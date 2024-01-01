替代项 - Hackisitor

SellitPics

getselli.in

SellitPics 是一款在线软件，可创建自动化的超个性化图像消息，以便您在 Facebook、LinkedIn、电子邮件以及登陆页面上获得更多客户和销售。 SellitPics 的主要特点： * 在社交媒体上向您的潜在客户发送个性化图像消息。 * 发送带有个性化图像的电子邮件并提高您的点击率。 * 使用个性化图像和文本创建超级个性化的登陆页面。 * 让您的潜在客户感到高兴和惊喜并被记住。 * 您的邮件从令人讨厌的垃圾邮件中脱颖而出。永远不会再被封锁。 * 易于使用的界面。您将在几分钟内创建自定义图像。 * 支持大规模个性化。随心所欲地使用。 * 数十个现成的模板。立即开始。 * 访问由...