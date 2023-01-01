替代项 - Grok
ChatGPT
chat.openai.com
ChatGPT：优化对话语言模型。我们训练了一个名为 ChatGPT 的模型，它以对话方式进行交互。对话格式使ChatGPT能够回答后续问题、承认错误、挑战不正确的前提并拒绝不适当的请求。 ChatGPT 是 InstructGPT 的兄弟模型，它经过训练可以遵循提示中的指令并提供详细的响应。
Bard
bard.google.com
您可以使用巴德来帮助推进您的想法。在 Bard 的帮助下，您可以执行以下操作： - 集思广益，制定计划，或寻找不同的方法来完成工作 - 获得更复杂主题的快速、易于理解的摘要 - 创建大纲、电子邮件、博客文章、诗歌等的初稿
Poe
poe.com
快速、有用的人工智能聊天。
Claude
claude.ai
Claude 是适合您任务的下一代人工智能助手，无论规模如何。
Chat AI
gtchat.ai
欢迎使用 CHAT AI，这是一款人工智能聊天机器人，它使用最新的自然语言处理技术与您进行智能且引人入胜的对话。只需输入您的消息，CHAT AI 就会周到且个性化地回复。 无论您是想撰写长篇内容（散文、电子邮件、文章等）、谈论时事、分享您的想法和感受，还是进行随意的对话，CHAT AI 都可以倾听您的声音并与您互动。凭借不断发展的AI技术，
Microsoft Copilot
copilot.microsoft.com
您的日常人工智能伴侣。
Bing Chat
bing.com
Bing 是您的人工智能网络副驾驶
SimSimi
simsimi.com
SimSimi 是有史以来最可爱、最聪明的人工智能聊天机器人。你可以随时随地与 SimSimi 交谈，有时你可以教它说你想说的话。
Kindly
kindly.ai
由人工智能驱动的生成式聊天机器人旨在实现自动化支持和推动销售。我们是欧洲领先的聊天机器人提供商之一，专门开发用于客户服务和通信的人工智能和自动化解决方案。我们提供的平台结合了先进的机器学习技术和自然语言处理 (NLP)，以增强客户体验并提高客户服务流程的效率。是什么让 Kindly 与众不同？更少的维护和更多的内容生产！ Kindly 的人工智能将建议新的训练数据，您只需单击按钮即可接受。易于定制 聊天机器人无需编码即可适应您的品牌！不仅仅是按钮 Kindly 的聊天机器人可以回答特定问题，而不是强迫用户选择甚至可能不相关的按钮。多语言 用一种语言训练聊天机器人，它就能理解一百多种查询！我们的...