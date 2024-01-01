替代项 - GroupMap
MeisterTask
meistertask.com
MeisterTask 是网络上最直观的协作和任务管理工具。注册、邀请您的团队并开始工作。无需培训。
Aha!
aha.io
登录您的啊哈！工作区。还没有帐户？注册世界排名第一的路线图软件的 30 天免费试用版。
UiPath
uipath.com
UiPath 是一家全球机器人流程自动化 (RPA) 软件公司，由 Daniel Dines 和 Marius Tîrcă 在罗马尼亚创立，总部位于纽约市。该公司的软件监控用户活动，以自动执行重复的前台和后台任务，包括使用客户关系管理或企业资源规划（ERP）软件等其他业务软件执行的任务。 2020年12月，该公司秘密申请首次公开募股，并于2021年4月21日公开发行。
Craft.io
craft.io
Craft.io 是一款产品管理工具，使产品经理能够在一个与当今最常用平台集成的专用工具中完成反馈捕获、规划、决策、路线图等工作。 Craft.io 成为产品记录系统：支持重要产品决策的权威数据源，使产品经理更加自信、影响利益相关者并以权威领导。
Minitab Engage
minitab.com
达到。唯一旨在启动、跟踪、管理和共享从创意生成到执行的创新和改进计划的解决方案。
ProdPad
prodpad.com
ProdPad是产品管理软件，帮助产品经理制定产品策略。轻松管理团队、客户和路线图。免费试用！
Canny
canny.io
Canny 帮助您收集和组织功能请求，以更好地了解客户需求并确定路线图的优先级。
UserVoice
uservoice.com
B2B 用户反馈软件可帮助您倾听和指导客户、优先考虑重要的产品功能并高效创新。
MangoApps
mangoapps.com
MangoApps 将内联网、通信和培训集成到一个统一的平台中，弥合了办公桌员工和无办公桌员工之间的差距。
Ideanote
ideanote.io
Ideanote 是一种处理创意的新方式。它更快、更高效，让您能够从头到尾构建完全可定制的创意管理流程。
IdeaScale
ideascale.com
IdeaScale 是领先的创新管理软件平台。我们帮助政府、企业、大学共同创造美好未来。今天探索一下。
Zeda.io
zeda.io
Zeda.io 是一款产品管理软件，它将定义、管理和协作产品所需的所有内容集中在一个地方。立即预订演示。
Sideways 6
sideways6.com
“一个无需动脑筋的员工创意众包平台。” 2023 年 1 月 在 Microsoft Teams、Interact Intranet 等上快速、简单地吸引您的员工、改进您的组织并建立创新文化 在 Sideways 6，我们了解让您的员工通过创意实现业务目标的重要性。但大规模运行创意项目很容易变得笨拙且难以产生影响。因此，我们开发了一种解决方案，彻底改变公司共享、管理和审查员工想法的方式，通过以员工为核心的文化来推动业务目标。我们的软件使公司可以轻松地在员工每天使用的工具中分享和组织员工的想法，确保没有一个伟大的想法被忽视。借助自动化和可定制的工具、通信、跟踪、投票和审查，我们的平台使公司能够快...
featureOS
featureos.app
反馈管理软件 客户的反馈意见。完全托管。 featureOS 是您需要收集、确定客户反馈并根据客户反馈采取行动的工具。这是构建产品路线图的最佳方式。
Supahub
supahub.com
Supahub 是一款免费的客户反馈工具，用于收集、管理功能请求并确定其优先级。不再丢失或忽略反馈。与通过电子邮件或聊天收集反馈的传统方法不同，Supahub 通过将对话和电子邮件整合到一个集中式平台中，为您节省宝贵的时间。通过 Supahub 看板，您可以创建专门的空间来提供特定主题的反馈，例如功能请求、错误报告、博客主题和常见问题解答。董事会可以是公共的，也可以是私人的，使团队能够在需要时在内部管理反馈。借助 Supahub，您可以通过评论帖子并更新其状态来轻松跟进反馈
Induct
web.induct.net
Induct 是一个免费平台，旨在让您的家庭和工作生活变得更轻松。您可以访问视频会议、私人和群组聊天、无限的存储空间、项目和工作组的专用工作室等等。您所需的一切都集中在一个地方 - 简单、安全且完全免费。
HunchBuzz
hunchbuzz.com
Hunchbuzz 是一款基于云的创意管理软件，可以生成、收集和开发反馈、创意和建议，作为整体组织发展战略的一部分。
Yambla
yambla.com
世界上最具吸引力的创意与创新管理平台。发起挑战，众包想法，并将其转化为影响。让您的员工、客户和合作伙伴参与其中，并开始构建您的创意引擎。 Yambla 平台支持内部活动、外部活动和开放式创新。将 Yambla 与您的企业工具连接起来，以获得完全集成的体验。世界上最具吸引力的创意和创新管理平台。发起挑战，众包想法，并将其转化为影响。让您的员工、客户和合作伙伴参与其中，并开始构建您的创意引擎。 Yambla 平台支持内部活动、外部活动和开放式创新。将 Yambla 与您的企业工具连接起来，以获得完全集成的体验。
Orchidea
orchidea.dev
Orchidea Innovations 是一家处于创新管理前沿的北欧领先软件公司。我们的人工智能平台使员工、客户和合作伙伴能够积极为创新过程做出贡献。借助 Orchidea，您可以通过参与研讨会、有针对性的创意活动以及始终开放的创意收集来收集、开发和评估创意。我们的人工智能功能在整个过程中提供宝贵的帮助，使您能够加速创新并推动增长。与 Orchidea Innovations 一起体验创意管理的未来。
Nectir
nectir.co
Nectir 是一种创新即服务解决方案，利用“始终在线”的创新方法来帮助培养创新的公司文化并快速产生成果。 Nectir 将创新计划的所有关键部分汇集在一个空间中。它比任何其他可用平台更简单、更智能、更直观。我们的平台是第一个利用战略调整算法、敏捷创新、游戏化策略和有机创新来摆脱瓶颈、加快决策并提高平台参与度的创新软件。我们希望确保客户的知识产权尽可能安全。这就是为什么 Nectir 托管在 Azure SQL Server 上，这些服务器位于我们每个客户所在的国内。为了增加安全性和定制性，我们提供优质服务，例如在客户自己的服务器上本地托管 Nectir 的独立实例。
Hives.co
hives.co
随时可用的平台，可以轻松地吸引员工并收集整个组织的想法。 --- Hives 始于一个简单的想法：知识和经验需要共享。曾几何时，我们曾经是一个顾问团队，帮助组织创建更好、更有效的数字工作场所。然而，我们很早就了解到，我们的许多客户很难让他们的员工表达自己的意见并分享改进的想法。他们只是缺乏一个持续变化的永久模型。如果没有一种简单的方法来收集想法，变革就会缓慢进行，组织的健康（和财富）就会受到威胁。这个概念实际上很像蜂箱。顺便问一下，您是否知道蜂箱是工业和合作的常用象征？这很有意义，因为在蜂巢中，每只蜜蜂都有一个目的和特定的任务，并且它们都一起工作。就像蜂巢一样，一个组织的福祉和文化取决于其组成...
Brainstory
brainstory.ai
做出决定，而不是与 Brainstory 开会。 Brainstory 是一种异步协作工具，可以消除提供、收集和汇总反馈的认知开销。
Accept Mission
acceptmission.com
Accept Mission 是组织用来收集创意（活动、看板）、管理创意、管理投资组合和仪表板的创新平台。我们的独特之处在于： - 游戏化 - 通过秘密使用、排行榜、目标、智能通知吸引用户 - 集成平台 - 所有创新工具都在一个平台上并完全集成。 - 仪表板和报告 - 衡量创新和优化的成功。 - 集成 - 与Excel，任务和项目管理系统，SSO的Power BI和安全集成集成。
Howspace
howspace.com
Howspace 是用于转型设计和实施的一体化平台。 Howspace 使组织能够将员工聚集在一起学习、协作并做出能够产生影响的决策。我们的平台引导共享旅程，理解与人工智能的大规模对话，并确保每个人都在创造影响力方面发挥作用。 Howspace 非常适合： - 远程、混合和异步协作 - 构思和集思广益 - 战略规划和咨询 - 研讨会和活动 - 培训计划 - 员工入职和发展 - 组织转型和变革管理 - 网络和社区建设 - 等等！模板库：您现在可以使用我们的任何社区模板开始您的协作项目！
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