos 是一个面向高等教育和公司的一站式协作学习和发展平台，通过团队组建、任务管理和同行评估等新方法支持基本协作功能。该平台会自动生成学习者的硬技能和软技能档案，并由同行验证。使用学习者建立的个人资料，系统会根据雇主的工作要求推荐人才列表。
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MakeStoryboard 是一款在线故事板软件，可让您快速轻松地创建和共享故事板。 MakeStoryboard 有一个内置应用程序和几个有用的工具来快速创建故事板。如果您是创作者、视频制作者、编剧、内容经理或任何脚本或图形故事创意的作者，您肯定需要一个方便的助手来为您未来的项目创建逐帧草稿。这就是我们创建 MakeStoryboard 的原因 - 在早期规划阶段为您提供支持。尝试一下 - 在几分钟内自己或与在线团队一起创建故事板！ MakeStoryboard 包含多种用于成熟创意规划的功能。您可以使用以下工具： 故事板工具 – 用于创建故事板框架的基本模块 脚本编辑器 – 用于按时间、...
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EverAfter 的 B2B 客户界面是您的客户在整个组织中部署您的产品时所需的统一主页
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Deskfirst 提供的在线协作空间的外观和感觉与熟悉的桌面环境类似，使在线协作变得轻松、顺畅且快速。 Deskfirst 消除了技术差距，易于管理，并通过其强大的品牌功能提高了参与度。
Sprocket 365
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Sprocket 365 是 SharePoint 的扩展，具有自定义构建的 Web 部件库和即用型工具。它简化了开发数字工作场所的过程，消除了复杂编码和漫长的开发过程，从而节省了用户时间。 Sprocket 365 专为 SharePoint 设计，通过用户友好、省时的工具、定期更新和可靠的支持增强数字工作场所，所有这些都针对 Microsoft 365 进行了优化。