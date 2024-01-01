替代项 - GuestQueue
Paperless Post
paperlesspost.com
定制反映您个人风格的在线卡片邀请函、传单和问候语 - 适用于婚礼、节日、生日和所有重要时刻。
Magnetiq
magnetiq.io
Magnetiq - 世界上最好的启动管理软件。管理联系人、活动、时装秀、电子邮件活动、数字展厅、在线新闻编辑室。
VeeSpaces
veespaces.com
展览套件 展览变得简单！参加现场贸易展览？尝试 VeeSpaces 数字展览套件。使用自定义二维码创建徽章以进行信息交换。获取用于潜在客户捕获和集成的移动应用程序。创建 3D、VR 和 AR 产品演示以增强买家体验。即使在活动结束后，您的展位仍保持 24*7*365 活跃，将它们重新用于您的下一个活动。对于参加活动的企业/专业人士、活动组织者很有用！
Ultiplace
ultiplace.com
Ultiplace 代表了一个用于举办贸易展览的突破性虚拟活动平台，使活动组织者能够使用创新和负责任的方法快速举办在线活动。其直观、快速且全自动，使其成为活动组织者的理想解决方案。无论您是招聘人员、大学、政府行政部门还是公司，Ultiplace 都提供了将参展商、演讲者和与会者聚集在迷人的 3D 虚拟世界中的机会，而无需任何下载。
Ticketlight
ticketlight.co.uk
Ticketlight 是一款专为活动组织者设计的自助活动和场地售票系统。
Summon
getsummon.com
Summon 是一款全面的无票代客泊车解决方案，旨在实现餐厅、酒店、活动、零售以及住宅和商业场所等各种环境的现代化和简化运营。我们的平台专为可扩展性而构建，可满足单一和多地点运营商的需求。它提供临时和永久门票选项、移动支付和无缝团队管理等关键功能，以提高运营效率和客户满意度。其中一项突出的功能是，客人能够直接通过短信发送的数字票来请求车辆，从而增强了用户体验并简化了检索过程。 Summon 在提供无需应用程序访问的便利性的同时，还将代客泊车服务的复杂性提升到了一个新的水平，平衡了操作员、团队成员和客人的需求。
Spalba
spalba.com
Spalba 是一个支持 SaaS 的市场，可简化企业的活动规划。我们正在重塑企业活动的策划方式。举办活动时，从寻找场地/合适的供应商/合适的代理机构到了解活动的投资回报率，这些痛苦是非常分散的，Spalba 正在通过一个平台将所有这些整合在一起，您可以订阅该平台并将其用于不同的用例。我们一步一步地这样做，我们的目标是为活动行业创建全栈规划解决方案，最终将活动规划流程SaaS化。搜索 - 在斯帕尔巴市场上发现任何类型活动的场地 探索 - 进行虚拟勘察、进行虚拟演练、下载布局等等。协作 - 发送查询并直接与酒店联系以获得最佳建议 计划 - 使用我们的工具进行规划和设计，以了解活动在实际场地中的效...
SlidesUp
slidesup.com
SlidesUp 是您所有会议规划的中心。不再需要电子表格和跨工具的重复。一旦您使用 SlidesUp 进行规划，所有内容都会在一个中央位置更新。
PouchNATION
pouchnation.com
PouchNATION 是一个基于 SaaS 的平台，采用 NFC 可穿戴技术和一站式宾客管理解决方案，专注于场馆和现场活动，实现运营数字化，为线上和/或线下宾客提供无忧体验，提供先进的见解从而提高收入和效率。我们不断期待通过内部技术的不断发展提供更好的解决方案。
Minimob
minimob.com
Minimob 通过我们的全栈移动广告界面提供成功的用户获取策略。询问我们如何！
LiveVoice
livevoice.io
LiveVoice.io 是用于现场和在线活动音频传输的智能应用程序解决方案。适合： - 同声传译 - 导游 - 无声舞台等 您可以使用任何智能手机、平板电脑或电脑。无需额外硬件。通过 WIFI 和移动数据工作。作为传统模拟音频传输系统的灵活云替代方案，您可以使用 LiveVoice 举办任何规模的会议、商务会议、教堂聚会或其他活动。它还使远程口译成为可能，因为口译员可以在世界任何地方工作。您甚至可以将音频通道嵌入您的网站，例如用于视频直播或网络研讨会的解释。在现场活动中，听众携带自己的智能手机和耳机，因此不再需要分发设备，而且还可以避免卫生问题。对于发送设备（例如口译员），您只需要智能手机或...
Lets.events
lets.events
Lets.events 是一款方便活动策划者的宾客名单管理和签到工具，可促进公众参与。我们为任何规模的活动提供最直观、用户友好的宾客管理工具。可以通过 Excel 导入或社交媒体上的活动共享链接手动添加参与者。活动结束后，所有客人都会被组织为联系人并生成报告，以便更好地了解客人如何参与您的活动。您可以将您的联系人用于潜在客户培育或营销活动。要了解更多信息，请访问 http://content.lets.events/overview
Jurnee
jurnee.io
适合您所有团队活动的全球平台。访问数百种炫酷体验，在几分钟内预订并简化您的内部流程，一切尽在一个地方。设置您的政策、定义您的预算并访问数百项活动，以确保您的团队无论身在何处都保持联系。
Inviter
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Inviter 帮助发送视频邀请、与朋友、家人、用户、订阅者、关注者、员工和客户的视频问候。
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实时数据和见解。卓越的中断护理。事件通讯平台。交通、旅游、活动、就餐登记。
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与活动策划者和场地建立联系的理想市场 ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ 无论您是什么供应商，或者您以前从未成为过供应商，这都无关紧要。如果您能为世界提供一些有价值的东西，那么您就可以在 Eventors 上获得报酬。喜欢烧烤吗？为计划烧烤的人们提供您的服务。拥有投影仪？出租它用于公司活动。拍出很棒的照片？宣传您的作品并预订演出。您所要做的就是创建免费列表，我们将为您负责营销。可能性是无止境。 -------------------------------------- 创建您的免费列表。添加您的列表的所有详细信息，包括照片、价格和物流。然后将其广播到我们的市场，向许多希望创建完美活动的人传播...
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我们正在为活动专业人士构建首选市场，帮助他们为虚拟或混合活动找到合适的平台和合作伙伴。更多即将推出！
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Eventgroove 是一个自助服务平台，允许活动聚合商以及国内和国际非营利组织在线组织、推广和销售虚拟、混合和现场活动和筹款活动的门票。结合我们的筹款能力和优质电子商务解决方案，您将拥有执行您一直在计划的活动所需的所有工具。另外，我们不收取平台费用！使用 Eventgroove 解决方案为您和您的团队简化活动管理。
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与屡获殊荣的活动管理公司 EventAlways 一起启动您的下一个活动或企业聚会。借助 EventAlways 活动列表，查找即将在孟买或您周围任何地方举行的会议。
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轻松为您的团队或客户找到并预订最佳的虚拟和面对面体验。从虚拟游戏、团队建设活动、欢乐时光、美食品尝等中选择！
CONREGO
conrego.com
CONREGO 是一款综合性活动管理软件，旨在简化和增强整个活动策划流程。凭借其用户友好的界面和强大的功能，CONREGO 使您能够轻松创建和管理各种规模的活动。从在线注册和票务到与会者跟踪和通信工具，它为活动专业人士提供了一站式解决方案。其灵活性和可定制选项使其适合会议、研讨会和贸易展览。
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Confetti 的使命是颠覆活动策划行业，通过提供优质体验和卓越的客户服务来简化活动组织者和供应商的流程。 ✨ 我们希望我们的经验能够让生活变得难忘，并帮助组织建立更强大的团队和更好的企业文化。
Chasma Event
chasma.io
Chasma Event 是一款移动活动管理软件，适用于员工活动或整个组织的任何活动。它可以自动处理任何规模聚会的邀请、回复、详细信息和指示以及资源。
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ticketmatic.com
Ticketmatic 使开发人员能够按照他们想要的方式轻松设置强大且可靠的活动票务。为了实现这一目标，Ticketmatic 提供了一个经过验证且功能丰富的票务系统，具有完整的 API、强大的设计工具、强大的架构和强大的技术支持。
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Sendo 在线邀请可帮助个人和组织在线创建和管理活动。
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EventLink 提供从创意设计和开发解决方案到活动和项目管理、差旅支持、仓储、培训和教学设计、媒体集成和资产管理的一切服务。
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boothx.app
在当今快节奏的商业世界中，有效的活动管理对于公司创造有影响力的体验并与潜在客户建立联系至关重要。随着技术的兴起，活动组织者越来越依赖创新工具来简化运营并最大限度地提高投资回报。最近推出的一种此类解决方案是 BoothX。这个尖端平台提供了一套全面的功能，旨在衡量活动或贸易展览的投资回报率、增强潜在客户开发并降低成本。通过潜在客户检索应用程序轻松捕获和管理潜在客户任何活动最重要的方面之一就是潜在客户生成。 BoothX 通过提供适用于 iOS 和 Android 的功能强大的潜在客户检索应用程序来简化此过程。参展商可以通过扫描与会者证卡或扫描名片或手动输入信息来快速、轻松地捕获潜在客户。这消除了...
Blerter
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Blerter 是一个简单、易于使用的事件交付平台，可帮助您集中通信、操作和安全流程 - 将整个团队连接到一个地方。简化您的交付，为可能出现的问题做好准备，并提高工作人员在下一次活动中的参与度。减少展示，为可能出现的问题做好准备，并提高工作人员在下一次活动中的参与度。
Billetto UK
billetto.co.uk
Billetto 是一款免费票务软件，可管理和推广活动、在线销售门票以及跟踪活动的进展情况。
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beatswitch.com
模块化节日和音乐活动管理软件，可让您管理节日运营、认证、团队和艺术家。
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借助 PopBookings，您可以将所有内容保存在一个位置，以便每个人都在同一页面上。简化您的人员配备业务流程有助于让您和您的团队保持井井有条。每个人都可以在帐户内引用相同的信息。使用我们强大的工具节省时间。
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礼宾团队帮助活动经理与活动嘉宾发送预定的双向短信 (SMS)。
Guestboard
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Guestboard 是一款免费的一体化活动策划和沟通工具，您可以通过清晰的宾客名单为 10-1000 人以上的团体组织活动。作为一个模块化平台，Guestboard 允许您挑选团体活动所需的确切工具：留言板、共享文档和文件、宾客名单、日程安排、预订住宿、优惠、团体清单等。
EventSpace
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EventSpace.com 是一个 Web 应用程序和工作流程优化平台，提供软件集成、可操作数据和品牌社交网络体验，以节省您的时间、防止错误并降低与规划和交付虚拟活动（包括网络研讨会、会议和博览会）相关的成本，直播和预录内容交付。 EventSpace.com 简化了整个流程，并帮助您为观众打造无缝的活动体验。
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SponsorPitch 通过简化赞助销售流程来实现合作伙伴关系。您可以利用我们的数据来搜索、发现品牌并对其进行尽职调查。您还有一个地方可以展示您的推介。 SponsorPitch 的五个主要优势： 1. 为您提供有关品牌及其赞助活动的仅限会员的交易数据，以帮助您准备推介 2. 减少在您感兴趣的组织中寻找赞助决策者联系人所花费的时间 3.为您提供基于人工智能的品牌合作伙伴推荐 4. 展示您或您客户的推介，并向您介绍新的客户机会 5. 通过我们的代理 RFP 网络为您提供经过审核的潜在客户
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