Resonate

resonate.com

Resonate Ignite 平台是唯一一个人工智能驱动的消费者数据和分析平台，可无缝加速洞察行动。登录即可立即访问有关当今消费者的超相关、新鲜的消费者市场研究。 Ignite 为 2.3 亿个人消费者提供超过 14,000 个实时、专有、价值驱动的见解。加入您的第一方数据以加深您对客户的了解。快速创建和分析高度相关、有针对性的微细分，以增强您的细分策略。 Ignite 直接连接到您的营销生态系统，使您能够根据不断变化的市场状况采取行动。