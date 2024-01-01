替代项 - GridPane
Webflow
webflow.com
Webflow 是一个可视化 Web 开发平台，允许人们设计、构建和启动完全自定义的网站，而无需编写代码。通过将设计、动画、内容管理、营销和电子商务工具整合到一个平台中，Webflow 使非编码人员和编码人员能够以更快、更具成本效益和更具协作性的方式发布和推广各种网站。 Webflow 为 Allianz、Zendesk、Lattice、Getaround、Upwork 和 Dell 等创新公司的网站提供支持。 Webflow 成立于 2013 年，总部位于旧金山，得到 Accel、CapitalG、Silversmith Capital Partners、Y-Combinator 和 Dra...
Hubspot
hubspot.com
HubSpot 提供完整的营销、销售、客户服务和 CRM 软件平台，以及方法、资源和支持，帮助企业更好地发展。开始使用免费工具，并随着您的成长进行升级。 借助 Marketing Hub，您的所有营销工具和数据都位于一个易于使用且功能强大的平台上。您将节省宝贵的时间并获得提供个性化体验所需的所有背景信息，从而大规模吸引和转化合适的客户。此外，营销人员可以将数据置于他们所做的一切工作的中心，因为 Marketing Hub 是作为 HubSpot CRM 平台的一部分构建的。使用完整的 CRM 平台时，营销人员可以与销售实现无与伦比的一致性，以证明投资回报率并验证投资。无论是战略、服务还是软件...
Bubble
bubble.io
Bubble 是一种可视化编程语言和应用程序平台即服务，由 Bubble Group 开发，使非技术人员无需键入代码即可构建 Web 应用程序。相反，用户通过将元素拖放到画布上并定义工作流程来控制逻辑来绘制界面。 Bubble 的愿景是让手工编码在很大程度上变得过时。虽然它是可视化的，但它确实需要一些学习，并且可以用来创建比面向模板的 Web 应用程序构建器（例如 Wix）更高级的功能。它在学校中用于教育目的，并被其他组织用于商业目的。Bubble 提供 API 集成、模板和插件。该平台随后还在 Bubble 生态系统内构建的模板、插件和服务中引入了新的利基提供商。
Netlify
netlify.com
Netlify 是一家位于旧金山的云计算公司，为 Web 应用程序和静态网站提供托管和无服务器后端服务。 其功能包括跨 Netlify Edge、该公司的全球应用程序交付网络基础设施、无服务器表单处理、对 AWS Lambda 函数的支持以及与 Let's Encrypt 的完全集成，从 Git 进行持续部署。它提供免费和付费计划。Netlify 客户包括 Google、Facebook、Verizon、NBC、三星、耐克、思科、Atlassian、LiveChat、联合利华、TriNet、Loblaw、Wieden+Kennedy、HashiCorp、Vue.js、Citrix、Pelot...
Vercel
vercel.com
Vercel 的前端云为开发人员提供构建、扩展和保护更快、更个性化网络的体验和基础设施。通过提供前端团队喜爱的工具包并提供全球边缘基础设施，Vercel 释放了开发人员的潜力，使您能够在几秒钟内从想法转变为全球应用程序。使用 Vercel 的企业、组织和个人开发者可以从完全托管、高度优化的体验中受益，使 Under Armour、任天堂、华盛顿邮报、保时捷和 Zapier 等客户能够构建动态的用户体验。
Plesk
plesk.com
Plesk 的核心使命是简化网络专业人员的生活，以便他们能够专注于自己的核心业务，而不是基础设施管理。 Plesk 平台的主要功能是域、邮件帐户、Web 应用程序、编程语言和数据库的自动化和管理。提供跨所有层和操作系统的就绪编码环境和强大的安全性。目前，我们在全球运营着+39万个服务器，支持+1100万个网站和1900万个邮箱的运营。查看我们的 Plesk 合作伙伴计划以了解特价 https://ple.sk/PleskPartner
Optimizely
optimizely.com
Optimizely 是一家美国公司，为其他公司提供渐进式交付和实验软件。 Optimizely 平台技术提供 A/B 测试和多变量测试工具、网站个性化和功能切换功能。公司总部位于加利福尼亚州旧金山，在荷兰阿姆斯特丹、德国科隆、英国伦敦和澳大利亚悉尼设有办事处。
Contentful
contentful.com
Contentful® 可组合内容平台将内容的构建块整合在一起，只需创建一次即可重复使用以实现任何数字体验。随着数字体验和技术的发展，API 优先的平台可以轻松地与数据源和新功能集成。凭借内置的编排、强大的应用程序生态系统以及可轻松扩展平台的应用程序框架，Contentful 使整个企业的团队能够自由协作，更有效地连接、创建和扩展内容。 Contentful 帮助公司释放数字内容的力量，以便他们能够更快地构建并大规模交付，使他们的内容成为战略业务资产。近 30% 的财富 500 强企业和全球数千家公司依靠 Contentful 帮助他们将最佳创意变为现实。欲了解更多信息，请访问 www.con...
Pantheon
pantheon.io
Pantheon 是顶级开发人员、营销人员和 IT 用来构建、启动和运行其 Drupal 和 WordPress 网站的网站运营 (WebOps) 平台。 Pantheon 包含专业开发人员构建最佳实践站点所需的所有工具，例如暂存环境、版本控制、备份和工作流程。 Pantheon 基于容器的基础设施为 700,000 多个网站提供超过 170 亿的页面浏览量，让您能够更快地启动网站，而无需担心流量峰值、安全性或性能。它是免费开发的。从第一天起，您就可以在同一基础设施上扩展软件，并且再也不用接触服务器。立即创建您的免费帐户！
Cloudways
cloudways.com
专为非凡体验而打造。托管云托管平台。专注于您的业务并避免所有网络托管麻烦。我们的托管托管保证了无与伦比的性能、可靠性和选择，以及作为您的扩展团队的 24/7 支持，使 Cloudways 成为不断发展的代理机构和电子商务企业的最终选择。
Sanity.io
sanity.io
Sanity 是一个无头 CMS 等等。 Sanity 可在任何地方交付内容（就像无头 CMS）。除此之外，Sanity 为您提供了完全可组合性，具有完全解耦的实时内容后端，以及完全可定制的内容工作区，预加载了了解内容重用的可视化编辑工具。 Sanity 受到 PUMA、Sonos、Skims、AT&T、Figma 以及 2000 多个其他领先品牌等行业领导者的信赖。
BlackMesh
qodeinteractive.com
使用 Qode Interactive 设计的优质 WordPress 主题构建完美的网站。发现具有各种功能和定制选项的令人惊叹的设计。
Contentstack
contentstack.com
Contentstack 是业界唯一的全自动可组合数字体验平台，由排名第一的无头 CMS 提供支持。 Contentstack 使营销人员和开发人员能够以他们想象的速度提供可组合的数字体验。 ASICS、Chase、Express、假日酒店、冰岛航空、美泰、三菱、Riot Games 和 Shell 等公司相信 Contentstack 能够以不妥协的规模和可靠性为其最关键的内容体验提供支持。 Contentstack 以其 Care Without Compromise™ 计划而闻名，已获得业界最高的客户满意度评级。 Contentstack 也是 MACH 联盟的创始成员，倡导基于微服务、...
Storyblok
storyblok.com
Storyblok 帮助您的团队讲述您的故事并管理每个用例的内容：企业网站、电子商务、帮助台、移动应用程序和屏幕显示。 Storyblok 是一款带有可视化编辑器的 Headless CMS，适用于开发人员、营销人员和内容编辑。问题：使用无头 CMS 管理数字内容可能是一项艰巨的任务。如果没有视觉预览，编辑人员常常会迷失方向，即使是简单的更改也需要指导。解决方案：Storyblok 拥有页面构建器的用户体验，背后是现代无头架构。这为开发人员提供了自由，为编辑器提供了不言自明的直观界面。
Flywheel
getflywheel.com
Flywheel 通过一系列精心设计的产品和资源帮助创意人员发挥最佳水平，包括其同名产品、令人愉悦的 Wordpress 托管平台以及 Local by Flywheel（一款轻松的本地开发应用程序）。该公司专注于打造时尚而简单的工具，让用户能够快速构建、启动和管理任何（以及全部！）他们的 WordPress 网站。从小型机构到大型客户，Flywheel 产品已帮助超过 100,000 人在 WordPress 平台上扩展业务。
Platform.sh
platform.sh
高效、可靠、安全。 Platform.sh 平台即服务 (PaaS) 消除了云基础设施管理的复杂性，优化了开发到生产的工作流程，减少了构建和部署应用程序所需的时间。提供效率、可靠性和安全性，让开发团队既掌控又安心。为开发者打造，由开发者打造。 Platform.sh 受到超过 16,000 名开发人员、7,000 名客户的采用和喜爱，并在过去 8 年中得到了验证 - Platform.sh 提供了开箱即用的功能，可作为创意开发团队开箱即用思维的启动板。我们通过一体化 PaaS 提供 24x7 支持、托管云基础设施以及自动化安全性和合规性。我们通过确保应用程序安全且全天候可用，让客户完全控制其数...
Bloomreach
bloomreach.com
Bloomreach 是世界排名第一的商务体验云，使品牌能够提供如此个性化的客户旅程，就像魔法一样。它提供了一套可推动真正个性化和数字商务增长的产品，包括： Discovery，提供人工智能驱动的搜索和销售；内容，提供无头 CMS；和 Engagement，提供领先的 CDP 和营销自动化解决方案。这些解决方案将统一客户和产品数据的力量与人工智能优化的速度和规模相结合，实现可在任何渠道和每次旅程中实现转化的创收数字商务体验。 Bloomreach 为超过 850 个全球品牌提供服务，包括 Albertsons、Bosch、Puma、FC Bayern München 和 Marks & Spe...
20i
20i.com
适合各种场合的高性能托管。加入超过 100 万家机构、自由职业者、企业和副业者，获得无与伦比的速度和可靠性。通过我们定制的直观控制面板 My20i，快速轻松地管理您的所有网站/应用程序、域名、CDN、SSL 证书、电子邮件等。 WordPress 专家？为您和您客户的网站获取 WordPress 暂存、克隆、备份、缓存、功能齐全的 WordPress 管理器等内置功能（无需臃肿的插件）。迁移到 20i 非常简单，只要您愿意，您只需单击一下即可免费从其他主机转移无限量的站点。我们的专家支持团队都是好评如潮的网络托管爱好者。从真正热爱自己所做的事情的人那里获得帮助，而不是从预设的回复中获得帮助。如...
Acquia
acquia.com
Acquia Marketing Cloud 可与任何第三方系统无缝集成，并可将任何业务标准直接轻松配置到平台中。 Acquia Marketing Cloud 专为需要访问客户数据的所有团队而设计，支持跨领域、品牌、地理位置和网站的业务。提高营销敏捷性，同时让您的业务适应未来的发展。获得灵活性来满足消费者不断变化的需求，同时提高部门间效率。
amazee.io
amazee.io
amazee.io 为工程团队提供应用程序交付和托管平台，以更有效地部署应用程序。以开发人员为中心的开源平台简化了开发人员的生活和工作，最大限度地减少了管理基础设施或运营的压力。 amazee.io 支持组织加速云和容器的采用，并为开发团队提供易于管理的 Kubernetes。 amazee.io 在世界任何地方运行，并提供 24/7/365 的专门支持。
Agility CMS
agilitycms.com
Agility 是唯一一款通过集成布局管理彻底改变数字叙事方式的无头 CMS。通过我们的 API 优先方法，跨平台无缝管理和交付引人注目的内容，确保您的品牌信息在各地引起共鸣。
Ycode
ycode.com
为设计师和机构提供的视觉开发平台。 将想法转化为动态和数据库驱动的网站。直观地构建和设计美观、响应灵敏的 Web 项目，而不会影响您的愿景。
Webscale
webscale.com
概述 Webscale 是现代商业的云平台，为全球品牌提供安全性、可扩展性、性能和自动化。 Webscale SaaS 平台利用自动化和 DevOps 协议来简化多云环境中基础设施的部署、管理和维护，包括 Amazon Web Services、Google Cloud Platform 和 Microsoft Azure。 Webscale 为十二个国家和八家财富 1000 强企业的数千个 B2C、B2B 和 B2E 电子商务店面提供支持，并在加利福尼亚州圣克拉拉、科罗拉多州博尔德、德克萨斯州圣安东尼奥、印度班加罗尔和英国伦敦设有办事处。
21YunBox
21cloudbox.com
21YunBox被称为“中国的Netlify和Heroku”。 21YunBox使来自世界各地的团队能够将他们最好的作品合法地交付到中国。 21YunBox Edge 确保您的网站在中国拥有极快的速度。全世界的开发者都喜欢 21YunBox，因为我们使他们能够在中国使用他们喜爱和信任的工具。例如，流行的无头 CMS（如 Sanity、Contentful、DatoCMS、DatoCMS、WordPress 和 Shopify）在中国无法使用。但有了 21YunBox，他们就能做到。与西方的 Netlify 和 Vercel 一样，21YunBox 为您提供在中国部署和托管 Jamstack 站...
Siteglide
siteglide.com
Siteglide 是一个数字体验平台 (DXP)，可帮助数字机构构建和管理用户至上的体验，例如在线课程、市场、会员网站和客户门户。
Edgio
edg.io
Edgio（纳斯达克股票代码：EGIO）帮助公司更快、更安全、更可控地提供在线体验和内容。我们的开发人员友好型、全球规模的边缘网络与我们完全集成的应用程序和媒体解决方案相结合，为交付高性能、安全的网络资产和流媒体内容提供了单一平台。通过这个完全集成的平台和端到端边缘服务，公司可以更快、更安全地交付内容，从而提高整体收入和业务价值。所有服务都在我们拥有 250 Tbps 带宽容量的私有全球网络边缘运行。我们处理所有网络流量的 5%，并且正在快速增长。 Edgio 受到 TD Ameritrade、Plus500、Solvay Bank、雅虎、Shoe Carnival、加拿大冰球联盟、World...
LoadFocus
loadfocus.com
用于负载测试和性能测试网站和 API 的一体化云测试工具。测试您的网站或应用程序可能很困难、耗时，并且无法为产品、开发和开发运营团队提供必要的见解。使用 LoadFocus 作为新的独立云测试基础架构或集成到您的 CI/CD 工作流程中。
Jahia
jahia.com
Jahia 是 CMS 和 DXP 领导者，帮助世界各地的组织创建现代网站和门户。 Jahia 在多站点和多语言环境中蓬勃发展。内容管理应该更简单，客户数据应该有助于构建强大的个性化和 AB 测试。 Jahia 具有 400 多个无代码集成，非常适合您的堆栈。
Kontent.ai
kontent.ai
Kontent.ai 的使命是帮助世界领先的组织获得无与伦比的内容回报。在业界首款人工智能驱动的 CMS 中，内容团队规划、创建和优化内容，并将其快速、安全、灵活地交付到任何渠道。 Kontent.ai 旨在为具有严格治理要求的组织提供支持，这些组织通常处于高度监管的行业且具有复杂的内容价值链。严格的权限控制所有操作；企业级安全和隐私可确保内容安全。 Kontent.ai 的投资回报率已证实为 320%，PPG、Elanco、苏黎世保险、吉百利和牛津大学等客户都受益于其团队运作方式的显着改变、提高内容速度、降低风险和最大化收益。 Kontent.ai 是 Microsoft 合作伙伴、MACH...