Grit 是一种人工智能工具，可以自动修复代码中的技术债务。它通过将静态分析与机器学习技术相结合来生成拉取请求来清理代码并将其迁移到最新框架来实现这一目标。 该工具为用户提供了编写自己的迁移或使用可用的默认迁移的选项。通过将代码迁移和依赖项升级置于自动驾驶仪上，Grit 有助于节省时间并提高开发人员的速度。 它使高速软件团队能够通过自动化维护任务来加快行动速度，从而使他们完成迁移的速度比手动工作快 10 倍。 可以从多个平台访问 Grit，包括 GitHub、VS Code 和命令行，确保无缝集成到现有工作流程中。该工具受到测试版客户的信任，并已成功生成数以万计的更改。 Grit 的底层技术基于机器学习和静态分析。 该工具利用模式匹配来识别需要迁移或清理的代码区域。例如，它可以将 JavaScript 转换为 TypeScript、将类组件转换为函数式组件、将 JavaScript 转换为箭头函数。 Grit 还支持从 AngularJS 到 Angular 的迁移。总的来说，Grit 是一个强大的工具，它通过利用机器学习和静态分析的功能来简化修复技术债务和升级代码的过程。

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